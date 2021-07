Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 9. července 2021

Zprávy z ÚO Opava (5), z ÚO Bruntál (3) a z ÚO Nový Jičín (5) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu na ulici Těšínské v Opavě

Třicet minut po devatenácté hodině podvečerní 5. července 2021 řídil 44letý muž z Opavy osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Mondeo v prostoru benzínové čerpací stanice na ulici Těšínské v Opavě, přičemž při couvání narazil do čerpacího stojanu. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, k úniku paliva ani pohonných hmot rovněž nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun. Přivolaní policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě provedli u výše jmenovaného řidiče odborné měření dechovými zkouškami, které vyzněly pozitivně, kdy mu byly naměřeny hodnoty okolo 3 promile alkoholu v dechu. S těmito výsledky 44letý muž souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Dva objasněné případy krádeží zboží ve vítkovských provozovnách

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 29letému muži z Olomoucka, neboť tento na konci měsíce června letošního roku odcizil v samoobslužné prodejně na ulici Budišovské ve Vítkově volně vystavené zboží v celkové hodnotě 249 korun. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak tento muž, u kterého se jedná o recidivu, si pod svůj svetr uschoval láhev alkoholu, bez úhrady prošel pokladní zónou, zde byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně byl předán přivolané službu konající vítkovské policejní hlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo tedy dále prokázáno, že 29letý muž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě k podmíněnému trestu odnětí svobody na jeden rok, se zkušební dobou na dvě léta.

Z obdobné trestné činnosti majetkového charakteru vítkovští policisté podezírají i 20letého místního muže, neboť tento již začátkem června tohoto roku odcizil v prodejně na ulici náměstí Jana Zajíce ve Vítkově zboží v celkové hodnotě 552 korun. Různé druhy a množství čokolád si uschoval pod svůj oděv a bez úhrady vyšel ven z prodejny, přičemž byl následně zadržen pracovnicemi provozovny, které jej předali přivolaným strážcům zákona. I u něj bylo lustracemi v dostupných evidencích prokázáno, že se jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen trestním příkazem Okresního soudu v Opavě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu osmi měsíců, se zkušební dobou do října letošního roku.

Výše uvedené případy jsou nadále v prověřování vítkovskými policisty a opavskými kriminalisty pro důvodné podezření z dalšího obdobného protiprávního jednání u 20letého i 29letého muže.

Vítkovští policisté prověřují výtržnictví místního muže

V těchto dnech policisté z vítkovského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu výtržnictví, kterého se mohl dopustit 39letý místní muž tím, že přibližně třicet minut po čtrnácté hodině odpolední 26. června 2021 na silnici poblíž jedné z rekreačních chat ve Vítkově, v části Zálužné fyzicky napadal dřevěnou tyčí o délce až 80 centimetrů zde projíždějící motocyklisty na mopedech. Tyto se snažil při průjezdu okolo něj napadnout úderem do nějaké části jejich těl nebo do karosérií motocyklů, přičemž například takto ulomil zpětné zrcátko jednoho z mopedů či 28letého muže z Opavy udeřil do holeně nohy, bez nutnosti lékařského vyšetření a ošetření. Hmotná škoda na majetku byla doposud vyčíslena na finanční částku ve výši 2 tisíce korun a fyzické napadení dalších přítomných motocyklistů nebo způsobené škody na dalších jednostopých motorových vozidlech jsou nadále předmětem prověřování ze strany vítkovských policistů a opavských kriminalistů.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 5. července 2021 u obce Otice

Patnáct minut před dvaadvacátou hodinou večerní 5. července 2021 řídil 51letý muž z Opavy osobní motorové vozidlo tovární značky Hyundai i30 po silnici ve směru od obce Uhlířov na obec Otice, přičemž byl předjížděn doposud přesně nezjištěným řidičem blíže neustanoveného motorového vozidla bílé barvy. Při předjížděcím manévru neznámý automobil svou pravou stranou narazil do levého boku výše uvedeného vozu Hyundai a majiteli tohoto auta vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 50 tisíc korun. Neznámý řidič s neznámým vozem po střetu nezastavil a okamžitě odejel ve směru na obec Otice a poté neznámo kam. Ke zranění zúčastněných osob s největší pravděpodobností nedošlo a celou záležitostí se nadále intenzivně zabývá policejní inspektor ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Robin Podolinský. Ten na telefonním čísle 974 737 574 případně na mobilním čísle opavských dopravních policistů 735 788 950 příjme jakékoli svědecké podněty k předmětné kolizní situaci v dopravě a hlavně žádá o pozitivní informace k ustanovení neznámého řidiče neznámého automobilu. Tyto skutečnosti jsou velmi nutné pro řádné zadokumentování daného spisového materiálu.

