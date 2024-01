Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, z Bruntálska a z Novojičínska - 12. ledna 2024

Zprávy z ÚO Opava (2x), z ÚO Bruntál (2x) a z ÚO Nový Jičín (2x) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Silniční kontrola v obci Bolatice prokázala řidiče s vysloveným zákazem řízení

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Kravařích ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu neoprávněného užívání cizí věci a dále ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání 38letému muži z Ostravy, neboť tento nejprve v polední době 11. ledna letošního roku svévolně a neoprávněně vzal klíče od osobního motorového vozidla tovární značky Hyundai i20 v hodnotě 70 tisíc korun 39leté majitelce z Ostravy a následně automobil užil k jízdě, přičemž byl chvíli před patnáctou hodinou odpolední téhož dne stavěn službu konající kravařskou policejní autohlídkou na ulici Hlučínské v obci Bolatice. Při této silniční kontrole nepředložil řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, poněvadž jej nevlastní, orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, pozitivní však byl test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Na výzvu ze strany zakročujících policistů se výše uvedený muž bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči).

Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále zjištěno a prokázáno, že 38letý muž má v současné chvíli vysloven trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do poloviny května letošního roku. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany kravařských policistů a opavských kriminalistů.

Objasnění krádeže zboží v prodejně na ulici Zámecký okruh v Opavě

Policisté z opavského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 27letému místnímu muži, neboť tento podle všech doposud zjištěných skutečností měl chvíli po patnácté hodině odpolední 10. ledna letošního roku společně se 44letým mužem z Opavy v prodejních prostorách marketu na ulici Zámecký okruh v Opavě odcizit různé druhy a množství drogistického zboží v celkové hodnotě téměř 2 a půl tisíce korun. Volně vystavenou drogerii společně vložili do přineseného batohu a bez úhrady prošli pokladní zónou, za kterou byli zadrženi majitelem provozovny.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u shora jmenovaného 27letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě pro obdobnou majetkovou trestnou činnost k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání devíti měsíců, který vykonal v únoru roku 2022. U staršího z výše uvedených mužů se jedná o přestupkové jednání a chování majetkového charakteru. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Objasnění dvou případů majetkové trestné činnosti 45letého muže v Krnově

Policisté z krnovského Obvodního oddělení v těchto dnech objasnili dva případy majetkové trestné činnosti, ze které je důvodně podezřelý 45letý místní muž.

Na základě dosavadního prošetřování a následného prověřování je zcela zřejmé, že shora uvedený muž měl okolo osmé hodiny ranní 9. ledna letošního roku neoprávněně vstoupit do volně přístupných prostor soukromé společnosti na ulici Nádražní v Krnově, následně na jedné ze železničních kolejí vstoupil do zde odstaveného vagónu a z něj odcizil různé mosazné trubky a ventily o hmotnosti přibližně 14 kilogramů, které následně odevzdal do krnovské sběrny druhotných surovin a takto získané finanční prostředky ve výši 1 a půl tisíce korun použil pro svou vlastní potřebu. Poškozené organizaci způsobil doposud přesně nevyčíslenou hmotnou škodu na majetku.

Dále bylo prokázáno, že se v průběhu dne 5. ledna tohoto roku vloupal do dvou sklepních boxů v jednom z bytových domů na ulici Albrechtické v Krnově, odkud odcizil elektrické stavební míchadlo, třídílný vysouvací hliníkový žebřík, tři prodlužovací elektrické kabely, filtrační zařízení a čtyři kusy jídelních židlí, čímž poškozeným majitelům vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši okolo 10 tisíc korun.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž zjištěno, že se u výše jmenovaného 45letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Bruntále mimo jiné pro přečin krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který vykonal v polovině měsíce listopadu loňského roku.

Popsané protiprávní jednání a chování majetkového charakteru, a to přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Žádost o svědecké informace ke střetu řidičky osobního automobilu a dítěte v Krnově

Policista Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále nprap. Milan Strnadel v těchto dnech nadále intenzivně prošetřuje případ kolizní situace v dopravě, který se stal chvíli před šestnáctou hodinou odpolední 14. prosince loňského roku na ulici Vodní v Krnově.

V té chvíli 43letá žena z Bruntálska řídila po dané ulici osobní motorové vozidlo tovární značky VW Golf a lehce přední části automobilu narazila do dítěte, které si zde na silnici vběhlo pro míč. Po střetu nezletilá osoba ihned odešla neznámo kam a pro řádné zadokumentování spisového materiálu a pro zjištění, zda nedošlo k nějakému zranění nezletilce je nutný jeho výslech i se zákonným zástupcem – s největší pravděpodobností rodičem. Jakékoli informace k předmětné záležitosti lze kdykoli telefonicky sdělit na bruntálské policejní číslo 974 731 259 případně na krnovské policejní číslo 974 731 731. Za tyto kladné poznatky případně za osobní dostavení sraženého dítěte se zákonným zástupcem do budovy Policie České republiky policisté děkují.

NOVOJIČÍNSKO:

Odcizení finančních prostředků z bíloveckého rodinného domu

V době mezi třináctou a čtrnáctou hodinou odpolední 10. ledna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Ostravské v Bílovci přečin krádeže a přečin porušování domovní svobody tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho ze zdejších rodinných domů, následně vešel i do obytných prostor, které prohledal a odcizil finanční prostředky na hotovosti ve výši téměř 15 tisíc korun, vše ke škodě 86letému místnímu muži. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bílovci a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bílovecké policejní číslo 974 735 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Vloupání do garáže na ulici Štramberské v Příboře

V blíže neustanovené době mezi 3. a 11. lednem letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Štramberské v Příboře přečin krádeže tím, že se vloupal do jedné ze zdejších garáží, kterou prohledal a odcizil dva střešní boxy na automobil značky Thule Motion černých barev, čímž poškozenému 54letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 38 tisíc korun. Tímto protiprávním jednáním a chováním majetkového charakteru se nadále zabývají policisté z Obvodního oddělení v Příboře a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených součástí motorových vozidel lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na příborské policejní číslo 974 735 751.

Opava 12. ledna 2024

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

