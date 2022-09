Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Ostravska, Bruntálska a Karvinska - 4. září 2022

Zprávy z ÚO Karviná (1), ÚO Bruntál (1) a MěŘ PČR Ostrava (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OSTRAVSKO:

Dopravní nehoda řidiče autobusu s motocyklistou v Ostravě

Minutu před devatenáctou hodinou podvečerní 3. září 2022 po hlavní silnici ulice Sokolská třída v Ostravě, v městské části Moravská Ostrava řídil místní 59letý muž autobus MHD linky čísla 67, a to ve směru od ulice Českobratrská, přičemž při odbočování vlevo na ulici Suchardovou s největší pravděpodobností zcela přehlédl v přímém směru protijedoucí motocykl tovární značky Ducati Panigale, který řídil 40letý muž z Ostravy. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu a k pádu motocyklisty na zem. Při tomto 40letý muž utrpěl zranění těžšího charakteru s nutností lékařského vyšetření, ošetření a následné hospitalizace ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě- Porubě. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, v prostředku hromadné přepravy osob se kromě řidiče nevyskytovali žádní cestující a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 400 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče autobusu negativně, u motocyklisty byl při lékařském ošetření odebrán vzorek biologického materiálu (krve) k vyloučení, že by v době jízdy byl pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných, psychotropních a návykových látek či jedů. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany ostravských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda osobního automobilu s traktorem na Bruntálsku

Okolo desáté hodiny dopolední 2. září 2022 řídil 18letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat po silnici ve směru od obce Světlá Hora na obec Staré Město, přičemž podle všech doposud zjištěných skutečností měl před mírně levotočivou zatáčkou předjíždět kolonu před ním jedoucích vozidel, v níž jel jako první traktor značky Zetor 110 Proxima Plus s vlekem značky Pronar, řízený 60letým mužem z Bruntálska. Tento traktorista však odbočoval vlevo mimo komunikaci a došlo tak ke střetu čelní části automobilu s levým zadním kolem traktoru. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěla zranění těžšího charakteru spolujezdkyně v osobním voze, a to 71letá žena z Bruntálska, která musela být letecky transportována helikoptérou k lékařskému vyšetření, ošetření a k následné hospitalizace do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika desítkách tisíc korun. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

KARVINSKO:

Zranění několika osob na pouťové atrakci - kolotoči při Slavnostech města Havířova

V této chvíli policejní komisař Služby kriminální Policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Karviné zahájil úkony trestního řízení ve věci podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti, kterého se měla dopustit doposud neznámá osoba tím, že svým možným nedbalostním jednáním zapříčinila zranění několika osob v rámci probíhajících Havířovských slavností.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak přibližně patnáct minut po patnácté hodině odpolední 3. září 2022 na parkovišti v prostoru ulic Astronautů a Dělnická v Havířově došlo k neočekávanému a nekontrolovatelnému pohybu řetízkového kolotoče s označením Rotating Tower, přičemž došlo k samovolnému a nekontrolovatelnému pohybu dolů za současného otáčení zavěšených sedaček s návštěvníky, kteří tak naráželi do zábradlí této pouťové atrakce a do okolo stojích překážek.

Podle dosavadních informací zranění různých charakterů (od jednorázového ošetření, přes lehčí, středně těžší až po těžká zranění) utrpělo nejméně 14 osob (4 dívky ve věku 7 až 12 let, 4 chlapci ve věku 8 až 11 let, 4 ženy ve věku 18 až 42 let a muž ve věku 20 let, všichni z Havířova a z Karviné a také 21letý muž z Opavy), kdy tyto osoby byly převezeny k lékařskému vyšetření a ošetření do nemocničního zařízení v Havířově a rovněž i do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Z důvodů výše popsané události primátor města Havířova rozhodl patnáct minut před sedmnáctou hodinou odpolední téhož dne o zrušení městských slavností a po celou dobu i po tomto opatření na místě vykonávali záchranářskou činnost a nezbytné prvotní procesní úkony všechny složky Integrovaného záchranného systému (policisté, městští strážníci, hasiči, lékaři a zdravotníci).

Místo události bylo následně zajištěno a je i nadále střeženo místně příslušnými policisty z Obvodního oddělení Havířov 1, kdy v dopoledních hodinách dne 4. září letošního roku bude provedeno další ohledání za užití různé policejní techniky a za přítomnosti specialistů a znalců v příslušném oboru.

Dosavadními procesními úkony bylo zjištěno, že provozovatelem pouťové atrakce je 53letý muž z Prostějovska. Nadále se však bude zjišťovat, kdo v době události kolotoč provozoval, zda všechny tyto osoby byly řádně proškoleny a měly povolení k činnosti, jak byla pouťová atrakce instalována a bezpečnostně zajištěna a další okolnosti, které povedou k řádnému objasnění celé záležitosti.

V této souvislosti na místě zasahující havířovští policisté a karvinští kriminalisté zjistili skutečnost, že výše uvedený velký řetízkový kolotoč měl mít technické problémy již o den dříve, tedy v pátek 2. září 2022 odpoledne a večer a z tohoto důvodu žádáme případné svědky či přímé účastníky a návštěvníky této pouťové atrakce, kteří jakékoli potíže s kolotočem zaznamenali, aby se nám kdykoli ozvali na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 nebo na telefonní číslo havířovských policistů 596 805 541 se svým svědectvím, případě aby poskytli natočená videa ze svých mobilních telefonů, fotoaparátů a kamer, a to na policejní služebně Obvodního oddělení Havířov 1. Za tyto kladné a podnětné informace a materiály policisté a kriminalisté děkují.

