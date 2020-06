Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 5. června 2020

Zprávy z ÚO Opava (5), z ÚO Bruntál (3) a z ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Náhlé úmrtí muže přispělo k objasnění případu drogové problematiky v Opavě

Službu konající policejní hlídka z opavského Obvodního oddělení byla chvíli před jednadvacátou hodinou večerní 29. května 2020 vyslána do jednoho z rodinných domů na ulici Čajkovského v Opavě, kde má osádka sanitního vozidla s lékařem resuscitovat nějakou osobu. Po příjezdu na místě bylo zjištěno, že 40letý místní muž nalezl svého 44letého kamaráda z Opavska, jak leží na schodech domu a nehýbe se. Proto přivolal lékařskou pomoc, kdy i po několika desítkách minut resuscitace se nepodařilo muže oživit a přítomný lékař u něj stanovil úmrtí z přesně nezjištěné příčiny, bez aktivní účasti a zavinění ze strany cizí osoby a nařídil zdravotní pitvu.

Na místo se dostavili i opavští kriminalisté, kteří rovněž neshledali známky cizího zavinění a se zdravotní pitvou souhlasili. V rámci řádné dokumentace celé záležitosti však na místě a v jeho bezprostředním okolí zjistili důvodné podezření z protiprávního jednání na úseku nealkoholové toxikomanie.

V těchto dnech komisař Obecné kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání výše jmenovaného 40letého muže z Opavy jako obviněného ze spáchání přečinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a přečinu nedovoleného pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo psychotropní látku, kterých se měl dopustit tím, že v prostorách shora uvedeného rodinného domu na ulici Čajkovského v Opavě společně se zemřelým 44letým mužem pěstovali 58 kusů rostlin konopí o výšce 80 - 100 cm a 11 kusů rostlin konopí o výšce 10 - 60 cm, obsahujících tetrahydrokanabinol a k dispozici měli uschováno i 12 gramů sušené zelené rostlinné hmoty využitelné pro toxikomanii, přičemž vše bylo ihned zajištěno a zasláno ke speciální chemické expertíze. Další prověřováním bylo zjištěno a prokázáno, že výše uvedení muži již v roce 2018 vypěstovali za využití stejné indoorové technologie (např. zavlažovací systém, speciální hnojiva, regulátory osvětlení a teploty, sodíkové výbojky apod.) minimálně 50 rostlin konopí o výšce okolo 80 - 100 cm, kdy květy rostlin následně usušili, rozdělili si takto získanou návykovou látku a tuto použili pro vlastní potřebu. O toto se pokusili i v průběhu roku 2019, kdy zasadili 50 semínek rostliny konopí, které jim však v průběhu růstu zplesnivěly.

Bezprostředně po zjištění této trestné činnosti byl v pozdních večerních hodinách 29. května letošního roku 40letý muž zadržen a umístěn do opavské policejní cely k nutným procesním úkonům. Po těchto byl propuštěn ze zadržení, jeho trestní stíhání je vedeno na svobodě a celá záležitost je nadále ve vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Silniční kontrola podnapilého řidiče osobního automobilu v obci Neplachovice

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Velkých Heralticích zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ze kterého je důvodně podezřelý 44letý muž z Bruntálska tím, že chvíli po třiadvacáté hodině večerní 2. června 2020 řídil v podnapilém stavu osobní motorové vozidlo tovární značky Peugeot 508, a to po ulici Opavské v obci Neplachovice. Tato skutečnost byla zjištěna při běžné kontrole v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, přičemž odborným měřením dechovými zkouškami mu policisté naměřili pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 1,5 promile alkoholu v dechu. Shora uvedený muž s naměřenými hodnotami nesouhlasil, na výzvu se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve), na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany velkoheraltických policistů a opavských kriminalistů.

Krádež batohu v hlučínském supermarketu má na svědomí mladistvá dívka

Policisté z hlučínského Obvodního oddělení v těchto dnech započali úkony trestního řízení ve věci provinění z přečinu krádeže a ve věci provinění z přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, ze kterých je důvodně podezřelá 15letá dívka z Opavska tím, že pár minut po desáté hodině dopolední 4. června 2020 využila v jednom ze supermarketů na ulici Celní v Hlučíně chvilkové nepozornosti 66leté ženy z Ostravy a z nákupního vozíku jí odcizila batoh. V něm měla poškozená peněženku, finanční prostředky na hotovosti, různé osobní doklady, platební kartu, dioptrické brýle, sluneční brýle, nabíječku k mobilnímu telefonu a USB kabel, vše v hodnotě bezmála 9 tisíc korun. Po svém protiprávním jednání majetkového charakteru byla výše uvedená mladistvá osoba zadržena na místě činu a následně předána přivolané službu konající policejní hlídce. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany hlučínských policistů a opavských kriminalistů.

