Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje

Internetové podvody v plném proudu

OLOMOUCKO - Během uplynulého týdne připravili internetoví podvodníci své oběti o více jak 3 miliony korun.

Za poslední týden přijali olomoučtí kriminalisté téměř patnáct oznámení týkajících se podvodů ve virtuálním světě. Podvodníci vylákali ze svých obětí za tak krátkou dobu přes 3 miliony korun. Internetovým podvodům vévodily zejména podvodné investice do kryptoměn, případy oklamaných inzerentů, kteří přišly o peníze při prodeji věcí na inzertních portálech a své místo na prvních příčkách podvodů si udržel i volající falešný bankéř či fiktivní bezpečnostní technik banky. Do sítě klamavých praktik nepoctivců se nechali lapit zejména lidé ve věku okolo čtyřiceti a padesáti let.

Ve čtvrtek 16. března se na olomoucké kriminalisty obrátila 55letá žena z Přerovska s oznámením, že téhož dne dopoledne přijala telefonát od muže, který se jí představil jako pracovník banky. Informoval ji o tom, že pravděpodobně došlo k odcizení její bankovní identity. Současně jí sdělil, že ji za chvíli kontaktuje bezpečnostní technik České národní banky, který jí pomůže situaci vyřešit. Obratem od něj přijala hovor, během kterého ji instruoval, jakým způsobem může ochránit své finanční prostředky. Důvěřivé ženě poradil, aby si ve své bance zažádala o co možná nejvyšší úvěr, čímž se takzvaně finančně zneschopní. Tím měla znemožnit případnému podvodníkovi čerpat na její osobu další úvěr. V dalším kroku jí doporučil vložit celou úvěrovou částku do bitcoinmatu, prostřednictvím kterého se jí peníze bezpečně uloží na účet České národní banky.

S vidinou záchrany financí žena ihned objednala taxi službu a vyrazila do Olomouce, kde hodlala zrealizovat rady domnělého bezpečnostního technika. Její kroky směřovaly do olomouckého obchodního centra, ve kterém nejprve navštívila pobočku banky, ve které si úspěšně sjednala úvěr ve výši téměř 600 000 korun. Celou částku ihned vybrala a zamířila s ní k bitcoinmatu, do kterého ji postupně pod přijatými QR kódy, které jí zaslal bezpečnostní technik, nadobro vložila.

O moc lépe neskončilo ani počínání o dva roky mladší Olomoučanky, která přišla téhož dne oznámit olomouckým kriminalistům, že se stala obětí internetového podvodu při investování do kryptoměny. Začátkem letošního února se začala prostřednictvím internetu zajímat o investiční možnosti. Na sociální síti klikla na nabídku nákupu akcií, na základě čehož ji telefonicky kontaktoval údajný finanční makléř. Nabídl se jí, že ji provede světem investic. Poté se s ženou domluvil na prvním vkladu s tím, že jejich další spolupráce může probíhat jen v případě, že si žena do svého počítače nainstaluje software pro vzdálenou správu. Přes prvotní pochybnosti mu žena nakonec vyhověla, software si nainstalovala a podvodník tak ovládl její počítač včetně internetového bankovnictví. Z jejího účtu přeposlal částku ve výši přes 14 000 EUR na její nově zřízený zahraniční bankovní účet. Všechny transakce mu žena potvrdila přijatými SMS kódy. Celý obnos nakonec putoval na další zahraniční účet, jakožto údajná investice do kryptoměny. Díky vzdálenému přístupu si podvodník sjednal neoprávněný úvěr ve výši přes 130 000 korun.

V dalších dnech přijala oklamaná žena emaily z kryptopeněženky, o potřebě provedení platební transakce, za jejíž nezrealizování měla být naúčtována pokuta. Nastalý problém chtěla řešit se svým údajným finančním poradcem, který byl již nekontaktní. Ženu tak podvodník připravil o téměř půl milionu korun.

Rady jak nenaletět podvodníkům:

Pokud přemýšlíte, jak zhodnotit své úspory, vybírejte velmi obezřetně, do čeho a s jakými poradci budete investovat. Podvody, ve kterých hrají roli vysoké zisky z investic, jsou velmi propracované a naletět je poměrně snadné. Vše většinou začíná výhodnou nabídkou v podobě internetové reklamy. Podvodníci ochotně nabízejí pomoc s investicemi do kryptoměn, často s příslibem velkého výnosu.

Nereagujte na telefonní hovory, SMS zprávy a e-maily, ve kterých se Vás někdo pokouší vmanipulovat do situace, že jsou Vaše finanční prostředky v ohrožení a Vy musíte udělat další kroky pro jejich záchranu. V případě pochybností vždy kontaktujte svou banku, a pokud Vás popsaným způsobem již někdo kontaktoval, neváhejte se obrátit na tísňovou linku Policie České republiky.

Při prodeji zboží na inzertních portálech zpozorněte vždy, když kupující pošle odkaz na přepravní společnost, která by měla kromě platby zajistit i přepravu zboží. Jedná se o podvržené odkazy, a proto do nich nezadávejte údaje ke své platební kartě či internetovému bankovnictví.

por. Bc. Petra Vaňharová

21. března 2023

