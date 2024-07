Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Internetové podvody stále vedou

Strakonice – Buďte obezřetní, ať nepřijdete o peníze.

Třiašedesátiletého muže ze Strakonicka zaujala začátkem května tohoto roku na internetu reklamní upoutávka na zhodnocení peněz na burze. Přijal nabídku a ke zhodnocení vložil požadovaný vklad 5 000 korun. Záhy byl telefonicky kontaktován údajným operátorem poskytovatele služby, který mu zpřístupnil graf dokumentující zhodnocování jeho peněžního vkladu. Po uplynutí nějaké doby byl opět kontaktován, že na burze má k vyplacení částku 5 600 USD. Vidina peněz muže zřejmě zaslepila. Údajnému zprostředkovateli poskytl přístupové údaje do svého internetového bankovnictví a čekal na vyplacení zhodnocených investic. Místo toho mu z účtu odešla částka přesahující sto tisíc korun.

O finance přišla také 38letá žena ze Strakonicka, která na internetu prodávala šaty za sto korun. Na inzerát se ozval zájemce, kterému sdělila své telefonní číslo a e-mail. Následně jí do e-mailové schránky přišel odkaz, po jehož otevření se objevila internetová schránka dopravní společnosti DPD, ale fiktivní. Žena, aniž by toto tušila, vybrala na stránce odkaz své banky a zadala přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví. Pachatel, který takto jednoduše získal její přihlašovací údaje k jejímu účtu, provedl dvě platby v celkové výši deset tisíc korun.

Policisté zveřejňují podvody, které se stále neustále opakují, aby varovali občany. Upozorňují je, aby byli obezřetní a neotevírali odkazy přicházející na e-mail, do SMS zpráv či na sociální sítě a především nikomu neposkytovali přihlašovací údaje do svého internetového bankovnictví.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

30. července 2024