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů v obci Palhanec

Čtyři desítky minut po sedmé hodině ranní 8. července 2021 řídil 54letý muž z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Hyundai Santa Fé v Opavě, v městské části Palhanec, přičemž v křižovatce ulic Palhanecká a Vávrovická nerespektoval svislou dopravní značku „Dej přednost v jízdě“ a v prostoru křižovatky se tak střetl s osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Roomster, jenž řídil 64letý muž z Ostravy a jel po hlavní silnici po ulici Palhanecké ve směru od Stříbrného jezera. Při této dopravní nehodě utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici řidič osobního automobilu Škoda a také jeho 15letý spolujezdec z Ostravy. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že prvně jmenovaný muž řídil svůj vůz po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 0,5 promile alkoholu v dechu. Tento 54letý muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda podnapilého motocyklisty v obci Janov na Bruntálsku

Pět minut před dvacátou hodinou večerní 5. července 2021 řídil 23letý muž z Bruntálska motocykl tovární značky Keeway v obci Janov, přičemž při jízdě z kopce a při projíždění pravotočivé zatáčky nezvládl řízení, najel na pravý okraj komunikace a narazil do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 4 tisíce korun. Přivolaní službu konající policisté z Obvodního oddělení ve Městě Albrechticích provedli u 23letého muže odborné měření dechovými zkouškami, které vyznělo pozitivně a bylo mu naměřeno okolo 1,5 promile alkoholu v dechu. Následně bruntálští dopravní policisté zjistili lustracemi v dostupných evidencích ty skutečnosti, že shora uvedený muž není držitelem řidičského průkazu s příslušnou podskupinou řidičského oprávnění, k motocyklu není sjednáno zákonné pojištění o provozu vozidla a tento jednostopý motorový prostředek nemá přidělenou registrační značku a je trvale vyřazen z provozu. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů minimálně pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Krádež měděných elektrických kabelů ze staveniště v Krnově

V blíže neustanovené době mezi šestnáctou hodinou odpolední 6. července a osmou hodinou ranní 7. července letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Kasárenské v Krnově přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do zdejšího objektu stavby a z tohoto staveniště následně odcizil volně odložených 30 metrů měděného kabelu s koncovkami k napájení stavebních pracovních strojů, dále dalších 15 metrů měděného kabelu, různé elektrické chrániče a další elektromateriál, čímž poškozeným právnickým osobám vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 14 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného elektromateriálu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

Dopravní nehody mírně podnapilých účastníků silničního provozu na Bruntálsku

V průběhu dne 8. července 2021 policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále vyjížděli k několika dopravním nehodám na teritoriu bruntálského okresu, kdy orientačními dechovými zkouškami a následným odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že účastníci těchto kolizních situací v dopravě jsou v mírně podnapilém stavu, přičemž předchozí požití alkoholických nápojů doznali nebo i vyvraceli. Z těchto důvodů jsou všechny níže uvedené případy nadále v prošetřování ze strany bruntálských dopravních policistů.

Okolo desáté hodiny dopolední 8. července tohoto roku řídila 19letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Opel Corsa v obci Lichnov, přičemž ve zdejší křižovatce při průjezdu prudké pravotočivé zatáčky dostala smyk, pravými koly najela za pravý okraj silnice a pravým předním rohem svého vozu narazila a poškodila kovové zábradlí mostu. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun. Dechovými zkouškami u ní byly prokázány pozitivní výsledky s hodnotami téměř 0,3 promile alkoholu v dechu. Na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření.

Dvacet minut po šestnácté hodině odpolední výše uvedeného dne jel 74letý muž z Ústí nad Orlicí na svém jízdním kole po cyklostezce v lesním úseku na katastru obce Býkov, kdy při jízdě z klesání a při projíždění prudké pravotočivé zatáčky dostal při brždění na štěrkem pokryté komunikaci smyk a upadl na zem. Při tomto si způsobil zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovské nemocnici. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku činí řádově několik stovek korun. I když byla cyklistovi naměřena hodnota bezmála 0.2 promile alkoholu v dechu, 74letý muž předchozí požití alkoholických nápojů před řízením jízdního kola odmítal policistům doznat.

Třicet minut po devatenácté hodině podvečerní 8. července letošního roku řídil 29letý muž z Bruntálska své jízdní kolo v obci Bohušov, přičemž při sjíždění ze svahu nezvládl řízení a z blíže neupřesněných příčin upadl na vozovku. Při tomto si způsobil zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovské nemocnici, kde zůstal hospitalizován k pozorování. Odborným měřením dechovými zkouškami mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 0,2 promile alkoholu v dechu. Prošetřováním celé události bylo zjištěno, že jízdní kolo nemá zcela funkční přední ani zadní brzdu. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik sto korun.