Dopravní nehoda motocyklisty a nákladního automobilu u obce Kozmice

Třicet minut po šestnácté hodině odpolední 4. června 2020 řídil 51letý muž z Frýdeckomístecka motocykl tovární značky Honda CBF1000 ve směru jízdy od obce Kozmice na Hlučín, přičemž ve stoupání před pravotočivou zatáčkou začal předjíždět před sebou jedoucí osobní automobil tovární značky Renault Megané, přejel tak částečně do levého jízdního pruhu a zde se bočně střetl s protijedoucím nákladním motorovým vozidlem tovární značky Iveco Magirus, jenž řídil 56letý muž z Opavska. Tento se snažil střetu zabránit, okamžitě strhl řízení vpravo, srazil zde instalované dopravní značení, přesto nehodu neodvrátil. Po střetu upadl motocyklista na zem a setrvačností sjel do pravé silniční příkopy, kde zůstal ležet i s motocyklem. Při tomto utrpěl zranění těžšího charakteru s nutností leteckého transportu helikoptérou do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě k lékařskému vyšetření a ošetření. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši přes 100 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče nákladní soupravy negativně, u motocyklisty provedena nebyla s ohledem na jeho zranění a byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době nehody nebyl ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

Výzva k dopravní nehodě z konce května 2020 v obci Otice

Policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nadále prošetřují a prověřují kolizní situaci v dopravě, která se stala v blíže neustanovené době mezi polední dobou 29. května a podvečerní dobou 31. května 2020 na ulici Hlavní v obci Otice. Doposud neznámý řidič přesně nezjištěného motorového vozidla, jedoucí s největší pravděpodobností ve směru od Opavy do centra obce Otice, vjel na zdejší železniční přejezd v době, kdy byla dávána výstraha dvěma červenými přerušovanými světly signálu přejezdového zabezpečovacího zařízení a docházelo již ke sklápění závor. Při tomto tak došlo k poškození - zlomení pravé části dřevěné závory a ke hmotné škodě na majetku ve výši 20 tisíc korun. Neznámý řidič neznámého automobilu celou kolizní situaci v dopravě nenahlásil příslušným orgánům či organizacím a z místa odejel neznámo kam. Pro řádné zadokumentování celého spisového materiálu je velmi nutný výslech dosud neznámé osoby, jak podle jejího vyjádření k celé předmětné situaci došlo, zda jí nevznikla nějaká škoda na majetku či jakékoli zranění. Tyto informace požaduje policejní inspektor prap. Petr Bělák na opavském policejním čísle 974 737 574 nebo na čísle 974 737 581. Případné jakékoli další podnětné informace, které by vedly k ustanovení řidiče neznámého vozidla či jiné kladné poznatky k případu, lze rovněž kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

BRUNTÁLSKO:

Z fyzického napadení v obci Jamartice je podezřelý 44letý muž z Olomouce

Policisté z Obvodního oddělení v Rýmařově v těchto dnech prověřují případ fyzického napadení dvou mužů, ke kterému došlo pár minut před devatenáctou hodinou podvečerní 21. května letošního roku na místní veřejné komunikaci v obci Jamartice. V té chvíli 44letý muž z Olomouce přišel k 43letému muži z Rýmařova, který v tu chvíli seděl na svém jízdním kole, stál u okraje vozovky a bavil se s kamarádem, přičemž prvně jmenovaný (údajně kvůli dlouhodobým vzájemným slovním sporům) fyzicky napadl 43letého muže tím, že nejprve kopl do jeho jízdního kola a po pádu poškozeného na zem jej udeřil jednou ranou pěstí do obličeje. Vzhledem k tomu, že mu způsobil zranění s předpokládanou dobou léčení osmi až deseti týdnů a celý incident se stal na místě veřejnosti přístupném, celá záležitost je nadále v prověřování ze strany rýmařovských policistů a bruntálských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu výtržnictví a přečinu ublížení na zdraví.

Dopravní nehoda osobního automobilu s motocyklistou v Bruntále

Dvacet minut po jedenácté hodině dopolední 3. června 2020 řídil 84letý muž z Bruntálu své osobní motorové vozidlo tovární značky Renault Clio po bruntálské ulici Pod Lipami, přičemž odbočoval vlevo na ulici E. Krásnohorské. Při tomto se nedržel při pravém okraji vozovky, ale najel do levé poloviny komunikace, kdy ze směru od obce Moravskoslezský Kočov přehlédl jedoucí motocykl tovární značky Nova Motors Znapa, který řídil 49letý místní muž. Na tuto kolizní situaci v dopravě zareagoval motocyklista tak, že se snažil střetu vyhnout, upadl na zem a jeho jednostopý dopravní prostředek setrvačností narazil do boku osobního automobilu. I když si řidič motocyklu stěžoval na bolest horních i dolních končetin, lékařskou pomoc na místě dopravní nehody nepožadoval a uvedl, že se v případě potřeby sám dostaví k lékařskému vyšetření a ošetření, o čemž bude následně policisty informovat. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků dopravní nehody negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 45 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Opětovná výzva k dopravní nehodě tříkolky mezi obcemi Brantice a Radim

