Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Internetové podvody neustávají

Strakonice – Buďte opatrní, podvodníci útočí!

Případy, které by měly varovat ostatní. Podvodníci slibují zhodnocení peněz. V těchto případech unáhlená rozhodnutí rozhodně nevedou k bohatství.

Podvodník vylákal od šestačtyřicetiletého muže přístup k jeho internetovému bankovnictví pod záminkou vyplacení zisku v zahraniční měně, kterou muž údajně nabyl v minulosti při obchodování na burze přes internetové stránky. Pachatel muže oslovil telefonicky, kdy jej nakonec přesvědčil, že peníze lze vybrat pouze přes virtuálně sjednaný úvěr. Muž podvodníkovi odsouhlasil RB kódy a pachatel si tak na muže sjednal úvěr ve výši přes pět set tisíc korun. Pachatel po odsouhlasení kódů poškozeným odeslal částku na různé bankovní účty.

Také ve druhém případě zvítězila vidina peněz. Podvodník vydávající se za zástupce údajné nadace Agrofert telefonicky oslovil muže, kterému přislíbil zhodnocení vkladu na zahraničním trhu. Zmanipulovaný muž si na žádost „neznámého muže“ nechal do svého notebooku a mobilního telefonu nainstalovat aplikaci umožňující vzdálený přístup do mobilního zařízení. Pomocí této aplikace začal pachatel operovat nejen na mobilním zařízení, ale hlavně v bankovnictví. Z běžného účtu odčerpal finanční částku, a to po žádosti o půjčku. Vzniklá škoda přesáhla jeden milion korun.

Policisté, kteří se narůstajícími případy zabývají, varují všechny občany, aby byli obezřetní a nevěřili rychlému zbohatnutí, které jim navíc nabízí někdo, koho neznají a nikdy osobně neviděli. Všichni, co přišli o nemalé finanční částky, se nechali zmanipulovat a sami zpřístupnili podvodníkům své bankovnictví. Pamatujte na rady a než cokoli potvrdíte, raději se předem poraďte osobně s finančním poradcem.

por. Mgr. Jaromíra Nováková

31. května 2023

