Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 4. října 2023

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Objasnění případu vloupání do příručního skladu u prodejny v obci Hať na Opavsku

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvěma osobám (muž ve věku 24 let a žena ve věku 27 let) z Havířova, okres Karviná, neboť na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností je zcela zřejmé, že společným jednáním se okolo dvaadvacáté hodiny večerní 1. října letošního roku po násilném odstranění visacího zámku vloupaly do příručního skladu – kovové klece u prodejny se smíšeným zbožím na ulici Lipové v obci Hať a odcizily dvanáct kusů prázdných plynových propan-butanových láhví, čímž poškozeným právnickým osobám a organizacím způsobily celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 24 tisíc korun.

Chvíli po tomto protiprávním jednání a chování majetkového charakteru byl výše uvedený muž i výše uvedená žena zadrženi službu konající policejní autohlídkou z hlučínského Obvodního oddělení, a to nedaleko místa činu. Případná další obdobná trestná činnost výše uvedených osob je nadále v intenzivním prověřování ze strany hlučínských policistů, a to v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a s dalšími policisty a s kriminalisty z Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje v Ostravě.

Případy krádeží zboží v různých prodejnách a supermarketech na Opavsku

V těchto dnech policisté z Územního odboru Policie České republiky v Opavě ve zkrácených přípravných řízeních sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže třem osobám, které nezávisle na sobě v různých prodejnách a v provozovnách na Opavsku zcizovaly volně vystavené zboží, přičemž se u nich jedná o recidivu, poněvadž byly v posledních třech letech pravomocně odsouzeny a potrestány rozsudky jednotlivých soudů pro obdobné protiprávní jednání a chování majetkového charakteru.

Tak například chvíli po jedenácté hodině dopolední 29. září tohoto roku 21letý muž z Ostravy odcizil v jednom ze supermarketů na ulici Cihelní v Hlučíně jedno mléko a devětadvacet různých druhů sýrů, vše v celkové hodnotě bezmála 2 a půl tisíce korun. Toto zboží vzal z volně přístupných regálů provozovny, vše vložil do přineseného batohu a bez úhrady prošel pokladnami. Za nimi byl zadržen všímavými pracovníky marketu až do příjezdu přivolané službu konající hlučínské policejní autohlídky. Důslednými lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že výše uvedený muž byl rozsudkem Okresního soudu v Ostravě odsouzen pro přečin krádeže k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání šesti měsíců se zkušební dobou do srpna 2024.

Pár minut po jednadvacáté hodině večerní 2. října letošního roku odcizil 26letý muž z Opavy v jednom ze supermarketů na ulici Olomoucké v Opavě dvě láhve alkoholických nápojů v celkové hodnotě 260 korun, které si vložil pod svou oblečenou bundu a bez úhrady tohoto zboží prošel přes pokladní zónu. Za ní byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby až do příjezdu přivolané službu konající policejní autohlídky z opavského Oddělení hlídkové služby a následnými lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno, že byl Okresním soudem v Opavě odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání deseti měsíců, který vykonal v polovině měsíce července tohoto roku.

I když byla 53letá žena z Opavy pravomocně odsouzena rozsudky Městského a Obvodního soudu v Praze k souhrnnému podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře deseti měsíců, se zkušební dobou do konce roku 2024, tak přesto několik desítek minut po osmnácté hodině podvečerní 3. října 2023 odcizila v jedné z prodejen s oblečením v Obchodním centru na ulici U Fortny v Opavě volně vystavenou dámskou mikinu v hodnotě 529 korun. Bez zaplacení tohoto zboží vyšla z prodejny za pokladny, kde byla zadržena ostrahou nákupního domu a byla předána přivolaným policistům z Obvodního oddělení v Opavě k dalším nutným procesním úkonům.

Výše uvedené případy, jakož i další možné obdobné protiprávní jednání a chování shora jmenovaných osob jsou nadále ve stádiu prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda cyklistky a řidiče osobního automobilu v Krnově

Deset minut po sedmé hodině ranní 3. října 2023 řídil po ulici Čsl. Armády v Krnově místní 47letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia, přičemž při vjetí do křižovatky s ulicí Revoluční a při odbočování doprava nedal přednost v jízdě po hlavní silnici jedoucímu jízdnímu kolu, které řídila 63letá žena z Krnova. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu přední části automobilu s pravým bokem jízdního kola a k pádu cyklistky na vozovku. Výše uvedená žena utrpěla zranění lehčího charakteru s následným jednorázovým lékařským vyšetřením a ošetřením v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u řidiče i cyklistky negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši jednoho tisíce korun. Výše popsaná kolizní situace v dopravě je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě na ulici Nádražní v Bruntále

Komisařka Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále por. Bc. Petra Štanclová v těchto dnech nadále intenzivně prošetřuje a prověřuje případ kolizní situace v dopravě, který se stal přibližně dvacet minut před jedenáctou hodinou dopolední 19. září 2023 na ulici Nádražní v Bruntále. V této souvislosti žádá širokou veřejnost o případné svědecké informace k průběhu nehodového děje a zároveň také o možné videozáznamy z palubních kamer projíždějících motorových vozidel či videozáznamy z mobilních telefonů zde procházejících spoluobčanů. Tyto skutečnosti lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na její bruntálské policejní číslo 974 731 322, případně kdykoli na telefonní číslo policistů z Obvodního oddělení v Bruntále 974 731 651 či na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním zjištěno a prokázáno, tak okolo 10:40 hodin dne 19. 9. 2023 řídil po ulici Nádražní v Bruntále místní 71letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia, a to ve směru jízdy od ulice Dukelské k ulici Opavské, kdy na vyznačeném přechodu pro chodce nebo poblíž tohoto vyznačeného přechodu pro chodce srazil zde jdoucí 17letou dívku z Bruntálska. Ta přecházela silnici z pohledu řidiče zleva doprava a po nárazu přední části automobilu do jejího těla upadla na kapotu vozu, čímž jí bylo způsobeno zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u řidiče i chodkyně negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 10 tisíc korun.

NOVOJIČÍNSKO:

Případ krádeže grilu ze zahrady šenovského bytového domu mají na svědomí dva recidivisté

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení objasnili protiprávní jednání a chování majetkového charakteru, kterého se v brzkých ranních hodinách 26. září letošního roku dopustil na ulici U náhonu v obci Šenov u Nového Jičína tehdy neznámý pachatel.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak chvíli po druhé hodině ranní výše uvedeného dne dva muži ve věku 28 a 32 let z Nového Jičína vstoupili na volně přístupnou zahradu u jednoho ze zdejších bytových domů a odcizili zde stojící gril, čímž poškozenému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 4 tisíce korun.

U obou shora jmenovaných mužů se jedná o recidivu, poněvadž byli v posledních třech letech pravomocně odsouzeni a potrestáni rozsudky Okresního soudu v Novém Jičíně, přičemž staršímu z mužů byl uložen pro přečin krádeže souhrnný podmíněný trest odnětí svobody o výměře čtyř měsíců a mladšímu z mužů byl uložen rovněž pro přečin krádeže nepodmíněný trest odnětí svobody ve výměře dvou let, který částečně vykonal v červenci letošního roku a byla mu následně dána podmínka se zkušební dobou až do července roku 2027. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů a ve zkráceném přípravném řízení bude 28letému muži a 32letému muži sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Opava 4. října 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

