Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 6. ledna 2020

Zprávy z Opavska (3x), z Bruntálska (4x) a z Novojičínska (3x) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do prodejny v centru Statutárního města Opavy

Doposud neznámý pachatel spáchal v noční době z 2. na 3. ledna letošního roku na ulici náměstí Republiky v Opavě přečin krádeže tím, že se vloupal do zdejší prodejny drogerie. Po vypáčení zámku dveří a po vypáčení příruční kovové pokladny s celkovou škodou ve výši 3 tisíce korun byly odcizeny finanční prostředky ve výši téměř 20 tisíc korun a různé druhy a množství drogistického zboží v celkové hodnotě 30 tisíc korun. Poškozené místní právnické osobě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 53 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí a zboží, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Po krádeži ve Vítkově vyhrožoval podezřelý muž přítomným lidem fyzickým napadením

Okolo deváté hodiny dopolední 4. ledna 2020 pracovníci supermarketu na ulici Opavské ve Vítkově zadrželi 19letého místního muže, jak bez úhrady zboží prochází přes pokladní zónu s odcizenými cukrovinkami. Mladý muž sice odcizené zboží vrátil zpět, jenže ihned začal slovně napadat obsluhující personál, kdy na místě veřejnosti přístupném a před dalšími zákazníky vulgárními výrazy nadával jedné z prodavaček. I když svého protiprávního jednání po chvíli zanechal a odešel neznámo kam, tak se přibližně po třiceti minutách vrátil zpět před provozovnu, v ruce držel dřevěnou desku a směrem dovnitř k zaměstnancům opět křičel vulgární výrazy a vyhrožoval fyzickým napadením. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celá záležitost je ze strany vítkovských policistů a opavských kriminalistů prošetřována jako přestupek proti majetku a také prověřována pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu výtržnictví a přečinu nebezpečného vyhrožování.

Zadržení podezřelých osob při krádeži zboží v opavských prodejnách

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže dvěma místním osobám z Opavy, které se opětovně dopustily krádeží a pro svou majetkovou trestnou činnost byly již v posledních třech letech pravomocně odsouzeny.

Jak bylo dosavadním prověřováním prokázáno, tak 41letá žena okolo osmnácté hodiny podvečerní 4. ledna tohoto roku odcizila v jednom ze supermarketů na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách zboží v celkové hodnotě téměř 4 tisíce korun. Z prodejní plochy si postupně do své tašky uschovala pracovní nářadí (kleště, gola klíče), halogenové žárovky, detektor napětí a lepidla, přičemž bez úhrady tohoto zboží prošla přes pokladní zónu. Zde byla zadržena všímavými pracovníky prodejny a byla předána přivolané službu konající policejní hlídce. Lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno, že Okresní soud v Opavě podezřelou ženu v nedávné době potrestal podmíněným trestem odnětí svobody v délce jednoho roku, se zkušební dobou do poloviny ledna 2020.

Rovněž u podezřelého 27letého muže se jedná o recidivu. I když byl trestním příkazem Okresního soudu v Ostravě potrestán pro přečin krádeže k podmíněnému trestu odnětí svobody v trvání šesti měsíců (zkušební doba do října 2020), tak chvíli po třinácté hodině odpolední 5. ledna tohoto roku odcizil v supermarketu na ulici Krnovské v Opavě-Jaktaři elektrický zubní kartáček v hodnotě téměř 700 korun. I on byl po svém protiprávním jednání majetkového charakteru zadržen obsluhou prodejny a následně byl předán přivolaným opavským policistům k nutným procesním úkonům.

Případná další obdobná trestná činnost majetkového charakteru u shora uvedených podezřelých osob je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Vloupání do restaurace v Rýmařově

V brzkých ranních hodinách 3. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici náměstí Svobody v Rýmařově přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že se vloupal do restaurace zdejšího ubytovacího zařízení. Z provozovny následně odcizil finanční prostředky v mincích i v bankovkách a dvě plechovky nealko nápoje, vše v hodnotě téměř 4 a půl tisíce korun a poškozením zařízení a automatu na cigarety způsobil škodu ve výši nejméně 20 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Rýmařově v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na rýmařovské policejní číslo 974 731 751 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Vloupání do rekonstruovaného rodinného domu v obci Heřmanovice

V blíže neupřesněné době od šestnácté hodiny odpolední 2. ledna do osmé hodiny ranní 3. ledna tohoto roku se doposud neznámá osoba vloupala do objektu rekonstruovaného rodinného domu v obci Heřmanovice, odkud odcizila různé druhy ručního stavebního nářadí (aku vrtačku značky Parkside, sadu bitů, elektrickou vrtačku značky Narex, bourací kladivo značky Hecht, míchadlo značky Parkinson, kufřík se svářecí sadou na plastové vodovodní trubky, okružní pilu a malou rozbrušovačku), čímž poškozené fyzické osobě z Bruntálska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši více jak 13 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení ve Městě Albrechticích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na albrechtické policejní číslo 974 731 771.

