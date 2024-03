Informační systémy pro plnění úkolů policie

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel požadoval poskytnutí následujících informací:

„2) V jakých policejních databázích př: (systém ETŘ – Evidence trestního řízení či jiné) jsou vedeny záznamy o konkrétním občanovi vůči orgánu POLICIE ČR a jaká je archivační lhůta těchto záznamů.

Jaké údaje jsou zde zpravidla vedeny?

Jsou součástí i údaje tiskopisu – Úřední záznam o přijetí nálezu, Úřední záznam o podaném vysvětlení podle § 158 odstavce 6 trestního řádu a případně jak dlouho, jsou tyto záznamy archivovány?

3) Může občan požádat o informace, které jsou o něm vedeny v systému ETŘ – Evidenci trestního řízení či případně jiných databází?

4) V případě lustrace řidiče při silniční kontrole PČR, jak dlouho jsou k dispozici (archivovány) informace o historii provedeného případu a zjištěných skutečností pro další využití? (zjištěn řidič pod vlivem alkoholu/drog – info pro policisty pro zaměření na další případnou kontrolu)

5) Volání na linku 158 jsou směřovány vždy na příslušné Krajské ředitelství Policie ČR, dle dané oblasti. Pokud je příslušná místní oblast přetížena, je hovor automaticky přesměrován na sousední krajské operační středisko nebo musí volající vyčkat na volného operátora daného operačního střediska?

Ad 2)

Policie České republiky provozuje informační systémy pro plnění svých úkolů na úseku jednotlivých služeb (např. služba pořádkové policie, služba dopravní policie, služba pro zbraně a bezpečnostní materiál, služba kriminální policie a vyšetřování) a dále informační systémy, které je Policie České republiky povinna zřídit a provozovat na základě zákona. V rámci jednotlivých informačních systémů je vždy stanoven jejich účel, od něhož je odvozena uschovací lhůta záznamů v něm obsažených, resp. osobních údajů, což znamená, že není stanovena jednotná uschovací lhůta pro všechny informační systémy, ale každý informační systém má stanovenu svou vlastní. Po uplynutí uschovací lhůty jsou údaje automaticky vymazány.

V informačních systémech jsou zpracovávány osobní údaje odpovídající účelu těchto informačních systémů. Nelze tedy v obecné rovině uvést konkrétní výčet osobních údajů, které jsou zpracovávány v každém informačním systému, neboť každý informační systém zpracovává jiné osobní údaje.

Součástí tak mohou být i údaje obsažené v úředním záznamu o přijetí nálezu či o podání vysvětlení. Délka uchování údajů ze záznamu o přijetí nálezu bude obecně zpravidla 3 roky, záleží však na okolnostech případu a na charakteru konkrétní věci, pro kterou byly předmětné údaje shromážděny (např. při souvislosti nálezu s protiprávním jednáním může být doba uchování údajů delší). U záznamu o podaném vysvětlení podle § 158 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, skartační lhůta ještě více závisí na okolnostech daného řízení a nelze ji tedy ani v obecné rovině určit.

Ad 3)

Subjekt údajů (fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují) má právo požadovat od Policie České republiky informaci o zpracovávání jeho osobních údajů. V případě, kdy jsou osobní údaje subjektu údajů Policií České republiky zpracovávány, má právo požádat o opravu, výmaz nebo omezení zpracování svých osobních údajů. Postup podání a vyřízení žádostí je zveřejněn na webových stránkách Police České republiky, konkrétně pak zde:

https://www.policie.cz/clanek/informovani-o-osobnich-udajich-vcetne-sis-a-vis.aspx.

Ad 4)

V případě kontroly osoby spojené s dotazem do informačních systémů Policie České republiky se v databázi uchovávají data o kontrolované osobě po dobu 3 let. Informace k zaměření na další případnou kontrolu konkrétní osoby, vycházející z předchozí kontroly osoby, např. zjištěné důvodné podezření z užívání alkoholu/drog při řízení vozidla, se v systému ke kontrolovaným osobám neukládá. Při kontrole osoby jsou však dotazy prováděny do informačních systémů Policie České republiky, ve kterých taková informace může být obsažena (např. v minulosti zadokumentované protiprávní jednání) a tedy je policisty zjistitelná. V informačních systémech Policie České republiky se data k osobám uchovávají dle jednotlivých skartačních znaků, které se odvíjí zejména od promlčecí doby příslušné události / protiprávního jednání (např. 1, 3, 5, 10 let).

Ad 5)

V případě, že jsou všechny linky operátorů linky tísňového volání 158 na daném operačním středisku krajského ředitelství policie obsazeny, systém automaticky přesměruje další příchozí hovor na volného operátora operačního střediska jiného krajského ředitelství policie. Volající nemusí čekat, až se uvolní operátor v kraji, kam jeho volání původně směřuje.

pplk. Mgr. art. et Mgr. David Schimmer – 22. 3. 2024

