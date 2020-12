Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska, Novojičínska a Frýdeckomístecka - 30. prosince 2020

Zprávy z ÚO Opava (1), z ÚO Bruntál (1), z ÚO Nový Jičín (1) a z ÚO Frýdek-Místek (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Objasnění majetkové trestné činnosti 29letého opavského recidivisty

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 29letého muže z Opavy jako obviněného ze spáchání zločinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterých se dopustil v rozmezí od 10. do 19. prosince 2020 a svým protiprávním jednáním majetkového charakteru způsobil poškozeným fyzickým i právnickým osobám celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 21 tisíc korun.

Jak bylo dosavadním prověřováním a následným vyšetřováním ze strany opavských policistů a kriminalistů zjištěno, tak v pozdních odpoledních hodinách 10. prosince letošního roku odcizil ze stojanu u vstupu do sportovní haly na ulici Zámecký okruh v Opavě zde odstavené jízdní kolo v hodnotě 9 tisíc korun.

V době z 18. na 19. prosince tohoto roku neoprávněně vstoupil do společných sklepních prostor v jednom z bytových domů na ulici Opavské v obci Oldřišov, kdy ze zdejší volně přístupné místnosti odcizil dvě aku vrtačky s nabíječkami, set top box s dálkovým ovládáním, dálkový ovladač k televizi a pánskou koženou peněženku s různými osobními doklady, s platební kartou, se stravenkami a s finančními prostředky, vše v hodnotě nejméně 12 tisíc korun.

Výše uvedených jednání se obviněný 29letý muž dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán za obdobný majetkový trestný čin rozsudkem Okresního soudu v Opavě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a šesti měsíců, který vykonal v létě roku 2018. Jeho případná další trestná činnost je nadále ve stádiu dokazování ze strany opavských kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehodovost na Bruntálsku

Pár minut po dvanácté hodině polední 28. prosince 2020 řídil 27letý muž z Olomoucka nákladní motorové vozidlo tovární značky Peugeot Boxer po ulici Školní v Rýmařově, přičemž při jízdě z mírného klesání dostal na zledovatělém neposypaném povrchu vozovky smyk a přední části dodávky narazil do kovové zábrany. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče automobilu negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 7 tisíc korun.

Patnáct minut po osmé hodině ranní 29. prosince 2020 řídil 78letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po silnici mezi Bruntálem a obcí Václavov u Bruntálu, přičemž při průjezdu táhlou levotočivou zatáčkou dostal na vozovce pokryté souvislou vrstvou rozbředlého sněhu smyk a přední části automobilu narazil do svodidla za pravým okrajem komunikace. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče vozu negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun. Ke zranění shora uvedeného muže nedošlo, zranění lehčího charakteru však utrpěla jeho 78letá spolucestující z Bruntálska, která byla přivolanou osádkou sanitního vozidla převezena k lékařskému vyšetření a ošetření do Podhorské nemocnice v Bruntále.

Obě výše uvedené kolizní situace v dopravě jsou nadále prošetřovány a prověřovány ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Úmyslné poškození zařízení novojičínského divadla

V doposud přesně nezjištěné době v průběhu dne 29. prosince 2020 doposud neznámý pachatel spáchal v objektu Kamenného divadla Na Skalkách v Novém Jičíně přečin poškození cizí věci tím, že v hledišti úmyslně poškodil zde instalované lavice. Černým lihovým fixem popsal dřevěné desky tří zánovních lavic, a to různými nápisy, čímž poškozené právnické organizaci z Nového Jičína vznikla doposud přesně neustanovená hmotná škoda na majetku. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru je nadále v prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodu jeho počínání, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

FRÝDECKOMÍSTECKO:

Požár bytu ve Frýdlantu nad Ostravicí zavinila technická závada

Mezi čtrnáctou a patnáctou hodinou odpolední 29. prosince 2020 došlo v bytě druhého nadzemního podlaží v jednom z domů na ulici Palackého ve Frýdlantu nad Ostravicí k zahoření a k následnému požáru. Ten vznikl technickou závadou při nabíjení hoverboardu, jenž byl umístěn v obývacím pokoji, a to v nepřítomnosti zde bydlících osob. Po samovznícení vznikl kouř, který se rozšířil do společných prostor chodeb na celý šesti patrový panelový dům, což si vyžádalo evakuaci 36 osob. Vzhledem k tomu, že se jedna osoba seniorského věku nadýchala zplodin hoření, byla přivolanou osádkou sanitního vozidla Rychlé záchranné služby převezena k lékařskému vyšetření a ošetření do frýdeckomístecké nemocnice. Žádné jiné přítomné osoby zraněny nebyly a celková hmotná škoda na majetku nebyla doposud vyčíslena. Na místě zasahovali nejen hasiči a zdravotníci, ale také policisté z místně příslušného Obvodního oddělení ve Frýdlantu nad Ostravicí a také policisté z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky ve Frýdku-Místku.

Opava 30. prosince 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

