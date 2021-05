Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 4. května 2021

Zprávy z ÚO Opava (2), z ÚO Bruntál (2) a z ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Objasnění krádeže mobilního telefonu z ruky poškozeného v opavském Obchodním centru

V uplynulých dnech se policisté z opavského Obvodního oddělení intenzivně zabývali oznámením 45letého muže z Ostravy, kterému měla neznámá osoba odcizit mobilní telefon v hodnotě 3 tisíce korun. Podle dostupných informací ke skutku došlo pár desítek minut po devatenácté hodině podvečerní 14. dubna letošního roku před vstupem do supermarketu, a to ve vnitřních prostorách Obchodního centra na ulici U Fortny v Opavě. Tehdy neznámý muž oslovil poškozeného pod záminkou nutností si zatelefonovat, následně mu z ruky telefonní přístroj vytrhl a utekl neznámo kam. Ke zranění oznamovatele nedošlo a případ byl ihned kvalifikován jako přečin krádeže.

Na základě provedených procesních úkonů byl nyní ustanoven pachatel výše uvedeného případu, kterým je 26letý místní muž. Ten se ke svému protiprávnímu jednání majetkového charakteru plně doznal a ve zkráceném přípravném řízení mu tak bylo sděleno podezření z této trestné činnosti.

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu u Dolních Životic

Policisté z Obvodního oddělení ve Velkých Heralticích nyní zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ze kterého je důvodně podezřelý 22letý muž ukrajinské národnosti. Tento cizí státní příslušník podle všech dostupných informací byl třicet minut po třiadvacáté hodině večerní 3. května 2021 stavěn a kontrolován na ulici U Sušárny v obci Dolní Životice jako řidič osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Felicia, a to po předchozím požití alkoholických nápojů. V rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu velkoheraltičtí policisté při výše uvedené silniční kontrole provedli u 22letého muže odborné měření dechovými zkouškami, které vyzněly pozitivně a byly mu naměřeny hodnoty přes 1,7 promile alkoholu v dechu. Pozitivní byl i následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Na výzvu zakročujících policistů se shora uvedený muž podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) a vzhledem k jeho podnapilosti byl omezen na svobodě a umístěn na protialkoholní záchytné stanici v Opavě k vystřízlivění. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany velkoheraltických policistů a opavských kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehody na Bruntálsku

Půl hodiny po půlnoci druhého květnového dne letošního roku řídil 44letý muž z Olomoucka osobní motorové vozidlo tovární značky BMW X5 po ulici náměstí Míru v Rýmařově, přičemž se s největší pravděpodobností plně nevěnoval situaci v silničním provozu a narazil do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, jehož majitelem je 24letý místní muž. Po střetu prvně jmenovaný muž na místě kolizní situace v dopravě nezastavil a odejel. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 180 tisíc korun. Svědky dané události byli ihned přivoláni službu konající policisté, kteří na místě střetu nalezli přední registrační značku automobilu BMW. Okamžitou lustrací v dostupných evidencích byl zjištěn shora uvedený majitel vozu a o spolupráci byly požádány službu konající policejní hlídky nejen z Bruntálska, Opavska ale také i z Olomoucka. Zhruba po hodině pátrání, tedy okolo půl druhé ranní 2. května 2021 policejní autohlídka ze šternberského Obvodního oddělení stavěla a kontrolovala na ulici U Střelnice ve Šternberku shora uvedeného 44letého muže jako řidiče automobilu BMW bez přední registrační značky. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, zranění u něj nebylo zjištěno a k dopravní nehodě v Rýmařově se nedokázal na místě vyjádřit. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Bruntálští dopravní policisté byli třicet minut po sedmnácté hodině odpolední 2. května 2021 přizváni i k další kolizní situaci v dopravě, která se stala na silnici číslo I/57, a to v úseku mezi obcemi Město Albrechtice a Krásné Loučky. V té chvíli 54letý muž z Bruntálska řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Seat Toledo a začal před sebou předjíždět osobní motorové vozidlo tovární značky Peugeot 306, jenž řídil 50letý muž z Bruntálska. Tento předjížděcí manévr však prováděl v době, kdy sám byl předjížděn za ním jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Audi A6, které řídil 21letý muž z Bruntálska. Posledně jmenovaný muž ve snaze zabránit střetu strhl řízení, najel levými koly svého vozu na levý nezpevněný okraj komunikace, dostal smyk, vrátil se zpět do pravé jízdní poloviny vozovky a střetl se s automobilem Peugeot. K nárazu do vozu Seat nedošlo. Peugeot i Audi vyjelo vpravo do silničního příkopu a zde oba vozy narazily do betonové výztuže. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 100 tisíc korun a orientační dechové zkoušky vyzněly u všech účastníků dopravní nehody negativně. Vše je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Vloupání do stavební buňky na ulici Petrovické v Krnově

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 30. dubna a sedmou hodinou ranní 3. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Petrovické v Krnově přečin krádeže. Na veřejném prostranství u řeky Opavice se po odstranění visacího zámku vrat vloupal do zde instalovaného kovového kontejneru, který slouží jako sklad nářadí, odkud odcizil bourací kladivo značky Hilti, kotoučovou pilu a aku vrtačku značky DeWalt, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 30 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

