Informace z trestního řízení

Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.

Žadatel se domáhal následujících informací:

„…Dne 18. 8. 2009 zahájil Váš útvar vyšetřování p. XXX a jeho společnosti YYY pro podezření z trestného činu neoprávněného podnikání podle par. 251 odst. 1 trestního zákoníku. Odsouzen byl 26. 6. 2014 Krajským soudem v Ostravě (sp. zn. 28T 7/2012). Ohledně výše uvedeného vyšetřování žádám tímto o zodpovězení následujících dotazů:

1. Kdo podal trestní oznámení na XXX? Někdo z poškozených nebo na jeho nezákonnou činnost upozornil nějaký dozorový státní organ?

2. Kdo vedl vyšetřování XXX?

3. Kdo byl dozorující státní zástupce?

4. Kolik osob bylo vyšetřováno společně s XXX a kolik bylo nakonec obviněno?

5. Kolik osob se přihlásilo jako poškození?

6. Jak vysokou škodu XXX svým protizákonným jednáním způsobil?

7. Jaké účty byly policií v souvislosti s YYY zablokovány (jejich čísla)?

8. Jaká kontrolní opatření byla učiněna, aby XXX nemohl pokračovat v trestné činnosti? Např. jaké trestní sankce mu byly v trestním řízení uloženy, zda byl ustanoven dohled aprobačního úředníka atd.?

9. Proč na XXX nebyla uvalena vazba, když se zjistilo, že v trestné činnosti pokračuje? XXX pomocí svých četných spolupracovníků zcela bez problémů uzavíral smlouvy na YYY s novými klienty, vybíral od nich finanční prostředky, ze kterých pravděpodobně odškodňoval osoby, které se přihlásily jako poškozené, zakládal nové účty a pořádal školení ohledně svých investic. Je nepravděpodobné, že by vyšetřující orgán neměl povědomí o těchto jeho aktivitách, zvláště když ČNB dne 1. 11. 2013 zveřejnila na svých stránkách varování před nabídkami YYY (viz zde: https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/ochrana-spotrebitele/upozorneni/Upozorneni-na-nabidku YYY-Inc.).…“



Povinný subjekt žádost posoudil a poskytl odpovědi na požadované dotazy:

Ad 1) Trestní oznámení bylo podáno písemně blíže neustanovenou osobou.

Ad 2) Vyšetřování vedl policejní orgán ÚOKFK SKPV, expozitura Brno, pod č.j.: OKFK-180/TČ 2009-252401.

Ad 3) V předmětné trestní věci vykonávalo dozor Krajské státní zastupitelství v Ostravě, pobočka Olomouc.

Ad 4) V této trestní věci byly obviněny celkem 4 fyzické osoby.

Ad 5) V rozsudku Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1 To 72/2014 ze dne 16.10.2014 jsou uvedeny 4 poškozené fyzické osoby, které byly odkázány se svými nároky na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních.

Ad 6) Odsouzená osoba svým jednáním žádnou škodu nezpůsobila, pouze neoprávněně přijala k investování od jednotlivých klientů v počtu 203 osob celkovou částku ve výši nejméně 32.365.925,64 Kč.

Ad 7) Žádné účty v této trestní věci policií blokovány nebyly.

Ad 8) Rozsudkem Vrchního soudu v Olomouci sp. zn. 1 To 72/2014 ze dne 16.10.2014 byla dotčená osoba odsouzena pro tr. čin neoprávněného podnikání dle § 251/1 tr. zákoníku spáchaný ve spolupachatelství dle § 23 tr. zákoníku, a to k trestu odnětí svobody na 1 rok se zkušební dobou 2 roky, a byl této osobě uložen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu podnikání na základě živnostenského oprávnění s předmětem podnikání zprostředkovatelská činnost a výkonu funkce statutárního orgánu obchodní společnosti s předmětem podnikání zprostředkovatelská činnost a zastupování takovýchto společností na základě plné moci, na dobu 3 let. O jiných opatřeních není policejnímu orgánu nic známo.

Ad 9) Policejní orgán nerozhoduje o vzetí do vazby, tato kompetence připadá soudu dle § 73b odst. 1 tr. řádu.



plk. Mgr. Jaroslav Ibehej

NCOZ SKPV

vytisknout e-mailem