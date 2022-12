Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 9. prosince 2022

Zprávy z ÚO Opava (6), ÚO Bruntál (3) a ÚO Nový Jičín (4) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Krádež elektro koloběžky z technické místnosti na pozemku kravařského rodinného domu

V blíže neustanovené době mezi desátou hodinou dopolední 3. prosince a šestnáctou hodinou odpolední 5. prosince letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Ivana Kubince v Kravařích, v části Dvořisko přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho ze zdejších rodinných domů a z přilehlé technické místnosti odcizil elektro koloběžku s nabíječkou, čímž poškozené majitelce vznikla celková hmotná škoda ve výši 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kravařích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného jednostopého dopravního prostředku, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721.

Objasnění několika případů vloupání do skladových prostor hlučínské prodejny

V uplynulých dnech policisté z hlučínského Obvodního oddělení přijali tři oznámení o provedeném vloupání do areálu skladu prodejny potravin na ulici Markvartovické v Hlučíně. Jak bylo následnými prvotními procesními úkony vždy zjištěno, tak neznámá osoba postupně v brzkých ranních hodinách 15. října 2022, v ranních hodinách 6. listopadu tohoto roku a v dopoledních hodinách 13. listopadu letošního roku po přelezení drátěného oplocení vstoupila do venkovního areálu skladu zdejší provozovny a odcizila celkově čtyři pivní plastové přepravky s prázdnými láhvemi v celkové hodnotě 640 korun. Na základě prováděného prošetřování a prověřování bylo nyní prokázáno, že výše uvedených případů se dopustil 36letý muž z Ostravy, kterému tak ve zkráceném přípravném řízení bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže. Celá záležitost je nadále v gesci hlučínských policistů, a to v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty.

Vloupání do osobního automobilu na ulici Dukelské v Hlučíně

Mezi dvaadvacátou hodinou večerní 4. prosince a šestou hodinou ranní 5. prosince letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Dukelské v Hlučíně přečin krádeže tím, že po předchozím rozbití skleněné výplně dvou oken zadních dveří se vloupal do osobního motorového vozidla tovární značky VW Passat, které bylo zaparkováno na silnici vedle zdejší prodejny potravin. Ze zavazadlového prostoru tohoto automobilu následně odcizil různé druhy ručního elektrického nářadí (příklepová vrtačka značky Bosch společně s vrtáky a majzlíky v plastovém kufru modré barvy, elektrická vrtačka značky Pattfield s vrtáky různých velikostí v plastovém kufru černé barvy, ruční bruska značky Hikoki v plátěném obalu šedočerné barvy s brusnými kotouči na železo a beton), koženou brašnu černé barvy s různými druhy ručního pracovního nářadí (kleště a šroubováky), černožlutý kufr s gola klíči, elektrické kabely různých průměrů a různých délek, datové kabely, zásuvky a vypínače bílé barvy, pohledová svítidla a další elektro součástky, čímž poškozenému 20letému muži z Ostravy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 60 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního nářadí a elektromateriálu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Krádeže zboží v opavské prodejně s elektronikou má na svědomí hlavně třicetiletá žena

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 30leté místní ženě, neboť na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností je zcela zřejmé, že v několika případech odcizila z prodejních prostor provozovny s elektronikou v Obchodním centru na ulici U Fortny v Opavě různé druhy zboží v celkové hodnotě přes 10 tisíc korun.

Tak například chvíli po poledni 27. října tohoto roku odcizila dvě žehličky na vlasy. V odpoledních hodinách 30. listopadu 2022 odcizila volně vystavenou kulmu a vlasový kartáč, přičemž z krabic tohoto zboží vytáhla bezpečnostní štítky a následně bez úhrady prošla pokladní zónou prodejny. Rovněž v odpoledních hodinách 1. prosince letošního roku vešla do stejné elektro prodejny a obdobným způsobem odcizila kulmu a žehličku na vlasy. V posledních dvou případech jí s krádeží pomáhal i 21letý muž z Ostravy.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že shora uvedená 30letá žena byla již v minulosti několikráte trestně stíhána pro obdobnou trestnou činnost majetkového charakteru, a to rozsudkem Okresního soudu v Opavě k souhrnnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce jednoho roku, který vykonala na začátku listopadu 2021. U výše jmenovaného 21letého muže se v daných případech jedná o důvodné podezření ze spáchání protiprávního jednání mající znaky přestupku proti majetku a jeho chování bude postoupeno do správní komise Magistrátu města Opavy k dalšímu projednání a opatření. Vše je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Odcizení zboží v hlučínském supermarketu objasněno

Policisté z hlučínského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 29leté ženě z Ostravy, neboť tato na podkladě všech doposud zjištěných skutečností pár minut po třinácté hodině odpolední 6. prosince letošního roku odcizila v prodejních prostorách jednoho ze supermarketů na ulici Celní v Hlučíně volně vystavené zboží v celkové hodnotě bezmála jednoho tisíce korun. Sedm kusů balení Ferrero Rocher si vložila do svého batohu, ten si pak dala na záda a takto prošla bez zaplacení pokladní zónou. Za ní byla zadržena všímavými pracovníky dané provozovny a následně byla předána přivolané službu konající policejní autohlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo následně prokázáno, že již v minulosti byla několikráte pravomocně odsouzena a potrestána rozsudky Okresního soudu v Karviné, Okresního soudu ve Frýdku-Místku a Krajského soudu v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce jedenácti měsíců, který vykonala na jaře roku 2020. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany hlučínských policistů a opavských kriminalistů.

