Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 8. ledna 2020

Zprávy z Opavska (6x), z Bruntálska (3x) a z Novojičínska (3x) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do příručního skladu prodejny v obci Kozmice

V blíže neustanovené době od poledních hodin 5. ledna do brzkých ranních hodin 6. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Poručíka Hoši v obci Kozmice přečin krádeže tím, že se vloupal do příručního skladu u zdejší prodejny potravin, ze kterého odcizil tři plné propanbutanové láhve o hmotnosti 10 kg, čímž poškozeným právnickým osobám z Opavy a z Prahy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 4 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Odcizení mobilního telefonu z rukou nezletilého chlapce v Opavě

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení intenzivně prověřují případ krádeže mobilního telefonu z rukou 14letého místního chlapce na ulici Lepařové v Opavě. K tomuto přečinu krádeže došlo přibližně třicet minut po patnácté hodině odpolední 6. ledna 2020, kdy doposud neznámá osoba vytrhla telefonní přístroj značky Xiaomi MI A2 v hodnotě 4 a půl tisíce korun z ruky nezletilce a utekla ve směru k ulici Olomoucké a poté neznámo kam. Ke zranění chlapce nedošlo a celou záležitost oznámila matka poškozeného. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného mobilního telefonu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Odcizení osobního automobilu v obci Ludgeřovice

V přesně nezjištěné době od devatenácté hodiny podvečerní 6. ledna letošního roku do páté hodiny ranní následujícího dne doposud neznámý pachatel spáchal na parkovišti ulice Hlučínské v obci Ludgeřovice přečin neoprávněného užívání cizí věci tím, že se zmocnil a tedy odcizil zde odstavené osobní motorové vozidlo tovární značky VW Golf černé barvy, registrační značky 8T4 9992 v hodnotě 70 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného automobilu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Případ krádeže skleněné kasičky z prodejny opavského Obchodního centra objasněn

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže 18letému místnímu muži, neboť tento chvíli po devatenácté hodině podvečerní 6. ledna letošního roku odcizil od pokladny v jedné z prodejen Obchodního centra na ulici U Fortny v Opavě volně instalovanou skleněnou pokladničku, čímž poškozené fyzické osobě z Opavska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 400 korun. Po tomto protiprávním jednání byl shora uvedený mladý muž zadržen přivolanou službu konající policejní hlídkou, lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Karviné k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře osmi měsíců. Celá záležitost a případná obdobná trestná činnost výše jmenovaného 18letého muže je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu v Ludgeřovicích

Chvíli po jednadvacáté hodině večerní 7. ledna 2020 řídil 44letý muž z Ostravy své osobní motorové vozidlo tovární značky Renault Laguna po ulici Hlučínské v obci Ludgeřovice, a to ve směru od Hlučína ke křižovatce s ulicí Ostravskou, kdy při průjezdu mírně levotočivou zatáčkou najel na pravou krajnici, sjel do příkré pravé silniční příkopy a narazil do kmene náletové dřeviny. Automobil se po této kolizní situaci převrátil na bok a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun. Řidič utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v Městské nemocnici Ostrava-Fifejdy. Odborné měření dechovými zkouškami prokázalo, že shora uvedený 44letý muž byl v době jízdy pod vlivem alkoholických nápojů (dechové zkoušky prokázaly hodnoty okolo 0,5 promile alkoholu v dechu), k předchozímu požití alkoholu před řízením vozu se doznal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 23. prosince 2019 v Opavě

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Roman Nikodém prošetřuje dopravní nehodu, která se stala třicet minut po patnácté hodině odpolední 23. prosince 2019 před nákupním centrem na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách. Jak bylo doposud zjištěno, tak 42letá žena z Kravař řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Opel Insignia ve směru od Hlučína do centra Opavy, kdy zezadu narazila do osobního automobilu tovární značky Volvo XC90, řízeného 43letým mužem z Opavska. Podle výpovědi shora uvedené ženy před ní jedoucí vůz náhle zastavil a ona již nedokázala na vzniklou situaci včas zareagovat. Automobil znenadání údajně zastavoval proto, že mu z vedlejší silnice, tedy z parkoviště od supermarketů, vyjelo osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Felicia combi, které řídil 46letý muž z Opavska. Průběh jízdy všech tří automobilů je nadále předmětem dalšího prověřování, kdy případně poskytnuté svědecké výpovědi mohou být velmi důležité pro řádné zadokumentování celé kolizní situace. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u všech přítomných řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 80 tisíc korun. Jakékoli informace k předmětné dopravní nehodě lze kdykoli telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 576 nebo 974 737 251.

BRUNTÁLSKO:

Vloupání do lesních pracovních strojů na katastru obce Lomnice

V přesně nezjištěné době od osmnácté hodiny podvečerní 5. ledna letošního roku do šesté hodiny ranní následujícího dne doposud neznámý pachatel spáchal u lesní cesty v lesním porostu na katastru obce Lomnice přečin krádeže tím, že se vloupal do několika zde zaparkovaných pracovních strojů. Na lesním vyvážeči vypáčil zámek schránky a odcizil různé druhy pracovního nářadí a ze světelné rampy tohoto stroje odcizil dva LED světlomety. Z vedle odstaveného harvestoru rovněž po vypáčení kovové bedny odcizil různé druhy nářadí, tři xenonové světlomety, LED osvětlení, sítko palivové nádrže a také odčerpal a odcizil nejméně 200 litrů motorové nafty. Poškozené soukromé společnosti z Prahy tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 52 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Rýmařově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí a pohonných hmot, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751.

Odcizení dodávkového automobilu pro invalidy na ulici SPC v Krnově

V podvečerních hodinách 5. ledna 2020 oznámila policistům z Obvodního oddělení v Krnově místní 40letá žena, že jí bylo odcizeno osobní motorové vozidlo tovární značky Citroën Berlingo bílé barvy, roku výroby 2017, registrační značky 1TC 9598 v hodnotě 450 tisíc korun. Dále uvedla, že svůj automobil se speciálně upraveným interiérem pro přepravu osob na invalidním vozíčku zaparkovala okolo šestnácté hodiny odpolední 2. ledna letošního roku na vyhrazené parkovací místo pro invalidy před panelovým domem s označením H na ulici SPC v Krnově. To, že se na daném místě vůz nenachází, zjistila okolo osmnácté hodiny podvečerní 5. ledna tohoto roku, přičemž měla dopravní prostředek řádně uzamčený a dokonce uzamkla i řadicí páku v poloze „zpátečky“.

Na základě všech shora uvedených informací zahájili krnovští policisté úkony trestního řízení pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu krádeže nebo přečinu neoprávněného užívání cizí věci. Dosavadním prověřováním bylo svědeckými výpověďmi prokázáno, že ke skutku s největší pravděpodobností došlo mezi devátou hodinou dopolední a sedmnáctou hodinou odpolední 5. ledna 2020. Po odcizeném automobilu bylo vyhlášeno celostátní pátrání a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany krnovských policistů a bruntálských kriminalistů. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného vozu, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dopravní nehoda dvou automobilů v obci Malá Morávka

Ve třináct hodin odpoledne 7. ledna 2020 řídil 65letý muž z Opavy své osobní motorové vozidlo tovární značky Renault Fluence v obci Malá Morávka, a to ve směru na obec Karlov, přičemž na zledovatělé vozovce dostal smyk, přejel částečně do protisměru a zde se střetl s jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky VW Caddy, které řídila 37letá žena z Frýdku-Místku. Po nárazu byl její automobil odhozen na přilehlý živý plot a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 132 tisíc korun. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků této kolizní situace negativně. Celá záležitost je nadále v šetření ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Odcizení kabelky z nákupního vozíku před novojičínským supermarketem

Třicet minut po poledni 3. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel využil na parkovišti před supermarketem na ulici Sokolovské v Novém Jičíně chvilkové nepozornosti 56leté ženy z Novojičínska a odcizil jí dámskou koženou kabelku značky Lacoste černé barvy. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak poškozená žena si uschovávala nakoupené zboží do svého automobilu, přičemž kabelku měla volně odloženou v nákupním vozíku. V ní se nacházel mobilní telefon značky Samsung bílé barvy, dioptrické brýle s hnědými obroučkami, dámský parfém značky Lalikue, klíče k osobnímu automobilu a další svazek klíčů, vše v celkové hodnotě téměř 7 tisíc korun. Tento přečin krádeže nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Případ krádeže zboží v novojičínském supermarketu zná pachatele

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže 22letému místnímu muži, neboť tento chvíli po třinácté hodině odpolední 6. ledna tohoto roku odcizil v supermarketu na ulici Přemyslovců v Novém Jičíně zboží v hodnotě 500 korun. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak shora uvedený podezřelý muž si pět kusů čokolád vložil do kalhot a po průchodu přes pokladní zónu bez úhrady byl zadržen pozorným pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně byl předán přivolané službu konající policejní hlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo také prokázáno, že se u 22letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně, a to k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře osmi měsíců, se zkušební dobou do dubna roku 2021. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů, přičemž případná další obdobná trestná činnost podezřelého muže je v dokazování.

Pachatel krádeží zboží ve Frenštátě pod Radhoštěm je z Frýdku-Místku

V těchto dnech policisté z frenštátského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže 27letému muži z Frýdku-Místku, neboť tento je důvodně podezřelý z několika krádeží zboží ve zdejších samoobslužných prodejnách.

Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž okolo šestnácté hodiny odpolední 28. prosince 2019 v lékárně na náměstí Míru ve Frenštátě pod Radhoštěm využil chvilkové nepozornosti obsluhy a z výstavních regálů odcizil volně umístěné balení dvou léků.

Chvíli před osmnáctou hodinou podvečerní 30. prosince loňského roku ve stejné provozovně opět využil nestřežený okamžik lékárnice a odcizil jedno balení léků značky Wobenzym.

V odpoledních hodinách 3. ledna letošního roku se ve Frenštátě pod Radhoštěm dopustil dalších dvou krádeží, kdy nejprve okolo patnácté hodiny v prodejně na ulici Nádražní odcizil volně vystavenou meteostanici, LED reflektor, sadu vrtáků a elektrickou brusku. V sedmnáct hodin pak opět v lékárně na náměstí Míru odcizil vystavené balení elektrického zubního kartáčku.

Výše uvedené případy objasnili frenštátští policisté v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a celkovou hmotnou škodu na majetku vyčíslily poškozené právnické osoby na finanční částku ve výši nejméně 8 tisíc korun. Případná další obdobná trestná činnost 27letého muže je nadále ve stádiu dokazování ze strany novojičínských a frýdeckomísteckých kriminalistů.

Opava 8. ledna 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