NOVOJIČÍNSKO:

Novojičínští kriminalisté obvinili seniora z trestné činnosti ve Frenštátě pod Radhoštěm

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájil úkony trestního řízení ve věci podezření z přečinu vyhrožování s cílem působit na orgán veřejné moci, kterého se měl dopustit 70letý muž z Novojičínska. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak tento muž seniorského věku měl přibližně třicet minut po osmé hodině ranní 7. července 2021 svým mobilním telefonem zavolat na telefonní číslo Odboru sociálních věcí Městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm a po vzájemné komunikaci se zaměstnanci měl poté zdejším pracovníkům vyhrožovat napadením. Dále chvíli po jedenácté hodině dopolední téhož dne volal z dalšího mobilního telefonu i na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 a sděloval svou nespokojenost s pracovníky frenštátského Městského úřadu a začal vyhrožovat, že rozbije a vypálí objekt této organizace. Na základě všech shora zjištěných okolností frenštátští policisté okamžitě provedli nezbytná opatření k zadržení podezřelého volajícího muže a následnými procesními úkony bylo jeho protiprávní jednání prokázáno a potvrzeno. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Celá záležitost je tak nadále ve stádiu vyšetřování ze strany novojičínských kriminalistů.

Případ krádeže finančních prostředků z novojičínské herny objasněn

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 36letému muži z Novojičínska, který měl okolo půl druhé hodiny ranní 3. července 2021 využít chvilkové nepozornosti obsluhy provozovny herny na ulici Havlíčkové v Novém Jičíně a po vytržení uzamčeného šuplíku barového pultu měl odcizit peněženku s finančními prostředky. Místní právnické osobě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 8 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní objasnili novojičínští policisté, přičemž lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 36letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Krajského soudu v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání sedmi let, který vykonal v lednu tohoto roku. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Objasnění krádeže na spící osobě na autobusové zastávce v Bílovci

Policisté z bíloveckého Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení pro řádné prověření a objasnění všech skutečností nasvědčujících tomu, že 45letý muž z Novojičínska se mohl dopustit přečinu krádeže. K tomu mělo dojít chvíli před devátou hodinou ranní 4. července 2021 v prostoru autobusové zastávky na ulici Na nádraží v Bílovci, kde na lavičce usnul poškozený muž. Pod hlavou měl uložen svůj batoh, ze kterého 45letý podezřelý muž odcizil peněženku s finančními prostředky a s různými osobními doklady v celkové hodnotě téměř 2 tisíce korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru bylo objasněno i za pomocí kamerových záznamů města Bílovec, kdy shora uvedený muž byl nejprve zadržen službu konajícím strážníkem zdejší Městské policie a poté by předán k dalším procesním úkonům policistům z Obvodního oddělení v Bílovci. Celá záležitost je tak nadále v intenzivním prověřování ze strany bíloveckých policistů a novojičínských kriminalistů.

Sprejerství, poškození několika objektů na Novojičínsku

V přesně neustanovené době mezi šestou hodinou ranní 3. července a čtrnáctou hodinou odpolední 6. července tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v parku na ulici Štefánikové v Novém Jičíně přečin poškození cizí věci tím, že na zdejší pomník u budovy pojišťovacího ústavu nastříkal sprejem zelené barvy nápisy „Komunismus je svinstvo“ a „Přišla bída na zem“, čímž Městu Nový Jičín způsobil dosud přesně nevyčíslenou škodu. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Obdobnou trestnou činností majetkového charakteru se nyní zabývají i policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátu pod Radhoštěm. V noční době z 3. na 4. července letošního roku došlo na frenštátské ulici Podříčí k poškození fasády jednoho z domů, na kterou neznámý pachatel nastříkal sprejem červené barvy dva nečitelné obrazce a způsobil tak místnímu Společenství vlastníků bytových jednotek celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 5 tisíc korun.

V noci z 5. na 6. července 2021 doposud neznámá osoba nastříkala sprejem černé barvy různé nesrozumitelné znaky a nápisy, a to na fasádu řadových garáží na ulici Sídliště Beskydské ve Frenštátě pod Radhoštěm. Škoda zde byla vyčíslena na finanční částku ve výši 10 tisíc korun a jakékoli informace k ustanovení osoby či osob pachatele nebo pachatelů a k objasnění těchto dvou případů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 735 711 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Vloupání do dodávkového automobilu v obci Kunín a odcizení pracovního nářadí

V blíže neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 2. července a osmou hodinou ranní 5. července letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Kunín přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů a po vloupání do nákladového prostoru zde ostaveného dodávkového motorového vozidla tovární značky Citroën Jumper odcizil různé druhy a množství pracovního a stavebního nářadí (rázový utahovák, příklepové vrtací kladivo, aku vrtačky, ruční kotoučové pily, aku hoblík, nabíječky, akumulátory, vrtáky do betonu, průmyslový vysavač, řezací lišty, kompresor, hřebíkovací pistoli a další věci značek Makita, Bosch, Festool), čímž poškozené místní fyzické i právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 200 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Opava 9. července 2021

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

