Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 8. ledna 2021

Zprávy z ÚO Opava (4), z ÚO Bruntál (5) a z ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do prodejny klenotů na Mírovém náměstí v Hlučíně

Policisté z hlučínského Obvodního oddělení v úzké spolupráci s kriminalisty Územního odboru Policie České republiky v Opavě v této chvíli intenzivně nadále prověřují případ vloupání do prodejny klenotů a hodin na ulici Mírové náměstí v Hlučíně. Tato trestná činnost majetkového charakteru se stala chvíli po čtvrté hodině ranní prvního dne letošního roku, kdy doposud neznámý pachatel po vypáčení vchodových dveří a mříží a po rozbití skleněných vitrín prodejního pultu odcizil dámské a pánské hodinky v počtu 96 kusů různých značek (Tissot, Casio, JVD, Gant, Loras, Telstar, Doxa, Festina, Boccia, Certina, G-Shock) a dále 36 kusů různých řetízků a přívěšků ze žlutého a bílého kovu, vše v hodnotě přes 550 tisíc korun. Další škoda ve výši přes 110 tisíc korun vznikla právnické osobě z Hlučína, a to poškozením zařízení prodejny.

Shora uvedeným zločinem krádeže a přečinem poškození cizí věci se nadále zabývají hlučínští policisté a opavští kriminalisté a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na policejní číslo 974 737 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dva muži zadrženi po vloupání do skladových prostor opavského supermarketu

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání dvou mužů, a to 28letého muže z Opavska a 35letého muže z Opavy jako obviněných ze spáchání zločinu krádeže spáchaného formou spolupachatelství. Prvně jmenovaný muž totiž po předchozí vzájemné domluvě pár minut před půlnocí z 2. na 3. ledna 2021 přelezl oplocení do objektu nákladové plochy supermarketu na ulici Na Pastvisku v Opavě, městské části Kateřinky a zde odcizil potraviny (různé druhy a množství konzerv tuňákových a rybích pomazánek, šunkové závitky, tavené sýry, pečivo a margaríny) v hodnotě několik desítek korun, které přinesl k bráně oplocení, předal vše svému spolupachateli a ten je vložil do přineseného batohu. Při odchodu však byli oba muži zadrženi službu konající policejní autohlídkou a byli převezeni k procesním úkonům do budovy opavské policie. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u 28letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání šestnácti měsíců, který vykonal v lednu loňského roku. Vše je nadále ve vyšetřování ze strany opavských kriminalistů.

Dopravní nehoda silně podnapilého řidiče osobního automobilu v Kylešovicích

Pět minut před půlnocí z 6. na 7. ledna 2021 řídil 47letý muž z Ostravy osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Focus po ulici Bílovecké v Opavě, v městské části Kylešovice, přičemž při příjezdu na zdejší kruhový objezd nepřizpůsobil rychlost jízdy, vlivem své silné podnapilosti nezvládl řízení a najel přes vyvýšenou betonovou obrubu na středový ostrůvek. Zde narazil do svislé dopravní značky. Při této dopravní nehodě nedošlo ke zranění žádné zúčastněné osoby a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 46 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že shora uvedený muž řídil automobil pod vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami nejméně 2,1 promile alkoholu v dechu. Řidič se nejprve policistům k požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, po chvíli však přítomným policistům uváděl, že alkohol (0,5 litrů rumu) vypil až po dopravní nehodě a prázdnou láhev odhodil před příjezdem policejních hlídek do nedaleké řeky. Na výzvu policistů se muž bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je 47letý muž důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále prověřována ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Vloupání do sklepního boxu v budišovském činžovním domě

Doposud neznámý pachatel spáchal mezi patnáctou hodinou odpolední 5. ledna a osmnáctou hodinou podvečerní 7. ledna letošního roku na ulici Berounské v Budišově nad Budišovkou přečin porušování domovní svobody a zločin krádeže tím, že v jednom ze zdejších činžovních domů se vloupal do sklepního boxu místního 24letého muže a odcizil mu sadu nových brzdových kotoučů a dvě sady xenonových světel na automobil, sadu gola klíčů v plastovém obalu, nabíječky na různé spotřebiče a igelitovou tašku s náhradními díly na telefony, vše v celkové hodnotě nejméně 7 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda podnapilé řidičky osobního automobilu na Bruntálsku

Pět minut před šestou hodinou ranní 5. ledna 2021 řídila 32letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Seat Altea ve směru od obce Stránské na obec Jiříkov, přičemž při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostala smyk, sjela do levé silniční příkopy a zde automobil převrátila na střechu. Ke zranění řidičky nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 40 tisíc korun a odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že shora uvedená žena řídila vůz pod vlivem alkoholických nápojů. Zakročující policisté jí naměřili hodnoty bezmála 0,8 promile alkoholu v dechu. Výše uvedená žena předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznala, nepožádala o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči), na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Pachatel krádeže peněženky ve Vrbně pod Pradědem zadržen bezprostředně po činu

Policisté z vrbenského Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci zločinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelý 34letý muž z Bruntálska tím, že chvíli před osmou hodinou ranní 5. ledna 2021 odcizil na ulici Nové doby ve Vrbně pod Pradědem peněženku. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak shora uvedený 34letý muž u jednoho z domů oslovil zdejší 72letou místní ženu s žádostí, zda by mu nedala deset korun na jízdenku, přičemž v okamžiku, kdy poškozená vytáhla z tašky svou peněženku a dala si jí do dlaně, tak podezřelý muž peněženku ženě prudce vytrhl z ruky a utekl. Při tomto utrpěla poškozená žena zranění lehčího charakteru s nutností jednorázového lékařského vyšetření a ošetření a odcizením peněženky s různými osobními doklady, s platební kartou a s finanční částkou na hotovosti jí vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 2 a půl tisíce korun. Chvíli po svém protiprávním jednání majetkového charakteru byl shora uvedený muž zadržen službu konající policejní hlídkou na ulici Střelniční ve Vrbně pod Pradědem a následně byl převezen na policejní služebnu k procesním úkonům. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně potrestán trestním příkazem Okresního soudu v Bruntále k podmíněnému trestu odnětí svobody, se zkušební dobou do října roku 2022. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany vrbenských policistů a bruntálských kriminalistů.

Dopravní nehoda dodávkového automobilu v Bruntále

Dvacet minut po šestnácté hodině odpolední 6. ledna 2021 přijel k jednomu z domů na ulici Karla Čapka v Bruntále místní 31letý muž nákladním motorovým vozidlem tovární značky Renault Master, přičemž po zastavení automobil zajistil proti samovolnému rozjetí pouze zatažením ruční brzdy a motor ponechal v chodu. Po jeho vystoupení se dodávkový vůz samovolně rozjel a začal couvat příčně přes ulici a zadní části narazil do průčelí přilehlého domu. Při nárazu byl částečně prolomen pilíř průčelí domu, který byl posunut do prostoru prodejny oční optiky, přičemž došlo k poškození několika kusů vystavených brýlí, které byly shozeny ze stojanu na zem. Ke zranění žádné z přítomných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 225 tisíc korun a orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče negativně. Při kontrole technického stavu automobilu vyšlo najevo, že vozidlo má propadlou technickou prohlídku a také, že parkovací ruční brzda není zcela účinná a i přes její maximální zatažení nedochází k brzdnému účinku. Lustracemi bylo rovněž zjištěno, že vůz nemá řádně sjednané zákonné pojištění. Celá věc je nadále prošetřována ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Požár zařízení u budovy restaurace v obci Malá Morávka

Policisté z Obvodního oddělení v Rýmařově v této chvíli v úzké spolupráci s hasiči Hasičského záchranného sboru v Bruntále prošetřují a prověřují požár u budovy jednoho pohostinství v obci Malá Morávka. Z dosud přesně nezjištěných příčin došlo chvíli po devatenácté hodině podvečerní 6. ledna 2021 s největší pravděpodobností nejprve k zahoření odpadkového koše před budovou, který následně vzplanul a poté se od něj oheň rozšířil na stan kovové konstrukce pokrytý plachtou. Vzniklý požár poškodil nátěr štítu restaurace a poškozenými fyzickými i právnickými osobami byla celková hmotná škoda na majetku vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 70 tisíc korun. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění příčiny způsobeného požáru, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dopravní nehoda osobního automobilu s chodcem v obci Mezina s tragickými následky

Dvacet minut po šesté hodině ranní 7. ledna 2021 řídil 46letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia v obci Mezina, přičemž při sjíždění z kopce nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu a povaze namrzlé vozovky a v okamžiku, kdy spatřil z protisměru přijíždějící vozidlo, začal intenzivně brzdit, dostal smyk, najel na pravý okraj komunikace, kde se v té chvíli nacházel místní 69letý muž. Po střetu tento chodec přepadl přes kapotu automobilu na vozovku a vůz následně narazil do oplocení a do zdi přilehlého rodinného domu. Orientační dechová zkouška vyzněla u obou účastníků kolizní situace v dopravě negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově na několik tisíc korun. Ke zranění řidiče nedošlo, zranění však utrpěl 69letý muž, který byl sanitním vozidlem převezen k lékařskému vyšetření a ošetření do Sdruženého zdravotnického zařízení v Krnově. Jak bylo následně zjištěno, tak tento muž ještě v dopoledních hodinách téhož dne zemřel a byla u něj nařízena soudní pitva. V této chvíli komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále zahájil úkony trestního stíhání v dané záležitosti a vše je předmětem dalšího prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění majetkové trestné činnosti 18letého muže z Novojičínska

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení směřující k objasnění a k prověření skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že se 18letý muž z Novojičínska mohl dopustit zločinu krádeže, a to zcizováním zboží v různých prodejnách, přičemž fyzickým i právnickým osobám způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 10 tisíc korun.

Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak například v dopoledních hodinách 19. listopadu loňského roku odcizil v prodejně s drogistickým zbožím na ulici 5. května v Novém Jičíně volně vystavený elektrický zubní kartáček v hodnotě téměř jednoho a půl tisíce korun. Obdobného protiprávního jednání majetkového charakteru se dopustil také 22. září 2020 v prodejně drogérie na ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína a 24. listopadu 2020 v oddělení drogérie jednoho ze supermarketů na ulici Sjízdné v Ostravě-Třebovicích. Zde zcizoval holicí strojky a toaletní vodu.

Prokázáno rovněž bylo, že se 18letý podezřelý muž dopouštěl stejné trestné činnosti nejméně v šesti případech v měsíci srpnu 2020, a to v různých prodejnách v obci Šenov u Nového Jičína a na katastrálním území města Nového Jičína.

Celá záležitost je nadále prověřována ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehoda osobního automobilu s chodcem v obci Šenov u Nového Jičína

Dvacet minut po sedmé hodině ranní 7. ledna 2021 řídil 56letý muž z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Seat Cordoba po ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína, a to ve směru od Nového Jičína, přičemž s největší pravděpodobností dostatečně nesledoval situaci v silničním provozu a nerespektoval obecního strážníka, který řídil provoz na zdejším přechodu pro chodce. V uvedené chvíli nezastavil na pokyn dávaný službu konajícím strážníkem, pokračoval v jízdě a na přechodu pro chodce srazil z levé strany zde jdoucího 63letého místního muže. Ten po střetu upadl na vozovku a bylo mu způsobeno blíže nespecifikované zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik stovek korun a orientační dechová zkouška vyzněla u všech účastníků kolizní situace v dopravě negativně. Automobil byl opatřen zimními pneumatikami s vyhovujícím dezénem. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty, a to pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.

Opava 8. ledna 2021

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

