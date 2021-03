Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska, Novojičínska a Frýdeckomístecka - 10. března 2021

Zprávy z ÚO Opava (4), z ÚO Bruntál (1), z ÚO Nový Jičín (1) a z ÚO Frýdek-Místek (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Objasnění majetkové trestné činnosti 33letého muže z Krnova na různých místech v Opavě

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 33letého muže z Krnova, okres Bruntál jako obviněného ze spáchání zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, kterých se měl dopustit v období nejméně od poloviny listopadu loňského roku do únorových dnů letošního roku, a to na různých místech v Opavě. Jak bylo dosavadním prověřováním ze strany opavských policistů a kriminalistů zjištěno, tak například:

v dopoledních hodinách 11. listopadu 2020 odcizil ze stojanu na jízdní kola ve dvoře Mateřské školky na ulici Mnišské v Opavě volně odstavené dámské horské jízdní kolo v hodnotě přes 2 tisíce korun

v ranních hodinách 12. ledna 2021 neoprávněně vstoupil na oplocenou zahradu jednoho z rodinných domů na ulici Ondříčkové v Opavě a ze schodiště vedoucí do obytných prostor odcizil z volně odložené kabelky mobilní telefon a peněženku s finančními prostředky, vše v hodnotě téměř 1 tisíce korun

v brzkých ranních hodinách 17. ledna letošního roku neoprávněně vnikl neuzamčenou vstupní brankou na pozemek rodinného domu na ulici Chelčického v Opavě-Kateřinkách a z přilehlé nezajištěné zahradní kůlny odcizil dámské horské jízdní kolo v hodnotě bezmála 26 tisíc korun

okolo půlnoci z 2. na 3. února tohoto roku vypáčil vstupní dveře do jednoho z bytových domů na ulici Polní v Opavě a ze sklepních prostor odcizil plastový kufr s aku vrtačkou a s příslušenstvím v hodnotě 2 tisíce korun

před druhou hodinou ranní 19. února 2021 se opětovně vloupal do bytového domu na ulici Polní v Opavě a zde ze společné chodby odcizil volně odložené sportovní běžecké boty v hodnotě 1 a půl tisíce korun.

Shora uvedenou trestnou činností majetkového charakteru tak 33letý muž způsobil poškozeným fyzickým i právnickým osobám celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 32 a půl tisíce korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž prokázáno, že se u obviněného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě mimo jiné pro trestný čin krádeže, a to k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který vykonal v létě loňského roku. Jeho trestní stíhání je v současné chvíli vedeno na svobodě a celá záležitost je nadále v intenzivním vyšetřování ze strany opavských kriminalistů pro jeho možné obdobné protiprávní jednání a chování.

Silniční kontroly prokázaly řidiče automobilů s vysloveným zákazem řízení

Třicet minut před půlnocí ze 7. na 8. března tohoto roku službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení ve Velkých Heralticích v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala v obci Neplachovice řidiče nákladního motorového vozidla tovární značky Renault Trafic, a to 34letého muže z Opavy. Provedená orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, lustracemi v dostupných evidencích však bylo prokázáno, že shora uvedený muž má v současné chvíli vysloven status „neřidiče“, poněvadž má rozhodnutím Magistrátu města Opavy vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do února roku 2022. Celá záležitost je nyní prověřována ze strany velkoheraltických policistů a opavských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Ze stejného přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání je důvodně podezřelý i 49letý muž z Ostravy, neboť i on řídil motorové vozidlo, ač má v současné chvíli trestním příkazem Okresního soudu v Karviné uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny řidičských oprávnění, a to až do července roku 2025. Tato skutečnost byla zjištěna lustracemi v dostupných evidencích v rámci běžné silniční kontroly ze strany policejní autohlídky z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě, která proběhla chvíli po osmé hodině ranní 9. března 2021 na silnici číslo I/11 spojující Opavu s Ostravou, kdy shora uvedený muž řídil dodávkové motorové vozidlo tovární značky Fiat Ducato. I tato záležitost je nadále prověřována ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Vloupání do prodejny potravin v obci Bělá

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 8. března a čtvrtou hodinou ranní 9. března letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Bělá zločin krádeže tím, že se po rozbití skleněné výplně vstupních dveří vloupal do zdejší prodejny smíšeného zboží, odkud odcizil různé druhy a množství krabiček cigaret. Poškozené právnické osobě z Opavy tak na zařízení provozovny a odcizením tabákových výrobků vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 20 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kravařích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného zboží, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721.

