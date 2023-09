Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 7. září 2023

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Žádosti o svědecké informace ke dvěma dopravním nehodám neznámých řidičů v Opavě

Vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Karel Matusiak v těchto dnech nadále intenzivně prošetřuje dva případy dopravních nehod, které se staly na konci letošních letních prázdnin v Opavě. Tímto žádá širokou veřejnost o podnětné informace k nehodovým dějům, které jsou velmi důležité pro řádné zadokumentování spisových materiálů. Tato pozitivní svědectví lze telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950.

Mezi třináctou a osmnáctou hodinou odpolední 30. srpna 2023 doposud neznámý řidič blíže neustanoveného motorového vozidla projížděl sídlištním parkovištěm ulice Černá v Opavě, v městské části Kateřinky, přičemž z doposud přesně nezjištěných příčin narazil do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Hyundai IX 35, kdy poškozením předního nárazníku a pravé přední mlhovky vznikla poškozenému místnímu majiteli automobilu celková hmotná škoda na majetku ve výši 20 tisíc korun.

Pětadvacet minut po patnácté hodině odpolední 31. srpna 2023 doposud neznámý řidič blíže neustanoveného motorového vozidla prováděl couvání na parkovišti ulice Kačírkové v Opavě, přičemž s největší pravděpodobností instalovaným zadním tažným zařízením narazil do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia. Poškozením zadního nárazníku vznikla majiteli škodovky celková hmotná škoda na majetku ve výši 25 tisíc korun.

V obou výše uvedených případech ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a řidiči blíže neustanovených automobilů po kolizních situacích v dopravě odejeli neznámo kam. V rámci objasnění jsou zároveň velmi vhodné i případně pořízené videozáznamy z palubních kamer projíždějících motorových vozidel, za jejichž poskytnutí policisté rovněž děkují.

Případ nevhodného chování před restaurací v Opavě řeší opavští kriminalisté

V těchto dnech komisařka Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájila úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu násilí proti úřední osobě, kterého se měl dopustit 58letý muž z Opavy tím, že pár minut před půlnocí z 5. na 6. září letošního roku před jednou z restaurací na ulici Olomoucké v centru statutárního města Opavy hrubým způsobem vulgárními výrazy urážel zde přítomnou službu konající policejní hlídku z opavského Obvodního oddělení a následně jednoho z policistů chytil za levé předloktí a přetahoval se s ním, dále jej uchopil za taktickou vestu a služební stejnokroj a poté i pod krkem, načež byl tímto policistou zpacifikován za použití donucovacích prostředků (hmaty, chvaty, údery a kopy sebeobrany). Při tomto došlo ke zranění výše uvedeného 58letého muže i předmětného policisty s jejich jednorázovým lékařským vyšetřením a ošetřením ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu na Bruntálsku

Patnáct minut před dvaadvacátou hodinou večerní 7. září 2023 řídil 35letý muž z Ostravy osobní motorové vozidlo tovární značky Fiat Dobló Cargo po silnici ve směru od obce Pitárné k obci Dívčí Hrad, přičemž v mírném klesání a při průjezdu prudké levotočivé zatáčky najel za pravý okraj zpevněné části komunikace a pravým předním rohem a bokem vozu narazil do vzrostlého stromu. Dále pokračoval v jízdě a o kousek dál opět za pravým okrajem vozovky narazil přední části automobilu do dalšího vzrostlého stromu. Při této dopravní nehodě utrpěl řidič zranění těžšího charakteru s nutností leteckého transportu k lékařskému vyšetření a k ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Těžší zranění utrpěl i spolujedoucí 27letý muž z Bruntálska, který byl sanitním vozidlem převezen k lékařskému vyšetření a k ošetření do nemocničního zařízení v Krnově. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že shora uvedený 35letý řidič řídil motorové vozidlo po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,5 promile alkoholu v dechu. V podnapilém stavu byl rovněž i spolujezdec, kdy mu orientační dechovou zkouškou byla naměřena hodnota přes 1,9 promile alkoholu v dechu. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 70 tisíc korun.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že shora uvedený 35letý muž v současné chvíli nevlastní řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním, poněvadž má vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do poloviny května roku 2025. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

NOVOJIČÍNSKO:

Úmyslné poškození pneumatik nákladních automobilů v Jakubčovicích nad Odrou

V přesně neustanovené době mezi šestnáctou hodinou odpolední 6. září a třetí hodinou ranní 7. září letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v areálu benzínové čerpací stanice na ulici Vítkovské v obci Jakubčovice nad Odrou přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil několik zde zaparkovaných motorových vozidel. Úmyslným proražením (navrtáním z vnější boční strany) pneumatiky nákladního motorového vozidla tovární značky Man, dvou pneumatik na sklápěcím návěsu, tří pneumatik na nákladním automobilu tovární značky Volvo a tří pneumatik na přívěsu vznikla poškozené místní fyzické i právnické osobě celková hmotná škoda na majetku ve výši 90 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Odrách a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na oderské policejní číslo 974 735 741.

Silniční kontrola prokázala podnapilou řidičku osobního automobilu na Novojičínsku

Pár minut po devatenácté hodině podvečerní 6. září 2023 prováděla službu konající policejní autohlídka z frenštátského Obvodního oddělení dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na silnici vedoucí z Frenštátu pod Radhoštěm do obce Trojanovice, přičemž stavěla zde projíždějící řidičku osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, a to 51letou ženu z Novojičínska. Při této silniční kontrole bylo zjištěno a prokázáno, že shora uvedená žena řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy odborným měřením dechovými zkouškami jí byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,3 promile alkoholu v dechu. Výše uvedená 51letá řidička s naměřenými hodnotami souhlasila, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznala, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádala, na místě jí byl zadržen řidičský průkaz a bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

