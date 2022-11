Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Interaktivně všemi smysly proti závislostem

BENEŠOVSKO – Vlašimské a benešovské nádraží se stalo ve dnech 3. a 4. listopadu 2022 zastávkou pro protidrogový vlak REVOLUTION TRAIN.

Speciální interaktivní program podle skutečného příběhu o příčinách, vývoji a důsledcích drogové závislosti je ukrytý do 165 metrů dlouhé vlakové soupravy. Návštěvníci vlaku jsou doprovázeni lektorem po vagónech.

Zde jim je představen konkrétní prostor, jako je bar, tunel opilosti, autonehoda způsobená pod vlivem drog se smrtí nevinného účastníka, výslechová místnost nebo drogové doupě. A snaží se je inspirovat k pozitivním životním volbám.

Ve Vlašimi se programu zúčastnilo přes 300 dětí ze základních a středních škol. V odpoledních hodinách byl vlak zpřístupněn veřejnosti. V Benešově projekt navštívilo na 150 dětí z místních škol. Celá expozice byla žáky velmi chválena. V každém z nich tato návštěva zanechala velmi emotivní dojmy.

Samotnou prohlídkou vlaku projekt nekončí, následuje návazný program „To je zákon, kámo!“, který vznikl ve spolupráci s Národní protidrogovou centrálou SKPV PČR, jehož cílem je rozšíření a ukotvení znalostí, dovedností a vědomostí těch, kteří vlak před určitým časem navštívili. Na návazném programu se podílí i středočeští policisté z oddělení tisku a prevence, kteří se do tří měsíců od prohlídky vlaku opět setkají s návštěvníky vlaku ve školách a společně posuzují trestněprávní následky chování drogově závislých osob. Ze zmiňovaného projektu pak vychází i program „Tvoje cesta načisto“, který realizuje rovněž Policie České republiky a je určen i pro žáky a studenty ve věku od 12 do 17 let, kteří neměli možnost protidrogový vlak navštívit.



Záleží na každém z nás, kolik toho v životě chceme stihnout a zda stojí za to, kazit si život závislostí na návykových látkách.



https://www.revolutiontrain.cz/v2/projekt.php





pprap. Nikola Novotná

ÚO Benešov

22. listopadu 2022

vytisknout e-mailem