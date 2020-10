Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Ostravska - 19. října 2020

Zpráva z KŘP Msk - dopravní nehoda ze dne 17. října 2020 v Ostravě-Dubině

OSTRAVSKO:

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě dodávkového automobilu a dvou chodců v Ostravě-Dubině ze dne 17. října 2020

V těchto dnech komisař 10. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Policie České republiky v Ostravě intenzivně prověřuje případ dopravní nehody, ke kterému došlo přibližně dvacet minut po devatenácté hodině podvečerní 17. října 2020 v Ostravě-Dubině a v této souvislosti žádá o svědecké informace, které jsou velmi důležité k řádnému posouzení a objasnění celé záležitosti. Tyto skutečnosti lze telefonicky sdělit na ostravské policejní číslo 974 726 269 případně kdykoli na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158. Převážně jde o zjištění, jak se oba chodci těsně před kolizní situací v dopravě pohybovali po silnici a v jejím bezprostředním okolí a jak se choval řidič daného dodávkového vozu, jakou rychlostí jel a jaká byla v daném úseku viditelnost.

Ve výše uvedené době, tedy dvacet minut po devatenácté hodině podvečerní 17. října 2020 řídil 30letý muž z Ostravy nákladní motorové vozidlo tovární značky Peugeot Partner bílé barvy po ulici Plzeňské v Ostravě-Dubině, a to ve směru od ulice Mitrovické k ulici Horní. Přibližně 500 metrů před sjezdem na ulici Horní však došlo ke střetu pravé přední části dodávkového automobilu s těly dvou chodců. Muži ve věku 25 let z Ostravy a 37 let z Karvinska tak utrpěli zranění různých charakterů s nutností jejich lékařského vyšetření, ošetření a hospitalizace ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě a v ostravské Městské nemocnici. U mladšího z uvedených mužů orientační dechová zkouška prokázala hodnotu 0,8 promile alkoholu v jeho dechu, starší muž se dechové zkoušky nepodrobil s ohledem na jeho rozsah zranění a byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době nehody nebyl pod vlivem alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek či jedů. Orientační dechová zkouška u řidiče automobilu vyzněla negativně, lustracemi v dostupných evidencích však bylo prokázáno, že v současné chvíli má předběžným opatřením z konce srpna letošního roku zadržen řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním.

Vše je tedy nadále v prověřování ze strany ostravských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu těžké ublížení na zdraví z nedbalosti.

Původní informace, které o víkendu poskytla má kolegyně se služební pohotovostí, a to por. Mgr. Bc. Zlatuše Viačková:

Ostrava, sobota 17. října 2020

V sobotu 17. října před půl osmou večer řidič dodávky Peugeot Partner v Ostravě srazil dvě osoby. Ke kolizi došlo v městské části Dubina za křižovatkou ulice Plzeňská, ve směru na Příbor. V místě není chodník, ani přechod. Muži měli jít po silnici, opilí a podle řidiče „nebyli vidět“.

U řidiče dodávky byla provedena orientační zkouška na alkohol, ta byla s negativním výsledkem. Nicméně řidič Peugeotu za volantem neměl sedět. V současnosti má řidičský průkaz v předběžném opatření (zadržení).

Zranění muži ve věku 37 let a 25 let byli po kolizi předáni lékařské záchranné službě. Podle dostupných informací oba muži jsou lidé bez domova. Jeden ze dvojice měl dechovou zkoušku s pozitivním výsledkem, hodnota 0,8 promile. U druhého muže nebyla provedena orientanční zkouška, nedovolil to jeho zdravotní stav.

V dalším šetření pokračují ostravští policisté kriminální služby a vyšetřování.

Opava 19. října 2020