Případ vloupání do zahradní chatky v Horních Životicích zná dva pachatele

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Bruntále ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu krádeže dvěma osobám z Bruntálska, a to 30letému muži a 36leté ženě. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak shora jmenovaní se okolo třinácté hodiny odpolední dne 5. ledna letošního roku společně vloupali do jedné ze zahradních chatek v obci Horní Životice a odcizili pytel brambor a několik PET láhví minerálních vod. Poškozenému majiteli chaty tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 500 korun. Obě výše uvedené podezřelé osoby byly chvíli po svém protiprávním jednání majetkového charakteru zadrženy službu konající policejní hlídkou nedaleko místa činu a po provedených nutných procesních úkonech byly propuštěny na svobodu. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehoda osobního automobilu v obci Malá Štáhle

Přibližně třicet minut po osmnácté hodině podvečerní 4. ledna 2020 řídil 48letý muž polské národnosti osobní motorové vozidlo tovární značky Ford Kuga v obci Malá Štáhle, a to od obce Václavov na Rýmařov, přičemž při průjezdu ostrou pravotočivou zatáčkou u budovy zdejšího Obecního úřadu dostal na zasněženém povrchu vozovky smyk, vyjel vlevo za okraj komunikace a sjel do koryta potoka. Zde se automobil převrátil na střechu a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 120 tisíc korun. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče negativně. Celá záležitost je nadále v šetření ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Odcizení peněženky z volně odložené kabelky v novojičínské restauraci

Chvíli po čtrnácté hodině odpolední 4. ledna letošního roku v restauračním zařízení na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně využila doposud neznámá osoba chvilkové nepozornosti 59leté místní ženy a odcizila jí z volně odložené kabelky peněženku. V ní se nacházely různé osobní doklady, parfém značky Playboy a finanční prostředky na hotovosti. Poškozené ženě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 18 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených dokladů a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Případ krádeže pohonných hmot z nákladního automobilu ve Frenštátě pod R. objasněn

Chvíli před dvaadvacátou hodinou večerní 4. ledna 2020 službu konající policejní hlídka z frenštátského Obvodního oddělení vykovávala svou hlídkovou činnost ve Frenštátě pod Radhoštěm, v části Planiska. V té chvíli uviděla na odstavné ploše u zdejšího areálu firmy podezřele se pohybující osobu, ve které později zjistila 42letého muže z Havířova. Důkladnou prohlídkou okolí bylo zjištěno, že se tento muž chvíli předtím vloupal do palivové nádrže zde zaparkovaného nákladního motorového vozidla tovární značky Tatra, přičemž odčerpal a odcizil přibližně 180 litrů motorové nafty. Poškozené právnické osobě tak způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši bezmála 6 tisíc korun. Celá záležitost je nadále prověřována ze strany frenštátských policistů a novojičínských kriminalistů v úzké spolupráci s jejich karvinskými kolegy, a to pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu krádeže.

Úmyslné poškození osobního automobilu na ulici Máchové v Novém Jičíně

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci 36letému místnímu muži, neboť tento přibližně třicet minut po jednadvacáté hodině večerní 4. ledna 2020 úmyslně poškodil na ulici Máchové v Novém Jičíně zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Yeti. Způsobenými rýhami do laku karosérie automobilu, poškozením čelního skla a utržením obou registračních značek vznikla poškozenému majiteli vozu celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 16 tisíc korun. Podezřelý muž byl ihned po svém činu zadržen službu konající hlídkou strážníků Městské policie v Novém Jičíně a následně byl předán přivolaným policistům. Orientační dechová zkouška prokázala u 36letého muže hodnotu 1,5 promile alkoholu v dechu a důvody jeho protiprávního jednání a chování jsou nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