NOVOJIČÍNSKO:

Silniční kontroly na Novojičínsku prokázaly řidiče automobilů s vysloveným zákazem řízení

Deset minut před čtrnáctou hodinou odpolední 2. května 2021 službu konající kopřivnická policejní autohlídka z Obvodního oddělení stavěla a kontrolovala v Kopřivnici, v části Lubina řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Peugeot, a to 30letého místního muže. Provedená orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, lustracemi v dostupných evidencích však bylo prokázáno, že má rozhodnutím Městského úřadu v Kopřivnici vysloven zákaz činnosti, který spočívá v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny až do poloviny dubna roku 2022. V dané záležitosti je shora uvedený muž důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Ze spáchání stejného protiprávního jednání je podezřelá i téměř 28letá žena z Novojičínska. Ta byla chvíli před dvaadvacátou hodinou večerní prvního květnového dne letošního roku na ulici Hřbitovní v Novém Jičíně stavěna a kontrolována policisty z novojičínského Obvodního oddělení jako řidička osobního motorového vozidla tovární značky Toyota Avensis, ač má v současné chvíli rozhodnutím Městského úřadu v Kopřivnici vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel až do července roku 2022. Orientační dechová zkouška u ní vyzněla negativně, pozitivní však byl test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jejím těle, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Na výzvu zakročujících policistů se výše jmenovaná žena bezdůvodně odmítla podrobit lékařskému vyšetření a ošetření, spojenému s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Tato záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany novojičínských policistů i kriminalistů.

Úkony trestního řízení ve věci přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání zahájili i policisté z oderského Obvodního oddělení, kdy důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty této trestné činnosti je 26letý muž z Novojičínska. Ten byl třicet minut po jednadvacáté hodině večerní 1. května 2021 stavěn v Odrách službu konající autohlídkou zdejších strážníků Městské policie jako řidič osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia. Na dávaná zákonná znamení k zastavení však nereagoval a ve své jízdě pokračoval po ulicích Masarykovo náměstí, Hranická, Zahradní a Ke Koupališti do obce Vrážné. Až zde zastavil a přivolanou novojičínskou policejní autohlídkou bylo lustracemi v dostupných evidencích prokázáno, že má v současné chvíli vysloven status „neřidiče“. Na základě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně má totiž uložen trest zákazu činnosti, spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do dubna roku 2024.

Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně a i jeho protiprávní jednání je nadále v prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

Vloupání do stavební buňky v obci Šenov u Nového Jičína

V přesně nezjištěné době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 1. května a desátou hodinou dopolední 3. května tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Malostranské v obci Šenov u Nového Jičína přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek 56letého místního muže a po vypáčení sololitové desky se vloupal do zde postavené stavební buňky. Z ní následně odcizil křovinořez značky Husqvarna oranžové barvy a benzínovou odvětvovací teleskopickou tyč značky Stihl, vše v hodnotě 25 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného zahradnického nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dopravní nehoda dvou nákladních motorových vozidel s tragickými následky ve Studénce

V odpoledních hodinách 3. května 2021 došlo v prostoru křižovatky ulic Oderská a Matiční ve Studénce na Novojičínsku k tragické dopravní nehodě.

Přibližně třicet pět minut po třinácté hodině odpolední třetího květnového dne letošního roku řídil 56letý muž z Ostravy nákladní motorové vozidlo tovární značky Man s návěsem značky Schwarzmüler po silnici ve směru od Bílovce na obec Mošnov, přičemž v prostoru před výše zmíněnou křižovatkou došlo u tahače z blíže nezjištěných příčin k roztržení levé přední pneumatiky kola, vlivem čehož se souprava stala neovladatelnou, dostala smyk, přejela do protisměru a zde se čelně střetla s protijedoucím nákladním motorovým vozidlem tovární značky Peugeot Boxer. Nákladní souprava se otočila o 180 stupňů, převrátila se na bok a vysypala na dodávkový automobil svůj náklad lomového kamene (frakce do 200 kg a o celkové hmotnosti 29,9 tun). Dodávkový automobil byl při střetu vytlačen přes ocelová svodidla mimo komunikaci do svahu přilehlé cyklostezky. Vlivem vysypání kamenů následně došlo v dodávce k úmrtí dvou mužů z Frýdeckomístecka, a to 28letého řidiče a jeho 35letého spolujezdce. Řidič nákladní soupravy utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření na místě dopravní nehody s následným převozem sanitním vozidlem do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u 56letého řidiče nákladní soupravy negativně, u obou zemřelých mužů byly nařízeny zdravotní pitvy a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena v řádově několika stovek tisíc korun.

Výše uvedená silnice II. třídy číslo 464 mezi Studénkou a Novou Horkou byla v průběhu prošetřování a prověřování dopravní nehody uzavřena v obou směrech a byl prováděn odklon dopravy přes ulici Nádražní ve Studénce. Na místě se nacházely všechny složky Integrovaného záchranného systému i vrtulník letecké záchranné služby a celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty zločinu usmrcení z nedbalosti. Roztržená pneumatika tahače byla zajištěna a zaslána k odbornému zkoumání soudnímu znalci z oboru silniční dopravy.

