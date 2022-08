Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Ostravska - 30. srpna 2022

Zpráva z MěŘ OV ohledně úmrtí motocyklisty na cvičné dráze v Ostravě-Třebovicích

OSTRAVSKO:

Tragická jízda motocyklisty na cvičném okruhu v Ostravě-Třebovicích

Dnešního dne, tj. 30. srpna 2022, komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Městského ředitelství Policie České republiky v Ostravě zahájil úkony trestního řízení ve věci důvodného podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu usmrcení z nedbalosti.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak patnáct minut před dvacátou hodinou večerní 29. srpna 2022 řídil 24letý muž z Karvinska motocykl tovární značky Husquarna, a to po cvičné dráze v uzavřeném areálu motoparku při ulici Opavské v Ostravě, v městské části Třebovice. Ač při jeho předchozím pádu na zem došlo k poškození páčky ruční brzdy motocyklu, přesto zpět usedl za řídítka a následně pokračoval dál v jízdě, kdy z blíže dosud nezjištěného důvodu nezvládl řízení jednostopého dopravního prostředku, vyjel vlevo mimo vozovku a narazil do zde instalované zábrany z pneumatik a poté i do přilehlé betonové zdi. Při tomto motocyklista utrpěl mnohočetná poranění zejména v oblasti hlavy, která byla neslučitelná s životem, a na místě kolizní situace zemřel.

Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku nebyla doposud vyčíslena a u zemřelého 24letého muže byla nařízena zdravotní pitva ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných, psychotropních, návykových látek či jedů. Celá záležitost je nadále v gesci ostravských policistů a kriminalistů.

Opava 30. srpna 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

