Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 9. června 2023

Zprávy z ÚO Opava (5), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 29. května 2023 v Opavě

Třicet minut po deváté hodině dopolední 29. května 2023 řídil 44letý muž z Opavy osobní motorové vozidlo tovární značky Dacia Duster po ulici Palackého v Opavě, přičemž v křižovatce s ulicí Englišovou odbočoval vlevo k ulici Husové a při tomto přehlédl 72letou místní ženu, která jela na svém jízdním kole po hlavní silnici, a to ve směru od ulice Husové k ulici Purkyňové. Při vjetí výše uvedeného muže do předmětné křižovatky se cyklistka zalekla, a aby s největší pravděpodobností nedošlo k přímému střetu automobilu s jízdním kolem, tak měla strhnout řízení a upadnout na zem. Při tomto jí bylo způsobeno zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u řidiče i cyklistky negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stovkách korun. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Robin Podolinský, který na policejním čísle 974 737 581 velmi rád příjme přímé svědecké informace k této kolizní situaci v dopravě. Podnětné informace k celému výše uvedenému nehodovému ději lze rovněž telefonicky sdělit, byť i anonymně, na mobilní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950.

Odcizení laviček z areálu fotbalového hřiště v obci Březová

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí nadále intenzivně prověřují případ, který se stal na konci měsíce května 2023 v areálu fotbalového hřiště v obci Březová. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak doposud neznámá osoba odcizila z volně přístupného sportovního objektu šest kusů laviček z ocelové konstrukce s dřevěnými prkny, čímž poškozené právnické organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 25 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele, k nálezu odcizených laviček a k objasnění tohoto přečinu krádeže, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hradecké policejní číslo 974 737 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Vloupání do provozovny kosmetiky na ulici Olbrichové v Opavě

V blíže neustanovené době mezi devatenáctou hodinou podvečerní 5. června a osmou hodinou ranní 6. června letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Olbrichové v Opavě přečin krádeže tím, že se po rozlomení zámku vstupních dveří vloupal do zdejšího kosmetického salónu, který prohledal a odcizil kosmetický přístroj značky Bubble Peel, tablet a reprobedny, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 12 tisíc korun. Toto protiprávní jednání a chování majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče osobního automobilu v Hlučíně

Okolo dvaadvacáté hodiny večerní 8. června 2023 službu konající policejní autohlídka z hlučínského Obvodního oddělení stavěla a kontrolovala na ulici Ostravské v Hlučíně řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Seat Exeo, a to 42letého místního muže. Při prováděné silniční kontrole bylo odborným měřením dechovými zkouškami zjištěno, že tento muž řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, což zakročujícím policistům plně doznal a byly mu naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,1 promile alkoholu v dechu. Na výzvu se výše jmenovaný 42letý řidič podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve), na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany hlučínských policistů a opavských kriminalistů.

Případy vloupání do osobních automobilů na různých místech v Opavě

V době mezi šestnáctou hodinou odpolední 5. června a šestou hodinou ranní 6. června tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na území statutárního města Opavy přečin krádeže tím, že se vloupal do dvou zaparkovaných motorových vozidel a poškozeným majitelům tak způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 15 tisíc korun.

Na parkovišti před jedním z panelových domů na ulici Ratibořské poblíž centra města se vloupal do osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Felicia combi a ze zavazadlového prostoru vozu odcizil dvě aku vrtačky, příklepovou vrtačku a dvě flexi pily. Do osobního automobilu tovární značky Škoda Yeti, po rozbití skleněné výplně okna dveří, vnikl i před jedním z domů na ulici Zukalové a odcizil peněženku s finančními prostředky na hotovosti a s různými osobními doklady.

Doposud neznámá osoba se vloupala do dalšího osobního motorového vozidla i na parkovišti před panelovými domy na ulici Olomoucké v Opavě, a to mezi šestnáctou hodinou odpolední 6. června a sedmou hodinou ranní 7. června 2023 a ze zavazadlového prostoru odcizila kufr s nářadím značky Dewalt, sadu gola klíčů značky Parkside a dvě vrtačky značek Parkside a Makita, čímž poškozené krnovské soukromé společnosti vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 18 tisíc korun. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nyní intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele nebo osob pachatelů, k nálezu odcizených věcí, financí a dokladů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

BRUNTÁLSKO:

Vloupání do objektů restaurací ve Vrbně pod Pradědem

V brzkých ranních hodinách 6. června 2023 se doposud neznámý pachatel dopustil na ulici Jesenické ve Vrbně pod Pradědem přečinu krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do areálu fotbalového hřiště a následně se po vytlačení okna vloupal do vnitřních prostor zdejší restaurace Gól, kterou prohledal a odcizil volně odloženou pánskou zimní bundu s kapucí tmavě modré barvy s bílými nápisy „TJ Sokol Vrbno“ a s číslicí „5“. Ve stejné době se vloupal i do nedalekého restauračního zařízení Hospůdka u Dřevasu a zde odcizil finanční prostředky na hotovosti v drobných mincích i v bankovkách a deset krabiček cigaret různých značek, čímž poškozeným fyzickým i právnickým osobám a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 10 tisíc korun. Výše uvedené protiprávní jednání a chování majetkového charakteru nyní prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, tabákových výrobků a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vrbenské policejní číslo 974 731 761 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Umístění silně podnapilé ženy z Bruntálu do opavské protialkoholní záchytné stanice