Tragická dopravní nehoda na obchvatu statutárního města Opavy

Patnáct minut po sedmnácté hodině odpolední 8. prosince 2022 řídila 31letá žena z Krnova osobní motorové vozidlo tovární značky VW Passat po tak zvaném severním obchvatu statutárního města Opavy, a to ve směru od okružní křižovatky spojující Opavu-Kateřinky s městskými částmi Malé Hoštice a Komárov k nově budované okružní křižovatce na Krnov a Bruntál, přičemž z dosud zcela nezjištěných příčin přejela do levého jízdního pruhu a zde se střetla s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Octavia combi, které řídila 44letá žena z Opavy. Při této dopravní nehodě utrpěla zranění neslučitelná se životem 72letá žena z Opavska, kdy tato spolucestující seděla na zadním sedadle v automobilu Škoda. Řidička tohoto vozu byla se zraněním těžšího charakteru transportována helikoptérou do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě k lékařskému vyšetření a ošetření a 5letá dívka cestující v dětské autosedačce na zadním sedadle utrpěla zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Lékařské vyšetření a ošetření v opavské nemocnici musela vyhledat i prvně jmenovaná žena a také téměř roční dívka, která se nacházela ve vozu VW Passat v dětské autosedačce. Orientační dechová zkouška vyzněla u 31leté řidičky negativně, u 44leté řidičky byl nařízen odběr krve při jejím lékařském vyšetření a ošetření. Celková hmotná škoda na majetku nebyla doposud vyčíslena a bude se s největší pravděpodobností pohybovat v několika desítkách tisíc korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě a ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu usmrcení z nedbalosti a ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

BRUNTÁLSKO:

Krnovský nezletilec v podnapilém stavu úmyslně posprejoval osobní automobil

V těchto dnech policisté z krnovského Obvodního oddělení prošetřují a prověřují případ, ke kterému došlo pár minut před jednadvacátou hodinou večerní 7. prosince 2022 na parkovišti jednoho ze supermarketů na ulici Opavské v Krnově. V té době 17letý místní mladík přišel ke zde zaparkovanému osobnímu motorovému vozidlu tovární značky VW Touran a sprejem stříbrné barvy bezdůvodně postříkal zadní sklo automobilu, čímž poškozenému 20letému muži z Krnova vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 5 tisíc korun. Po svém protiprávním jednání a chování mladík z místa činu utekl a byl kontrolován a následně zadržen přivolanou službu konající krnovskou policejní autohlídkou na ulici Nerudové. Vzhledem k tomu, že tato nezletilá osoba jevila známky opilosti, byla u ní provedena orientační dechová zkouška s pozitivním výsledkem a s naměřenou hodnotou přes 1,2 promile alkoholu v dechu. Policisté a kriminalisté Územního odboru Policie České republiky v Bruntále tak nyní neprověřují jen přečin poškození cizí věci a důvody takového to počínání, jednání a chování, ale rovněž zjišťují, kdo nezletilci podal či prodal alkoholické nápoje.

Dopravní nehody na Bruntálsku

Dvacet minut před polednem 7. prosince 2022 řídil 62letý muž z Olomoucka osobní motorové vozidlo tovární značky Citroën C8 po silnici na katastru obce Sovinec, a to ve směru od Ondřejova na Valšův Dvůr, přičemž po projetí levotočivé zatáčky přejel do levé poloviny vozovky a zde se střetl s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky VW Tiguan, které řídil 65letý muž z Prahy. Při této dopravní nehodě nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 170 tisíc korun.

Pětadvacet minut po třinácté hodině odpolední 7. prosince 2022 řídila 60letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Toyota Yaris po silnici v katastru obce Heřmanovice, a to ve směru z této obce k obci Spálená, přičemž při průjezdu levotočivou zatáčkou dostala na mokré vozovce smyk, vyjela za pravý okraj pozemní komunikace, přes střechu převrátila automobil zpět na kola a zůstala stát na přilehlé travnaté ploše. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěla řidička zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u 60leté ženy negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na celkovou finanční částku ve výši nejméně 40 tisíc korun.

