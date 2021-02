Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska, Novojičínska a Frýdeckomístecka - 24. února 2021

Zprávy z ÚO Opava (5), z ÚO Bruntál (2), z ÚO Nový Jičín (2) a z ÚO Frýdek-Místek (4) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Sprejerství, poškození dřevěného plotu hlučínské farnosti

V blíže neustanovené době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 21. února a desátou hodinou dopolední 22. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Farní v Hlučíně přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil dřevěné oplocení zdejší farnosti. Nápisem zelené barvy na plot tak vznikla poškozené místní organizaci celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 2 tisíce korun. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nyní zabývají policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či důvodům jejího protiprávního jednání, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče osobního automobilu v Opavě

Okolo druhé hodiny ranní 21. února letošního roku službu konající policejní autohlídka z Oddělení hlídkové služby opavského Územního odboru Policie České republiky v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Vrchní v Opavě-Kateřinkách stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda 135 L Favorit, a to 44letého místního muže. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento řidič je pod vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami 1,3 promile alkoholu v dechu. Ve zkráceném přípravném řízení tak bylo následně shora uvedenému 44letému muži sděleno podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Objasnění krádeže obuvi z činžovního domu na ulici Polní v Opavě

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení Policie České republiky zahájili úkony trestního řízení ve věci zločinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelý 33letý muž z Krnova tím, že v noční době z 18. na 19. února letošního roku neoprávněně vstoupil do jednoho z činžovních domů na ulici Polní v Opavě a ze společné chodby odcizil volně odložené sportovní běžecké boty v hodnotě jednoho a půl tisíce korun. Dané protiprávní jednání majetkového charakteru objasnili nyní místně příslušní policisté a lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u shora uvedeného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který vykonal v létě roku 2020. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Úmyslné poškození osobního automobilu na ulici Jateční v Opavě

V blíže neustanovené době mezi devatenáctou hodinou podvečerní 22. února a osmou hodinou ranní 23. února tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Jateční v Opavě přečin poškození cizí věci tím, že na zdejším parkovišti úmyslně poškodil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Hyundai i40. Poškrábáním laku karosérie automobilu na přední a zadní kapotě, na střeše a na pravých předních i zadních dveřích vznikla poškozenému 33letému místnímu muži celková hmotná škoda na majetku ve výši 20 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího počínání, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 22.2.2021 v Opavě

Vrchní asistentka Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě pprap. Mgr. Silvie Meluchová v těchto dnech prošetřuje a prověřuje kolizní situaci v dopravě, která se stala v přesně neustanovené době mezi devátou a desátou hodinou dopolední 22. února 2021 na parkovišti před objektem Městského hřbitova na ulici Otické v Opavě.

V té době doposud neznámý řidič přesně neustanoveného motorového vozidla při své jízdě poškodil pravou přední část zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Nissan Qashqai a poté odejel neznámo kam, aniž by skutek oznámil příslušným orgánům či organizacím k dalšímu opatření. Poškozenému 69letému muži z Opavska tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 60 tisíc korun.

V této souvislosti shora uvedená policistka žádá širokou veřejnost o podnětné informace k dané záležitosti, k ustanovení doposud neznámého řidiče dosud nezjištěného motorového vozidla a další pozitivní skutečnosti, které by vedly k řádnému zadokumentování spisového materiálu. Toto lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně na mobilní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950, za což policisté děkují.

BRUNTÁLSKO:

Dodání silně podnapilého muže na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění

Službu konající policejní autohlídka z vrbenského Obvodního oddělení Policie České republiky byla chvíli po osmnácté hodině podvečerní 22. února letošního roku přivolána všímavými občany do prostoru poblíže vlakového nádraží na ulici Nádražní ve Vrbně pod Pradědem, kde má sedět silně podnapilý muž, který není schopen vlastní chůze ani komunikace a vzhledem k povětrnostním podmínkám současného zimního období bezprostředně ohrožuje svůj život a zdraví. Po příjezdu na místo a provedenými lustracemi v dostupných evidencích byl následně v sedící osobě zjištěn 61letý muž z Olomouce a vzhledem k tomu, že orientační dechovou zkouškou u něj byla prokázána hodnota téměř 3 promile alkoholu v dechu, zakročující policisté rozhodli o jeho umístění na protialkoholní záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku a celá záležitost je prošetřována jako přestupek proti veřejnému pořádku.