Patnáct minut po dvacáté hodině večerní 7. června letošního roku byla službu konající policejní autohlídka z bruntálského Obvodního oddělení vyslána do jedné z restaurací na ulici Dukelskou v Bruntále, kde se mají nacházet osoby, které nechtějí zaplatit svou útratu.

Po příjezdu na místo policisté při prvotních úkonech zjistili, že 26letá místní žena a 29letý muž z Bruntálska zkonzumovali v době mezi osmnáctou hodinou odpolední a dvacátou hodinou večerní téhož dne v daném pohostinství různé druhy a množství piv a dalšího občerstvení v celkové hodnotě téměř 500 korun a bez úhrady se obě osoby snažily provozovnu opustit. Podle slov výše uvedené ženy a muže si oba objednávali zboží i přes vědomí, že nemají peníze a nebudou schopni útratu zaplatit. V době projednávání protiprávního jednání majetkového charakteru se 26letá silně podnapilá žena začala vůči policistům, obsluze restaurace i dalším přítomným hostům chovat velmi arogantně, agresivně, chodila po stolech a lavicích a všem vulgárně nadávala. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, a poněvadž jí orientační dechovou zkouškou byla naměřena hodnota přes 3,1 promile alkoholu v dechu, zakročující policisté rozhodli o jejím zajištění a dodání na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na případně poškozeném majetku a celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany bruntálských policistů.

NOVOJIČÍNSKO:

Případ ztráty peněženky s finančními prostředky a s doklady v Novém Jičíně

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení prověřují případ přečinu zatajení věci, kterého se mohl dopustit doposud neznámý pachatel tím, že několik minut po devatenácté hodině podvečerní 5. června letošního roku nalezl v prostoru ulic Generála Hlaďo, 28. října, K Nemocnici, Karla Kryla, Zborovská a Revoluční hnědou koženou peněženku s finančními prostředky na hotovosti ve výši 50 tisíc korun a s různými doklady na jméno 43letého muže z Novojičínska, kterou si s největší pravděpodobností ponechal. Poškozený muž svou peněženku vytratil z kapsy kalhot, a to na blíže neuvedeném místě při jízdě na jízdním kole. V této souvislosti novojičínští policisté žádají případného nálezce o navrácení peněženky, osobních dokladů a financí na jakékoli policejní služebně, v sídle strážníků městských policií případně v kanceláři ztrát a nálezů Městského úřadu v Novém Jičíně či nalezené věci nechť předají jakémukoli strážníkovi nebo policistovi, za což děkují.

Odcizení finančních prostředků z řádně nezajištěného automobilu v Suchdole nad Odrou

Chvíli po desáté hodině dopolední 8. června 2023 doposud neznámá osoba využila chvilkové nepozornosti 33letého muže ze Vsetínska, který poodešel od odstaveného a řádně neuzamčeného nákladního motorového vozidla tovární značky Mercedes Benz Sprinter u nákladové rampy za prodejnou smíšeného zboží na ulici Komenského v obci Suchdol nad Odrou a z kabiny automobilu mu odcizila volně odloženou černou příruční taštičku (ledvinku). V ní se nacházely různé druhy a typy stravenek různých nominálních hodnot a finanční prostředky na hotovosti v bankovkách i v drobných mincích, vše v celkové hodnotě téměř 60 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených stravenek a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Objasnění dvou případů trestné činnosti ve Studénce

Půlhodiny po půlnoci 9. června 2023 službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení ve Studénce v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala na silnici mezi obcemi Bravantice a Studénka řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Superb, a to 36letého muže z Ostravy. Důkladnými lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno, že mu byl rozhodnutím Okresního soudu ve Frýdku-Místku uložen platný trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do března roku 2024. V této souvislosti je výše uvedený 36letý muž důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Dalšími procesními úkony bylo prokázáno, že se v nočních hodinách z 1. na 2. června letošního roku měl na ulici Nádražní ve Studénce dopustit přečinu krádeže tím, že se po násilném vypáčení zadních dveří vloupal do nákladního prostoru zde zaparkovaného dodávkového automobilu tovární značky Citroën Jumper a odtud odcizil různé druhy pracovního nářadí, čímž poškozené právnické osobě ze Slovenska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 60 tisíc korun.

Shora jmenovaný 36letý muž se ke své trestné činnosti plně doznal a celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany studéneckých policistů a novojičínských kriminalistů.

Opava 9. června 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