Obě výše uvedené dopravní nehody jsou nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Vloupání do dvou pokojů v hotelu na ulici Sv. Ducha v Krnově

V přesně neustanovené době od 7. září do 8. prosince letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v budově hotelu na ulici Sv. Ducha v Krnově přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do dvou zdejších pokojů, ze kterých následně odcizil dva LCD televizory, indukční varnou desku a ručník, čímž poškozené fyzické i právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 35 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění případu vloupání do budovy čerpací stanice ve Frenštátě pod Radhoštěm

V noční době z 5. prosince na 6. prosince letošního roku došlo na ulici Papratná ve Frenštátě pod Radhoštěm k vloupání do budovy zdejší čerpací stanice. V té době tehdy neznámý pachatel hasicím přístrojem, který se nacházel u zde přítomných propan butanových láhví, rozbil skleněnou výplň výlohy provozovny, následně do ní vstoupil a odcizil dvacet krabiček cigaret různých druhů a značek, láhev alkoholického nápoje, dva nealko nápoje a mobilní telefon, čímž vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 36 tisíc korun.

V rámci tohoto protiprávního jednání mající znaky přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci prvotní úkony prováděli policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátu pod Radhoštěm. Jejich službu konající policejní autohlídka deset minut po sedmé hodině ranní 6. prosince tohoto roku kontrolovala v lesním porostu přibližně 400 metrů od předmětné čerpací stanice 30letého muže ze Slovenska. Důsledným prověřováním a následně i osobní prohlídkou bylo zjištěno, že tento muž má u sebe věci pocházející ze shora popsané trestné činnosti (cigarety, alkohol, mobilní telefon). Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byl 30letý muž zadržen a převezen služebním automobilem k dalším procesním úkonům na frenštátskou policejní služebnu. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských kriminalistů.

Vloupání do hospodářské budovy v obci Straník

V blíže neustanovené době mezi devatenáctou hodinou podvečerní 6. prosince a šestnáctou hodinou odpolední 7. prosince letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Staník přečin krádeže tím, že po vypáčení visacího zámku řetězu vrat neoprávněně vnikl do samostatně stojící hospodářské budovy, následně se po vypáčení dveří vloupal do zdejší dílny a z ní odcizil motocykl tovární značky Husqvarna 450 Enduro, bíločervené barvy a bez registrační značky, čímž vznikla poškozenému 37letému muži z Nového Jičína celková hmotná škoda ve výši přes 62 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu výše uvedeného jednostopého dopravního prostředku, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Objasnění krádeže pneumatik z areálu autobazaru v obci Velké Albrechtice

Policisté z Obvodního oddělení v Bílovci v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení vedoucí k řádnému prověření a k objasnění všech skutečností, které nasvědčují tomu, že se 37letý muž z Kladenska dopustil okolo šesté hodiny ranní 3. prosince letošního roku na katastru obce Velké Albrechtice přečinu krádeže. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora jmenovaný muž měl ve výše uvedené době ve volně přístupném místním areálu autobazaru demontovat ze zde odstaveného nepojízdného nákladního motorového vozidla tovární značky Renault Trafic všechna čtyři kola (disky, pneumatiky a plastové poklice) v celkové hodnotě 8 tisíc korun a vše toto následně odcizit.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u 37letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání osmnácti měsíců, se zkušební dobou do října roku 2023 a k trestu obecně prospěšných prací o výměře 240 hodin, které do současné doby nevykonal. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bíloveckých policistů, a to v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

Žádost o svědecké informace nutné pro zadokumentování spisového materiálu

V odpoledních hodinách 29. listopadu 2022 se osobně dostavila do budovy Obvodního oddělení Policie České republiky v Novém Jičíně 60letá žena z Novojičínska a uvedla, že v době mezi 13:50 hodin a 14:30 hodin téhož dne, tedy 29. listopadu tohoto roku, na blíže neupřesněném místě od bankomatu Komerční banky na ulici 5. května, přes Masarykovo náměstí a ulici Žerotínovou až k budově Domova Duha na ulici Bezručové v Novém Jičíně za přesně nezjištěných příčin vytratila finanční prostředky na hotovosti ve výši 38 tisíc korun. Jak bylo zjištěno, tak žena si po výběru peněz z bankomatu tyto chtěla uschovat do vnitřní kapsy svého kabátu, jenže tato kapsa byla pouze dekorativní a měla díru, což poškozená netušila.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem policisté z novojičínského Obvodního oddělení žádají nálezce ztracené finanční hotovosti, aby se dostavil osobně na jejich policejní služebnu, telefonicky se ozval na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně kdykoli na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158. Policisté za toto svědectví děkují, poněvadž tato skutečnost je velmi důležitá pro řádné zadokumentování spisového materiálu. Policisté i poškozená žena zároveň děkují i svědomitému nálezci finančních prostředků.

Opava 9. prosince 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem