Informace z Opavska, Bruntálska, Novojičínska a Frýdeckomístecka - 23. února 2021

Zprávy z ÚO Opava (2), z ÚO Bruntál (1), z ÚO Nový Jičín (4) a z ÚO Frýdek-Místek (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Objasnění úmyslně založených požárů motorových vozidel z podzimu loňského roku v Opavě

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 66letého muže z Karvinska jako obviněného ze spáchání přečinu poškození cizí věci, kterého se dopustil tím, že ve dvou případech na dvou různých místech v Opavě úmyslně založil požár u zaparkovaných osobních motorových vozidel, čímž došlo k jejich částečnému zahoření a majitelům aut tak způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 80 tisíc korun.

Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak k jednomu ze dvou případů došlo přibližně třicet minut po jednadvacáté hodině večerní 21. října 2020 na ulici Lidické v Opavě, kdy za použití akcelerantů hoření založil požár u osobního vozidla tovární značky Renault Megané. Druhý skutek spáchal o měsíc později, a to po páté hodině ranní 21. listopadu loňského roku na ulici Havlíčkové v Opavě a zde vzniklým požárem poškodil zde odstavený osobní automobil tovární značky Daewoo Matiz. Důvody jeho protiprávního jednání a počínání jsou nadále v intenzivním vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

Krádež zboží v opavském hypermarketu má na svědomí místní recidivista

Policisté z opavského Obvodního oddělení Policie České republiky v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci zločinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelý 41letý místní muž tím, že půl hodiny po čtrnácté hodině odpolední 19. února letošního roku odcizil v hypermarketu na ulici Těšínské v Opavě volně vystavené zboží v hodnotě 300 korun. Dvě balení SIM karet mobilního operátora s předplaceným kreditem volání si uschoval do kapsy bundy, přičemž po průchodu přes pokladní zónu bez úhrady byl zadržen všímavými pracovníky bezpečnostní ochranné služby prodejny. Následně byl předán přivolané službu konající policejní hlídce a byl převezen k nutným procesním úkonům do budovy opavských policistů. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 41letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě, za což mu byl uložen trest obecně prospěšných prací o výměře 180 hodin, které do současné doby neodpracoval. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů a prokazuje se i případná další obdobná trestná činnost výše uvedeného podezřelého muže.

BRUNTÁLSKO:

Bruntálský recidivista odcizil zboží v místní prodejně

V těchto dnech policisté z bruntálského Obvodního oddělení Policie České republiky zahájili úkony trestního řízení ve věci zločinu krádeže, kterého se měl dopustit místní 39letý místní muž tím, že chvíli po polední době dne 21. února tohoto roku v prodejně na ulici Jesenické v Bruntále odcizil volně vystavené zboží v hodnotě přes 500 korun. Různé druhy a množství cukrovinek a sýrů si poschovával na různých místech svého oblečení a pokusil se z prodejny odejít bez zaplacení. Při tomto však byl zadržen všímavými zaměstnanci provozovny a byl předán přivolané službu konající policejní hlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně zjištěno, že se u 39letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Bruntále a odvolacím Krajským soudem v Ostravě k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání osmnácti měsíců, který vykonal na podzim roku 2018. Celá záležitost a jeho případná další obdobná trestná činnost majetkového charakteru je nadále v intenzivním prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

NOVOJIČÍNSKO:

Úmyslné poškození zaparkovaných osobních automobilů v Bílovci a v Novém Jičíně

V blíže neustanovené době mezi devatenáctou hodinou podvečerní 19. února a osmou hodinou ranní 20. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na parkovišti ulice Radotínské v Bílovci přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Audi A5. Provedenými vrypy neznámým předmětem do laku karosérie, a to na přední kapotě, na předním nárazníku, na obou předních světlometech, na pravém předním i zadním blatníku a také na pravých předních i zadních dveřích vznikla poškozené soukromé společnosti z Novojičínska celková hmotná škoda na majetku ve výši okolo 55 tisíc korun. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nadále zabývají policisté z Obvodního oddělení v Bílovci a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bílovecké policejní číslo 974 735 701.

