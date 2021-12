Insolvenční řízení

Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje

KLATOVSKO - Dlužník si neplnil svoje povinnosti. Zaměstnavatelka a jednatelka společnosti neprováděla srážky ze mzdy muže.

Policisté z oddělení hospodářské kriminality ukončili prověřování případu úmyslného porušení povinnosti v insolvenčním řízení. Ve věci zahájili trestní stíhání osmačtyřicetiletého muže z Klatovska, sedmadvacetileté ženy z obce na Chomutovsku a právnická osoba, kterou je společnost s ručením omezeným se sídlem na Klatovsku, kteří byli obviněni ze spáchání přečinu porušení povinností v insolvenčním řízení podle trestního zákoníku a za podmínek zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

Na základě insolvenčního návrhu výše uvedeného muže Krajský soud v Plzni rozhodl počátkem měsíce ledna 2017 o úpadku dlužníka a byl ustanoven insolvenční správce. I přes poučení se měl dlužník zdržet po zahájení insolvenčního řízení nakládání s majetkem, jenž do něho může náležet, byl povinen poskytnout správci součinnost a dbát jeho pokynů.

V měsíci březnu 2017 soud schválil oddlužení osmačtyřicetiletého muže a byl stanoven splátkový kalendář. Podle usnesení byl opět muž poučen o povinnostech oznámit insolvenčnímu soudu i správci a věřitelskému výboru změny bydliště, sídla i zaměstnání. Dále měl předložit v polovině měsíce března a září v roce přehled příjmů a nezatajit žádný ze svých příjmů a na jejich žádost předložit k nahlédnutí daňová přiznání v době trvání plánu oddlužení.

Obviněný muž v době od poloviny měsíce září 2017 do počátku měsíce května 2021 úmyslně hrubě ztěžoval výkon funkce insolvenčního správce. Muž si neplnil své povinnosti a výše jmenovaným nepředkládal přehledy svých příjmů a neinformoval insolvenčního správce o změnách v průběhu plnění splátkového kalendáře, kdy nepředložil přehledy příjmů od měsíce srpna 2017 do dubna 2021. Rovněž neoznámil nástupy do různých pracovních poměrů a o uzavření dohod o provedení práce u rozmanitých zaměstnavatelů a docházelo k prodlevám ve srážkách z jeho příjmů. Z pracovního poměru u obviněné ženy a společnosti vznikl nedoplatek na účtu majetkové podstaty z neuskutečněných srážek v částce 29 396 Kč.

Dále obviněná a společnost, zastoupená sedmadvacetiletou ženou, úmyslně mařila výkon funkce insolvenčního správce, neplnila své povinnosti jako plátce mzdy a neprováděla srážky ze mzdy dlužníka. Za měsíce leden až listopad 2019 provedla a vyplatila ve prospěch majetkové podstaty nižší srážky, než stanovil soud a vznikl nedoplatek ve výši 14 394 Kč. Ještě žena jako jednatelka obviněné společnosti v době od měsíce listopadu 2019 do října 2020 neprovedla srážky a ve prospěch majetkové podstaty nic nezaplatila. Dlužník za měsíc prosinec 2019 až únor 2020 a červen a červenec 2020 uhradil pět splátek ve výši ve výši 16 200 Kč a vznikl nedoplatek za dobu pracovního poměru muže u společnosti v částce 15 002 Kč. Povinnost plátce mzdy dlužníka provádět z příjmu srážky je uvedena insolvenčním zákonem.

U obviněných došlo k ohrožení účelu insolvenčního řízení.

nprap. Ladmanová Dana

3. prosince 2021

