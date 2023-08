Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Inkasoval zálohy, zboží nedodal

CHOMUTOVSKO - Mladík byl dopaden a obviněn z podvodu; Vloupání do chaty objasněno.

Teprve 19letého mladíka obvinil chomutovský vyšetřovatel za spáchání trestného činu podvodu. Dopustit se ho měl podle zjištění policistů tak, že pod různými jmény zveřejňoval na internetových inzertních portálech inzeráty na prodej motocyklu, herní konzole anebo mobilního telefonu. Na jeho inzeráty pak reagovali zájemci o koupi, po kterých měl dopředu požadovat zaplacení zálohy. Když kupující zaslali na jím uvedené účty požadované peníze, žádné zboží jim nedodal a přestal s nimi komunikovat. Uhrazené zálohy jim také vráceny nebyly. Celkem šest podvedených tak přišlo o několikatisícové částky, v souhrnu byla škoda vyčíslena na necelých 60 tisíc korun. Nakonec ale spadla klec a mladý podvodník byl policisty dopaden.

V případě, že soud jeho vinu prokáže, může mu uložit v krajním případě až dvouletý trest odnětí svobody.

Vloupání do chaty objasněno

Chomutovští policisté zjistili totožnost muže, který se měl koncem července vloupat do sklepa chaty v Bezručově údolí. Původně neznámý pachatel se do chatové kolonie vydal v pozdních večerních hodinách. Nejprve poškodil pletivo u vstupní branky, čímž se dostal na pozemek a poté násilím vnikl do sklepního prostoru pod chatou. Odtud si odnesl například bezpečnostní kamery, solární panel, elektrické nůžky nebo meteostanici. Majiteli způsobil škodu přesahující v součtu 10 tisíc korun.

Na základě provedeného šetření měli policisté brzy jasno o tom, kdo se zřejmě vloupání dopustil. Pětačtyřicetiletému muži z Chomutova poté sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. Pokud ho soud uzná vinným, může mu uložit trest odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do tří let.

por. Mgr. Miroslava Glogovská

tisková mluvčí

Chomutov 18. srpna 2023