Stejnému protiprávnímu jednání se nyní intenzivně věnují i policisté z novojičínského Obvodního oddělení Policie České republiky, neboť doposud neznámá osoba v době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 21. února a desátou hodinou dopolední 22. února tohoto roku úmyslně poškodil osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Kamiq, které bylo zaparkováno před jedním z domů na ulici Janáčkovy sady v Novém Jičíně. Vytvořením hluboké rýhy do laku karosérie automobilu, a to od pravého předního světlometu přes pravý přední blatník, pravé přední a zadní dveře, zadní blatník až na dveře zavazadlového prostoru vznikla pražské společnosti celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 150 tisíc korun. Jakékoli informace k tomuto přečinu poškození cizí věci, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího počínání, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Objasnění majetkové trestné činnosti dvou mužů z Novojičínska

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení Policie České republiky v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění skutečností nasvědčujících tomu, že dva muži ve věku 34 a 41 let z Novojičínska spáchali zločin krádeže.

Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak se oba podezřelí muži měli v brzkých ranních hodinách 21. února 2021 vloupat do prodejny v nemocničním areálu na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně, odkud odcizili cigarety různých druhů, značek a množství v předběžné hodnotě 10 tisíc korun, dále různé druhy a množství cukrovinek, nákupní plastový košík a jeden kus nanuku, vše v další celkové hodnotě 600 korun a rozbitím skleněné výplně okna a poškozením zařízení prodejny vznikla souhrnná hmotná škoda na majetku ve výši 6 tisíc korun.

Shora uvedená trestná činnost majetkového charakteru byla objasněna intenzivním prošetřováním a prověřováním ze strany novojičínských policistů, kteří rovněž prokázali další protiprávní jednání u výše jmenovaného 34letého muže. Ten se měl v průběhu dne 20. února tohoto roku dopustit rovněž zločinu krádeže tím, že ve dvou případech v samoobslužném supermarketu na ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína odcizil různé druhy volně vystaveného zboží v celkové hodnotě přes jeden tisíc korun. Dvě powerbanky a také i USB kabel si uschoval pod svůj oděv a toto pronesl bez zaplacení prostorem samoobslužných pokladen. Tato skutečnost byla dodatečně zjištěna na základě průběžného vyhodnocování zdejšího kamerového systému a podle velmi dobré místní a osobní znalostí přivolaných novojičínských policistů. Lustracemi v dostupných evidencích bylo také prokázáno, že se u 34letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody o výměře jednoho roku, který vykonal v září loňského roku. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Odcizení osobního automobilu Škoda Octavia v Novém Jičíně

V přesně neuvedené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 19. února a desátou hodinou dopolední 21. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Nerudové v Novém Jičíně přečin neoprávněného užívání cizí věci tím, že se zmocnil a tudíž odcizil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia RS combi stříbrné barvy, registrační značky 1TI8830 v hodnotě 90 tisíc korun. Poškozenému 35letému místnímu majiteli byly s automobilem odcizeny i sluneční brýle, teleskopický obušek, dvě plechovky s aditivy do paliva a chladicí kapalina, vše v další celkové hodnotě přes jeden a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného automobilu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dvě vážné dopravní nehody na Novojičínsku

Pětadvacet minut po šesté hodině ranní 22. února 2021 řídil 48letý muž z Frýdku-Místku osobní motorové vozidlo tovární značky Toyota Corolla v katastru obce Příbor, kdy při jízdě ve směru od Frýdku-Místku na Mošnov nepřizpůsobil svou rychlost jízdy, na náledí dostal smyk, vjel do levého jízdního pruhu a zde se čelně srazil s protijedoucím nákladním motorovým vozidlem tovární značky Renault Master, jenž řídil 49letý muž z Ostravy. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěli oba řidiči zranění těžších charakterů s nutností pozemního i leteckého transportu k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, vzhledem k závažnosti poranění obou řidičů u nich nebylo možné provést orientační dechové zkoušky ke zjištění případného alkoholu v jejich dechu, a proto byly vyžádány odběry biologického materiálu (krve). Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši několika stovek tisíc korun.

Deset minut po deváté hodině dopolední 22. února 2021 řídil 23letý muž z Opavska nákladní motorové vozidlo tovární značky Fiat Cargo v katastru obce Petřvald, přičemž na křižovatce vedoucí do obcí Petřvald, Trnávka a Mošnov nerespektoval při vyjíždění z vedlejší silnice ve směru od obce Petřvald svislou dopravní značku „Stop“ a bezprostředně vjel do jízdní dráhy nákladnímu motorovému vozidlu tovární značky Volvo, které řídil 45letý muž z Olomoucka. Ten jel po hlavní pozemní komunikaci ve směru od Mošnova na Ostravu. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu a obě vozidla sjela do pravého silničního příkopu. Po nárazu utrpěl zranění těžšího charakteru řidič dodávkového automobilu i jeho 19letá spolujezdkyně z Ústeckoorlicka, která byla transportována helikoptérou do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě k lékařskému vyšetření a ošetření a zde byl rovněž sanitním vozidlem Rychlé záchranné služby dopraven i shora uvedený 23letý muž. Zranění lehčího charakteru bez nutností převozu do nemocničního zařízení pak utrpěl 45letý řidič nákladní soupravy a jeho 45letý spolujezdec z Olomoucka vyvázl bez zranění. Celková hmotná škoda na majetku doposud nebyla poškozenými právnickými organizacemi vyčíslena, zajisté se však bude pohybovat řádově v několika tisíci korunách. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče nákladního vozu negativně, u prvně jmenovaného řidiče byl proveden odběr biologického materiálu (krve) při jeho lékařském vyšetření a ošetření.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem v obou případech policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájil úkony trestního řízení k prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že mohly být spáchány přečiny ublížení na zdraví z nedbalosti. Vše je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských dopravních policistů a kriminalistů.

FRÝDECKOMÍSTECKO:

Objasnění majetkové trestné činnosti 34letého muže ve Frýdlantu nad Ostravicí

Policejní komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky ve Frýdku-Místku zahájil trestní stíhání 34letého muže z Frýdeckomístecka jako obviněného ze spáchání zločinu krádeže a přečinu výtržnictví, kterých se měl dopustit tím, že třicet minut po patnácté hodině odpolední 18. února letošního roku v objektu supermarketu na ulici Hlavní ve Frýdlantu nad Ostravicí slovně napadl 44letého místního muže a odcizil mu desetikorunovou minci, kterou měl volně odloženou na odkládacím pultu. Když poškozený muž požadoval navrácení mince, tak jej obviněný fyzicky napadl, jednou rukou jej chytil do tak zvané kravaty a druhou rukou sevřenou v pěst jej udeřil do obličeje. Tímto mu způsobil zranění lehčího charakteru bez nutností lékařského vyšetření a ošetření a dále mu z batohu odcizil láhev piva v hodnotě 12 korun. Obviněný 34letý muž ve svém agresivním chování pokračoval i tím, že se snažil poškozeného udeřit kopem do rozkroku, což se mu již nepodařilo a jakmile začal napadený volat o pomoc, tak odcizenou finanční hotovost i láhev od piva položil na odkládací pult a z místa činu utekl. Při tomto neustále křičel vulgární nadávky a u východu z provozovny shodil stojan s propagačními letáky. Po oznámení celého incidentu byly k dané záležitosti prováděny prvotní nezbytné procesní úkony, při kterých byla ustanovena osoba pachatele, tedy shora uvedený 34letý muž. Následnými lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let a šesti měsíců, který vykonal v září loňského roku. Jedná se o osobu bez domova a bez kontaktního místa svého pobytu, v rejstříku trestů má již dvanáct záznamů, a to většinou pro majetkovou trestnou činnost a komisař frýdeckomístecké kriminální policie na něj podal podnět k vzetí do vazby. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany frýdeckomísteckých policistů a kriminalistů.

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče osobního automobilu ve Frýdku-Místku

Okolo osmé hodiny ranní 21. února 2021 službu konající autohlídka z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky ve Frýdku-Místku v rámci dohledu nad bezpečnostní a plynulostí silničního provozu na ulici 17. listopadu ve Frýdku-Místku stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Superb, a to 56letého místního muže. Provedeným odborným měřením dechovými zkouškami bylo následně prokázáno, že tento muž řídí automobil pod vlivem alkoholických nápojů, poněvadž mu byly naměřeny pozitivní výsledky s naměřenými hodnotami přes 1,2 promile alkoholu v dechu. Shora uvedený muž se k předchozímu požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, na výzvu zakročujících policistů se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve), na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany frýdeckomísteckých policistů a kriminalistů.

Opava 23. února 2021

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

