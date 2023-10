Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 5. října 2023

Zprávy z ÚO Opava (3), ÚO Bruntál (2) a UO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Žádosti o svědecké informace k několika dopravním nehodám na Opavsku

Policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě v těchto dnech mimo jiné prošetřují i několik kolizních situací v dopravě, ke kterým žádají širokou veřejnost o poskytnutí jakýchkoli kladných poznatků k předmětným nehodovým dějům, které by tak vedly k řádnému zadokumentování spisových materiálů. Svědecké informace lze telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefonní číslo dopravních policistů okresu Opava, a to 735 788 950. Zároveň jsou velmi vítány i případné videozáznamy z palubních kamer projíždějících motorových vozidel či videozáznamy z mobilních telefonů očitých svědků těchto dopravních nehod.

Policejní inspektor prap. Robin Podolinský se zabývá případem, ke kterému došlo patnáct minut před dvacátou hodinou večerní prvního říjnového dne letošního roku na ulici Hradecké v Opavě. Jak bylo dosavadním prošetřováním zjištěno a prokázáno, tak v 19:45 hodin dne 1. 10. 2023 řídila 27letá žena z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia ve směru od obce Branka u Opavy do centra statutárního města Opavy, přičemž se před objektem zdejší benzínové čerpací stanice pomalou jízdou posouvala v koloně u pravého okraje vozovky čekajících motorových vozidel a doposud blíže nezjištěný řidič přesně neustanoveného motorového vozidla, jedoucího stejným směrem, jí při objíždění urazil svou pravou stranou vozu levé zpětné zrcátko a odejel neznámo kam. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob s největší pravděpodobností nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla doposud vyčíslena na finanční částku ve výši 2 tisíce korun.

Praporčík Bc. Jan Hort z opavského dopravního inspektorátu prošetřuje kolizní situaci, ke které došlo patnáct minut po šesté hodině ranní 20. září 2023 před prodejnou a jídelnou na Dolním náměstí v Opavě, kdy doposud neznámý cyklista jel po zdejším chodníku na horském jízdním kole zelené barvy ve směru od ulice Sněmovní k ulici Mezi trhy a přitom narazil do zde jdoucí 38leté ženy z Opavska, které tak bylo způsobeno zranění lehčího charakteru s jednorázovým lékařským vyšetřením a ošetřením ve Slezské nemocnici Opava.

Stejný policejní inspektor Bc. Jan Hort se zabývá i dopravní nehodou, která se stala mezi šestnáctou hodinou odpolední a jednadvacátou hodinou večerní 20. září 2023 na parkovišti supermarketu Lidl na ulici Opavské v Kravařích. V této blíže neustanovené době přesně neuvedený řidič neznámého motorového vozidla nezjištěným způsobem narazil do budovy provozovny na pravé straně od hlavního vchodu, poškodil její fasádu a právnické organizaci tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 50 tisíc korun.

Deset minut po osmnácté hodině podvečerní 23. září 2023 řídil 54letý muž z Opavska motocykl tovární značky BMW po ulici Hornické v Hlučíně, a to ve směru na obec Darkovičky, přičemž pravou boční stranou motocyklu narazil do přívěsu tovární značky Bailey Senator Virginia, který byl zaparkován u jednoho ze zdejších rodinných domů za pravým okrajem pozemní komunikace a způsobil tak celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 40 tisíc korun. Po střetu motocyklista upadl na zem a způsobil si zranění lehčího charakteru. Danou kolizní situaci však neoznámil příslušným orgánům a z místa dopravní nehody odešel neznámo kam. Po chvíli byl sice v místě bydliště kontaktován přivolanými policisty, ale na jejich výzvu se odmítl podrobit orientační dechové zkoušce ke zjištění, zda v době kolizní situace v dopravě nebyl například pod vlivem alkoholických nápojů. Celým tímto případem se zabývá policejní inspektor nprap. Aleš Solnický a ten by hlavně potřeboval svědecké informace doposud neznámé ženy, která k místu události přijela osobním motorovým vozidlem tovární značky Škoda Fabia modré barvy s bílou střechou a která vše fotografovala. Nutné svědectví je rovněž zapotřebí i od blíže neznámého muže vysokého 190 centimetrů a oblečeného v rybářském kompletu, který daný motocykl z místa střetu odtáhl do nedalekého garážoviště na ulici Hornické v Hlučíně, kde jej ponechal.

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu s motocyklistou v obci Mokré Lazce

Pětatřicet minut po páté hodině ranní 4. října 2023 došlo na ulici Petra Bezruče v obci Mokré Lazce k dopravní nehodě mezi osobním motorovým vozidlem a motocyklem.

Jak bylo podle dosavadního prověřování zjištěno a prokázáno, tak v 05:35 hodin 4. 10. 2023 řídil téměř 51letý muž z Opavska osobní automobil tovární značky Renault Laguna po ulici Petra Bezruče k ulici Generála Vlachého v Mokrých Lazcích, kdy v prostoru křižovatky s dalšími ulicemi Hájová a Výhony chtěl odbočit na ulici Hájovou, přičemž nedal přednost v jízdě po hlavní silnici zde projíždějícímu motocyklu tovární značky Manic 125, který řídil 52letý muž z Opavy.

V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu přední části vozu s levým bokem motorky a k pádu motocyklisty na zem, čímž mu bylo způsobeno zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici. Orientační dechová zkouška u tohoto muže vyzněla negativně, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 30 tisíc korun. Orientační dechová zkouška a následné odborné měření dechovými zkouškami však vyzněly u prvně jmenovaného 51letého řidiče osobního vozu pozitivně, kdy mu byly naměřeny hodnoty přes 0,4 promile alkoholu v dechu. Tento muž však s naměřenými hodnotami nesouhlasil a na výzvu zakročujících policistů se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve). Celá záležitost je nadále v gesci policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě a čeká se například na laboratorní rozbor odebrané krve, zda 51letý muž řídil svůj automobil po případném předchozím požití alkoholických nápojů nebo jiných návykových, omamných a psychotropních látek či jedů.

Úmyslné poškození osobního automobilu na ulici Hrnčířské v Opavě

Okolo druhé hodiny ranní 5. října letošního roku doposud neznámá osoba spáchala na parkovišti jednoho z vnitrobloku bytových domů na ulici Hrnčířské v centru statutárního města Opavy přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodila zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky VW Sharan. Nalezeným kamenem došlo k rozbití čelního skla automobilu se způsobenou prasklinou, čímž poškozenému 48letému muži z Opavska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 15 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda řidiče osobního automobilu s cyklistou v Bruntále

Dvacet minut před jedenáctou hodinou dopolední 4. října 2023 řídil po ulici Tř. Práce v Bruntále místní 56letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky BMW X3, přičemž z této vedlejší silnice odbočoval vpravo na ulici Dr. E. Beneše a oproti dopravnímu značení „Dej přednost v jízdě“ nedal přednost 79letému muži z Bruntálu, který jel po hlavní silnici na svém jízdním kole. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu mezi levou přední části automobilu s pravým bokem jízdního kola a k pádu cyklisty na zem, přičemž tento muž utrpěl zranění hlavy (při jízdě neměl na hlavě nasazenou cyklistickou ochrannou přilbu) s nutností lékařského vyšetření a ošetření v bruntálském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou mužů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stovkách korun. Celou touto kolizní situací v dopravě se nadále zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Vloupání do stavební buňky v obci Ludvíkov

V přesně neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 3. října a sedmou hodinou ranní 4. října letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Ludvíkov přečin krádeže tím, že poblíž místního hotelu Singer neoprávněně vstoupil do oploceného areálu staveniště, následně se po vypáčení visacího zámku dveří vloupal do zde umístěné stavební buňky, tuto prohledal a odcizil kombinované kladivo značky Hilti červené barvy, rotační laser s laserovým detektorem, s klikovým stativem, s nabíječkou a s akumulátorem vše značky Hilti červené barvy, dále kufr červené barvy k úhlové brusce, akumulátorovou kmitací pilu značky Hilti červené barvy, aku okružní pilu značky Hilti červené barvy s akumulátorem, motorovou pilu značky Husqvarna oranžové barvy a univerzální vysavač, čímž poškozené soukromé společnosti z Olomouce vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 120 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního stavebního nářadí lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vrbenské policejní číslo 974 731 761 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

NOVOJIČÍNSKO:

Případy krádeží zboží v kopřivnickém supermarketu objasněny

V těchto dnech policisté z kopřivnického Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže téměř 32letému místnímu muži, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností měl v dopoledních hodinách 26. září letošního roku ve dvou samostatných případech odcizit z prodejních prostor supermarketu na ulici Štefánikové v Kopřivnici volně vystavené zboží v celkové hodnotě bezmála 2 tisíce korun.

Pár minut před desátou hodinou dopolední uvedeného dne odcizil devět balení kávy a prodejnu opustil vstupními dveřmi, aniž by za zboží zaplatil. Dále okolo jedenácté hodiny dopolední se do stejného supermarketu vrátil, z prodejních prostor vzal dvanáct kusů kávy, které si uschoval a bez úhrady zboží prošel přes pokladní zónou provozovny a odešel neznámo kam.

Výše uvedené protiprávní jednání a chování majetkového charakteru bylo nyní objasněno policisty z Obvodního oddělení v Kopřivnici, shora jmenovaný 32letý muž se ke své trestné činnosti plně doznal a lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán za přečin krádeže rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody, se zkušební dobou až do prosince roku 2026. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

Opava 5. října 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