Silniční kontrola silně podnapilého řidiče osobního automobilu v Opavě

Třicet minut po desáté hodině dopolední 9. března 2021 službu konající policejní hlídka z Oddělení hlídkové služby opavského Územního odboru Policie České republiky v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala na ulici U Pánského dvora v Opavě řidiče osobního motorového vozidla tovární značky VW Passat, a to 41letého místního muže. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento muž je v silně podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,9 promile alkoholu v dechu. Zakročující policisté na místě zakázali 41letému muži řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí příslušných orgánů a celou záležitostí se nyní intenzivně zabývají opavští policisté a kriminalisté pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

BRUNTÁLSKO:

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče osobního automobilu v Krnově

Chvíli po osmé hodině ranní 9. března tohoto roku službu konající autohlídka z krnovského Obvodního oddělení Policie České republiky vykonávala dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Nádražní v Krnově. Při této činnosti stavěla a kontrolovala projíždějícího řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Felicia, a to 46letého muže z Opavy. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo následně zjištěno, že shora uvedený řidič řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 0,6 promile alkoholu v dechu. Zakročující policisté zadrželi 46letému muži jeho řidičský průkaz a zakázali mu řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření příslušného Odboru dopravy Městského úřadu v Krnově, kam bude celý spisový materiál postoupen podle věcné příslušnosti k projednání.

NOVOJIČÍNSKO:

Neoprávněné vniknutí do rodinného domu v obci Jeseník nad Odrou

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění skutečností nasvědčujících spáchání zločinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody, kterých se dopustil doposud neznámý pachatel tím, že mezi desátou hodinou dopolední a patnáctou hodinou odpolední 9. března tohoto roku neoprávněně vstoupil do řádně nezajištěného rodinného domu v obci Jeseník nad Odrou, kde se následně vloupal do uzamčených obývacích místností a zde odcizil vzduchovou pistoli značky Kandar a notebook značky HP, vše v hodnotě nejméně 11 tisíc korun. K odcizení si do svého doneseného batohu připravil i různé druhy aku a elektrického ručního nářadí, toto však ponechal pod oknem obývacího pokoje a toto pracovní nářadí poškozenému 39letému majiteli již neodnesl. Shora uvedené protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují novojičínští policisté v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

FRÝDECKOMÍSTECKO:

Objasnění krádeže obuvi z chodby domu v Třinci, v části Lyžbice

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Třinci zahájili úkony trestního řízení ve věci zločinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelý 39letý muž z Olomoucka tím, že v poledních hodinách 4. března letošního roku neoprávněně vstoupil do jednoho z bytových domů na ulici Slezské v Třinci, v části Lyžbice a ze společné chodby domu odcizil volně odloženou pánskou obuv, čímž poškozenému 39letému místnímu muži způsobil hmotnou škodu na majetku ve výši jednoho tisíce korun. Případ objasnili třinečtí policisté, přičemž lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 39letého podezřelého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozhodnutím Okresního soudu ve Frýdku-Místku a rozsudkem odvolacího Krajského soudu v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce dvaceti měsíců, který vykonal v létě loňského roku. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany třineckých policistů a frýdeckomísteckých kriminalistů pro možnou další obdobnou trestnou činnost shora uvedeného recidivisty.

Neoprávněné vniknutí na pozemek frýdeckomísteckého domu a úmyslné poškození zařízení

Mezi desátou hodinou dopolední a dvanáctou hodinou polední 9. března tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Ondrášové ve Frýdku-Místku přečin porušování domovní svobody a přečin poškození cizí věci tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho ze zdejších domů, na této zahradě úmyslně rozbil zde instalovaný plastový dětský domeček a také úmyslně poškodil dětskou trampolínu. Poškozené 37leté místní ženě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 6 tisíc korun. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nyní zabývají policisté z Obvodního oddělení ve Frýdku-Místku a jakékoli informace k osobě pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na frýdeckomístecké policejní číslo 974 732 651.

Opava 10. března 2021

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