Na konci měsíce dubna letošního roku byla široká veřejnost prostřednictvím médií informována o dopravní nehodě, která se stala přibližně třicet minut po třinácté hodině odpolední 28. dubna 2020 na katastru obce Brantice na Bruntálsku. V té chvíli 47letý muž z Havířova, okres Karviná řídil motocykl - tříkolku tovární značky Rewaco u obce Brantice, přičemž v prostoru křižovatky vedoucí na obec Radim mu nedal přednost v jízdě doposud neznámý řidič přesně neustanoveného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia vínové barvy. Tento řidič vyjel se škodovkou z vedlejší pozemní komunikace, přičemž nerespektoval dopravní značku „Stůj, dej přednost v jízdě“ a bezprostředně tak ohrozil a omezil prvně jmenovaného řidiče, který jel po hlavní silnici. Aby nedošlo ke střetu, tak 47letý motocyklista strhl řízení a vyjel vlevo mimo vozovku, kde se tříkolka převrátila. Ke střetu mezi automobilem a motocyklem nedošlo. Řidič vozu Škoda Fabia přibrzdil, následně se však rozjel a odejel neznámo kam. Při dopravní nehodě utrpěl motocyklista i jeho 45letá spolucestující z Havířova zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovské nemocnici. Orientační dechová zkouška vyzněla u výše jmenovaného 47letého muže negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 220 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále, kteří potřebují jakékoli kladné informace k dosud neznámému řidiči přesně nezjištěného osobního automobilu, což by vedlo k řádnému objasnění věci a k zadokumentování spisového materiálu. Tyto poznatky lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní čísla 974 731 250 nebo 974 731 251 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

NOVOJIČÍNSKO:

Kontrola řidiče osobního automobilu pod vlivem alkoholu v Novém Jičíně

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ze kterého je důvodně podezřelý 37letý místní muž tím, že pár minut po dvacáté hodině večerní 2. června letošního roku řídil po ulici Přemyslovců v Novém Jičíně osobní motorové vozidlo tovární značky Renault Megané, a to po předchozím požití alkoholických nápojů. Tato skutečnost byla prokázána odborným měřením dechovými zkouškami při běžné silniční kontrole policistů z Obvodního oddělení v Novém Jičíně, přičemž shora uvedenému muži byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 1,3 promile alkoholu v dechu. Řidič se na výzvu policistů podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve), na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Vloupání do garáže na ulici Suvorovové v Novém Jičíně

V blíže neustanovené době mezi patnáctou hodinou odpolední 29. dubna a šestnáctou hodinou odpolední 3. června letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal ve dvoře jednoho z bytových domů na ulici Suvorovové v Novém Jičíně přečin krádeže tím, že se vloupal do zdejší garáže, ze které odcizil elektrické kolo značky Torpado černé barvy s plášti typu Fatbike (tlusté široké), silniční jízdní kolo značky Giant modrobílé barvy, horské jízdní kolo značky Giant šedé barvy, silniční jízdní kolo značky Campagnollo hnědé barvy, městské jízdní kolo značky Kellys šedé barvy, koloběžku stavěnou na zakázku zelené barvy a pár karbonových ráfků na jízdní kolo s výpletem a s plášti, čímž poškozenému 49letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 100 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu jízdních kol a dalších věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Objasnění vloupání do rodinného domu ve Frenštátě pod Radhoštěm

Policisté z frenštátského Obvodního oddělení se v této chvíli intenzivně zabývají protiprávním jednáním majetkového charakteru mající znaky přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže, kterých se dopustil 26letý muž z Novojičínska tím, že okolo půlnoci z 3. na 4. června 2020 neoprávněně vstoupil na pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Závodí ve Frenštátě pod Radhoštěm, kde se volně pohyboval a poté vešel do odemčené místnosti u garáže, ze které odcizil tři láhve slivovice a pár pánských bot. Následně se vloupal i do samotných obytných prostor domu a odtud odcizil mosazný popelník, bronzovou plaketu, polarizační sluneční brýle, letecké odznaky, dvoje hodinky a dalekohled, vše v hodnotě 9 tisíc korun. Při své trestné činnosti však byl vyrušen 76letým poškozeným majitelem a z místa činu utekl neznámo kam. Při útěku na místě zanechal dalekohled a láhve alkoholu. Případ objasnili místně příslušní policisté v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a celá záležitost je nadále v prověřování.

Opava 5. června 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

