Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 6. října 2022

Zprávy z ÚO Opava (3), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Odcizení televizoru z pergoly na zahradě rodinného domu v obci Štěpánkovice

Okolo páté hodiny ranní 5. října letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Zahradní v obci Štěpánkovice přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů a z přilehlé zahradní pergoly vytrhl ze zdi a následně odcizil televizor značky Samsung s uhlopříčkou 110 centimetrů, čímž poškozenému 52letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 11 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kravařích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného elektrospotřebiče, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721.

Silniční kontrola prokázala řidiče pod vlivem návykových látek a nalezla u něj i konopí

Třicet minut po osmé hodině ranní 5. října 2022 službu konající policejní autohlídka z Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Bílovecké v Opavě, přičemž stavěla a kontrolovala 36letého muže z Budišova nad Budišovkou jako řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, pozitivní však byl následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin a metamfetamin. Na výzvu policistů se výše uvedený řidič bezdůvodně odmítl podrobit lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) a lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem zakročující policisté provedli i zákonem danou a možnou kontrolu vnitřních prostor osobního automobilu (zavazadlový prostor), přičemž následně nalezli a zajistili textilní pytel se dvaceti kusy čerstvě střiženého konopí setého o výšce 60 až 80 centimetrů. Tyto rostliny byly následně odeslány ke speciální chemické expertíze, která rozborem přesně určí a stanoví množství účinné omamné látky THC. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Objasnění případu krádeže mobilního telefonu ve vestibulu opavského vlakového nádraží

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 29letého místního muže jako obviněného ze spáchání přečinu krádeže, kterého se měl dopustit v brzkých ranních hodinách 17. července letošního roku ve vestibulu železniční stanice ČD Opava-východ na ulici Jánské v Opavě.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora jmenovaný muž měl ve výše uvedené době využít nepozornosti 29letého poškozeného muže z Bohumína, který usnul na zde instalované lavičce a odcizil mu mobilní telefon v hodnotě 3 tisíce korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní objasnili opavští kriminalisté na základě místní a osobní znalosti prostředí a možných osob pachatelů, přičemž 29letý muž se následně ke svému chování plně doznal a lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že již v minulosti byl pravomocně odsouzen a potrestán Okresním soudem v Opavě pro obdobnou trestnou činnost, a to k trestu obecně prospěšných prací v délce trvání 250 hodin, které doposud nevykonal.

BRUNTÁLSKO:

Vloupání do rekonstruovaného domu v Krnově a krádež nářadí

V blíže nezjištěné době mezi šestnáctou hodinou odpolední 4. října a pátou hodinou ranní 5. října tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Bruntálské v Krnově přečin krádeže tím, že se po odstranění zámku dveří vloupal do zdejší rekonstruované budovy, kterou prohledal a následně odcizil různé druhy elektrického nářadí (kombinované stavební kladivo značky Herman červené barvy, sekací kladivo značky Makita modrozelené barvy, bourací kladivo značky Makita modrozelené barvy, elektrická bruska značky Parkside zelené barvy, tři elektrické rozbrušovačky značek Hilti a Berner červené a šedozelené barvy, stavební dmýchadlo značky Fex a stavební rádio značky Makita modrozelené barvy), čímž poškozené místní fyzické i právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 100 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

NOVOJIČÍNSKO:

Zadržení dvou mužů při vloupání do prodejny v obci Vlkovice u Fulneku

V těchto dnech policisté Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci, spáchaných ve formě spolupachatelství, ze kterých jsou důvodné podezřelí dva muži ve věku 35 a 40 let z Opavska (Vítkovsko).

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak oba muži se chvíli před jednou hodinou ranní 4. října 2022, a to po předchozím vypáčení zámku dveří, společně vloupali do prodejny smíšeného zboží v obci Fulnek, v části Vlkovice, čímž poškozeným právnickým společnostem a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 10 tisíc korun.

Několik desítek minut po půlnoci 4. října letošního roku oba výše uvedení muži na dětském hřišti ve Fulneku, v části Vlkovice úmyslně ulomili zde instalovanou značku (informační cedule s kovovou tyčí), se kterou následně přišli k zadnímu traktu nedaleké prodejny a za pomocí ní jako páčidla a donesených sikových kleští poškodili celodřevěné dveře v oblasti zámku a takto vnikli do skladu a dalších prostor provozovny. Bezprostředně poté, aniž by stačili cokoli odcizit, byli na místě činu zadrženi službu konající policejní autohlídkou z místně příslušného Obvodního oddělení Policie České republiky ve Fulneku. Následně byli umístěni do novojičínské policejní cely a byly s nimi prováděny různé nutné procesní úkony. Při prvotních úkonech oba výše uvedení muži uvedli, že se na vloupání do prodejny společně domluvili, že chtěli odcizit jídlo a pití a případně i finanční prostředky na živobytí a například i na platbu svých nájmů. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských kriminalistů v úzké spolupráci s jejich opavskými kolegy.

Odkaz na video ze zadržení dvou pachatelů:

www.uschovna.cz/zasilka/DF9B8ETS6W5CBRCT-DMB

Opava 6. října 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