Dopravní nehoda osobního automobilu v obci Staré Město u Bruntálu

Pár minut před osmou hodinou ranní 23. února 2021 řídil 38letý muž z Bruntálu osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia v obci Staré Město, a to ve směru od Bruntálu k obci Malá Morávka, přičemž při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostal na namrzlé vozovce smyk, přejel do protisměru a zde narazil přední části svého automobilu do kovových svodidel. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u shora uvedeného řidiče negativně, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 35 tisíc korun a celou záležitostí se nadále zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Případy fyzických napadení na Novojičínsku

Deset minut před polednem 21. února letošního roku se 28letý muž z Uherskohradišťska dopustil na katastru obce Trojanovice přečinu výtržnictví tím, že v prostoru horní stanice lanové dráhy Trojanovice - Pustevny, tedy na místě veřejnosti přístupném a za přítomnosti nejméně 80 osob včetně dětí, po předchozí slovní rozepři fyzicky napadl obsluhu lanovky, a to 48letého muže z Novojičínska. Jak bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním místně příslušných policistů z Obvodního oddělení Policie České republiky ve Frenštátu pod Radhoštěm zjištěno, tak shora jmenovaný 28letý muž neoprávněně vstoupil do provozních prostor lanovky a jakmile byl uvedeným zaměstnancem požádán o opuštění daného místa a návratu do prostor pro veřejnost, tak před ostatními zákazníky dvakrát udeřil sevřenou pěstí 48letého muže do obličeje. Zranění lehčího charakteru si následně vyžádalo lékařské vyšetření a ošetření od pracovníků zdejší Horské služby.

Policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky v Bílovci v těchto dnech prověřují fyzické napadení jako provinění z přečinu ublížení na zdraví, kterého se měl dopustit mladistvý 17letý mladík z Přerovska tím, že okolo třiadvacáté hodiny večerní 20. února tohoto roku u jednoho z rodinných domů v obci Bravinné slovně a následně i fyzicky napadl 33letého místního muže. Udeřením pěstí do obličeje, úderem železného předmětu do hlavy a dalšími údery pěstí do těla způsobil poškozenému muži zranění, které si vyžádalo lékařské vyšetření a ošetření v nemocničním zařízení v Novém Jičíně a následně i ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě, přičemž doba léčení napadeného muže zcela zjevně přesáhne sedm dní.

Oba výše uvedené případy jsou nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Vloupání do bytů v kopřivnických panelových domech na ulici Alšové

V přesně nezjištěné době mezi pátou hodinou ranní a sedmnáctou hodinou odpolední 23. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Alšové v Kopřivnici zločin krádeže a přečin porušování domovní svobody tím, že se v jednom ze zdejších panelových domů po vypáčení dveří vloupal do bytu poškozeného 57letého místního muže a odcizil notebook značky HP stříbrné barvy s brašnou, s celkovou hmotnou škodou na majetku ve výši bezmála 16 tisíc korun. Dále se páčením dveří pokusil vloupat do bytu 32letého místního muže, a to ve vedlejším panelovém domě, což se mu nepodařilo, dovnitř nevnikl, nic neodcizil, na zařízení však způsobil hmotnou škodu ve výši několika set korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené elektroniky, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

FRÝDECKOMÍSTECKO:

Vloupání do sklepního boxu ve frýdeckomísteckém panelovém domě

V přesně neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 17. února a sedmnáctou hodinou odpolední 21. února letošního roku dosud neznámý pachatel spáchal v jednom z panelových domů na ulici Rokycanové ve Frýdku-Místku zločin krádeže a přečin porušování domovní svobody tím, že se vloupal do sklepního boxu poškozeného 34letého místního muže, odkud odcizil pánské a dámské kolečkové brusle modrobílé a šedofialové barvy, dále dámské a dětské zimní brusle bílé a modré barvy, čímž způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 5 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení Policie České republiky ve Frýdku-Místku a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených sportovních věcí a potřeb, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na frýdeckomístecké policejní číslo 974 732 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče automobilu ve Frýdku-Místku

Deset minut po druhé hodině ranní 23. února letošního roku službu konající policejní autohlídka z Oddělení hlídkové služby frýdeckomísteckého Územního odboru Policie České republiky stavěla a kontrolovala na ulici Bruzovské ve Frýdku-Místku řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Hyundai i30, a to 36letého místního muže. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že tento muž řídil automobil v silně podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 3,2 promile alkoholu v dechu. Shora uvedený muž s naměřenými hodnotami souhlasil, výzvu zakročujících policistů k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) bezdůvodně odmítl, na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany frýdeckomísteckých policistů a kriminalistů.

Odcizení kabelky z osobního automobilu v Třinci, v části Dolní Líštná

Patnáct minut po čtrnácté hodině odpolední 23. února tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v prostoru horního parkoviště nad areálem nemocničního zařízení na ulici Kaštanové v Třinci, v části Dolní Líštná zločin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Jak bylo dosavadním prověřováním ze strany místně příslušných policistů z Obvodního oddělení v Třinci zjištěno, tak v té době poškozená 42letá žena z Frýdeckomístecka seděla na místě řidiče ve svém osobním motorovém vozidle tovární značky Škoda Fabia combi, kdy k automobilu přišel jí neznámý muž, po zaklepání na okno spolujezdce si velmi rychle sám otevřel tyto dveře a ze sedadla odcizil volně odloženou dámskou koženkovou kabelku béžové barvy, ve které byla dámská černá kožená peněženka s různými osobními doklady, s doklady k vozidlu, s platební kartou a s finančními prostředky na hotovosti, dále se v kabelce nacházela vstupní karta do zaměstnání, svazek klíčů a mobilní telefon značky Huawei černé barvy, vše v hodnotě 7 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, financí a dokladů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na třinecké policejní číslo 974 742 651.

Smrtelná dopravní nehoda osobního automobilu s cyklistou v Mostech u Jablunkova

Pětadvacet minut po desáté hodině dopolední 23. února 2021 došlo v katastru obce Mosty u Jablunkova k smrtelné dopravní nehodě cyklisty. Jak bylo následně zjištěno, tak 67letý muž z Frýdku-Místku jel ve výše uvedené době na svém jízdním kole po silnici II. třídy číslo 474, přičemž u jednoho ze zdejších rodinných domů byl sražen řidičem osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia. Po nárazu a pádu na zem utrpěl cyklista poranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehl. Řidič automobilu po dopravní nehodě nezastavil, neposkytl sraženému muži první pomoc a odejel ve směru k hraničnímu přechodu se Slovenskem. Po oznámení daného případu se na místo dostavili nejen policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky ve Frýdku-Místku, ale také i frýdeckomístečtí kriminalisté. Po chvíli byl předmětný automobil, který měl účast na smrtelné dopravní nehodě, vypátrán službu konající autohlídkou z Obvodního oddělení v Jablunkově, a to v obci Mosty u Jablunkova. Ve vozidle ani v bezprostředním okolí nálezu automobilu se nezdržovala ani nepohybovala žádná osoba a po řidiči vozu bylo okamžitě vyhlášeno pátrání.

Chvíli před osmnáctou hodinou podvečerní 23. února tohoto roku byl na základě prověřování celé tragické události zadržen 28letý muž z Frýdeckomístecka, se kterým byly následně prováděny nutné procesní úkony, po kterých byl v pozdních večerních hodinách téhož dne umístěn do policejní cely v budově třineckých policistů. Celá záležitost je nadále intenzivně prošetřována a prověřována ze strany frýdeckomísteckých policistů a kriminalistů pro důvodně podezření z naplnění skutkových podstat přečinů usmrcení z nedbalosti a neposkytnutí pomoci řidičem dopravního prostředku.

Opava 24. února 2021

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem