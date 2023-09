Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 6. září 2023

Zprávy z ÚO Opava (3), ÚO Bruntál (3) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do osobního automobilu na ulici Sluneční v Dolním Benešově

Okolo půl páté ranní 4. září letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Sluneční v Dolním Benešově přečiny porušování domovní svobody, krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho ze zdejších rodinných domů a po předchozím rozbití skleněné výplně okna pravých předních dveří se vloupal do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky BMW 740D. Z tohoto automobilu následně odcizil finanční prostředky na hotovosti v různých bankovkách a v drobných mincích, dioptrické brýle v modré plastové obroučce, plnicí pero značky Parker černo-stříbrné barvy, svazek 4 klíčů, černou koženou peněženku značky BMW s různými osobními doklady a s platebními kartami, čímž poškozené fyzické i právnické osobě vznikla odcizením i poškozením celková hmotná škoda na majetku ve výši 167 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, financí, dokladů a platebních karet lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Objasnění případu krádeže elektro koloběžky z chodby opavského bytového domu

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 32letému místnímu muži, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností měl několik minut před třiadvacátou hodinou večerní 4. června letošního roku odcizit z chodby jednoho z bytových domů na ulici Mlýnské v Opavě neuzamčenou a volně odloženou elektro koloběžku, čímž poškozenému 36letému muži z Opavy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 8 tisíc korun. Toto protiprávní jednání a chování majetkového charakteru nyní objasnili policisté z Obvodního oddělení v Opavě, přičemž lustracemi v dostupných evidencích bylo dále zjištěno, že se u 32letého muže jedná o recidivu. Ten byl totiž v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán, a to rozsudky okresních soudů v Ostravě a v Opavě a Krajského soudu v Ostravě pro přečin krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání 20 měsíců, který doposud nevykonal. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Vloupání do pokladny mycího boxu na ulici Krnovské v Opavě

Pár minut po čtvrté hodině ranní 5. září tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v prostoru benzínové čerpací stanice na ulici Krnovské v Opavě přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že vstoupil do zdejší samoobslužné myčky motorových vozidel a po vypáčení plechová kasičky odcizil finanční prostředky na hotovosti v kovových mincích různých nominálních hodnot v celkové výši do 5 tisíc korun. Výše uvedeným protiprávním jednáním a chováním však vznikla další hmotná škoda poškozením elektroinstalace a displeje pokladny s předběžnou hmotnou škodou na majetku ve výši 50 tisíc korun, vše ke škodě poškozené místní právnické osobě. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených finančních prostředků lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

BRUNTÁLSKO:

Odcizení tašky z nezajištěného osobního automobilu v obci Úvalno

Mezi devatenáctou hodinou podvečerní 3. září a čtvrtou hodinou ranní 4. září letošního roku doposud neznámá osoba spáchala v obci Úvalno přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že z řádně nezajištěného osobního motorového vozidla tovární značky Mercedes Benz, které bylo zaparkováno na příjezdové cestě k jednomu z rodinných domů, odcizila příruční koženou tašku černé barvy značky Puma se znakem Ferrari. V ní se nacházela pánská kožená peněženka černé barvy s různými osobními doklady, s platebními kartami a s finančními prostředky na hotovosti v drobných mincích i v různých bankovkách české měny a v euro bankovkách, čímž poškozenému 45letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 15 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, financí, dokladů a platebních karet lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

Dopravní nehoda motocyklisty na Bruntálsku

Dvacet minut před šestnáctou hodinou odpolední 3. září 2023 řídil 35letý muž z Ostravy motocykl tovární značky Honda CBR900 po silnici mezi obcí Milotice nad Opavou a Bruntálem, přičemž při jízdě do mírného stoupání a při průjezdu prudké levotočivé zatáčky z doposud blíže nezjištěných příčin nezvládl řízení, vyjel vpravo mimo komunikaci, srazil směrový sloupek a havaroval do hlubokého silničního příkopu. Při této dopravní nehodě utrpěl motocyklista blíže nezjištěné zranění s nutností leteckého transportu helikoptérou k lékařskému vyšetření a k ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 90 tisíc korun. Orientační dechová zkouška nebyla u 35letého muže v souvislosti s jeho zraněním provedena a při lékařském ošetření u něj byl nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů či jiných omamných, návykových, psychotropních látek či jedů. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Krádež nerezových profilů z pozemku vodní elektrárny v obci Kunov

V blíže neustanovené době mezi desátou hodinou dopolední dne 3. září a desátou hodinou dopolední dne 5. září tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v katastru obce Nové Heřminovy, v části Kunov přečin krádeže tím, že vstoupil na neoplocený pozemek zdejší vodní elektrárny, přičemž z vypuštěného náhonu odcizil 46 kusů volně odložených plochých nerezových profilů o šířce 60 mm, síle 5 mm a délce 4 180 mm, čímž poškozené soukromé společnosti z Krnova vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 69 tisíc korun. Tímto protiprávním jednáním a chováním majetkového charakteru se nyní zabývají policisté z Obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného stavebního materiálu lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651.

NOVOJIČÍNSKO:

Úmyslné poškození osobního automobilu na ulici Bulharské v Novém Jičíně

Mezi dvanáctou a čtrnáctou hodinou odpolední 3. září letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Bulharské v Novém Jičíně přečin poškození cizí věci tím, že před jednou z garáží poblíž jednoho z bytových domů úmyslně poškodil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia. Pomalováním a popsáním všech skleněných výplní oken a rovněž i laku dveří a přední kapoty automobilu vznikla poškozenému 48letému místnímu muži celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 2 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Opava 6. září 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem