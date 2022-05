Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 31. května 2022

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (4) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Ostravský recidivista společně s bruntálským mužem zcizovali zboží v opavských prodejnách

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Opavě ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 18letému muži z Ostravy, který v několika případech v opavských supermarketech a prodejnách zcizoval volně vystavené zboží v celkové hodnotě téměř 12 tisíc korun.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak výše uvedený mladý muž v odpoledních hodinách 13. května 2022 v prodejně s drogistickým zbožím na ulici Ostrožné v Opavě odcizil tři značkové parfémy v hodnotě bezmála 3 tisíce korun, tyto si uschoval do bundy, kterou měl přehozenou přes rameno a bez úhrady prošel pokladní zónou z prodejny pryč.

V dopoledních hodinách následujícího dne v drogistické prodejně Obchodního centra na ulici U Fortny v Opavě odcizil volně vystavené parfémy v celkové hodnotě přes 3 tisíce korun. Toto zboží si uschoval pod mikinu a bez zaplacení rovněž prošel přes pokladny neznámo kam.

V průběhu 23. května letošního roku, a to chvíli před jedenáctou hodinou dopolední a pár minut po šestnácté hodině odpolední společně s 19letým mužem z Bruntálu ve dvou případech spáchali protiprávní jednání a chování opět v prodejně s drogérií na ulici Ostrožné v Opavě, kdy po předchozí dohodě odcizili různé druhy a množství parfémů v hodnotě okolo 6 tisíc korun, které si dávali do přinesené tašky, uschovávali za pás kalhot či do svého svrchního oblečení a bez úhrady tohoto zboží prošli přes pokladny ven z provozovny.

Tuto trestnou činnost 18letého muže a přestupkové jednání proti majetku u 19letého muže objasnili policisté z opavského Obvodního oddělení na základě místní a osobní znalosti prostředí a dané majetkové problematiky. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u výše uvedeného mladšího muže z Ostravy jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě jako mladistvý pro provinění z přečinu krádeže k trestu obecně prospěšných prací o výměře 120 hodin.

Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

Vloupání do rodinného domu v obci Jakubčovice

V blíže nezjištěné době mezi devátou hodinou ranní 28. května a osmou hodinou ranní 29. května tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal v Hradci nad Moravicí, v části Jakubčovice přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že nejprve neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů a následně vnikl i do obytných prostor, které prohledal a odcizil finanční prostředky na hotovosti v drobných mincích a v papírových bankovkách, čímž způsobil místnímu 37letému muži a zdejší právnické organizaci celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 45 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hradecké policejní číslo 974 737 731.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu na Bruntálsku

Dvacet minut po devatenácté hodině podvečerní 27. května 2022 řídil 67letý muž z Prahy motorové vozidlo tovární značky Nissan Navara po silnici ve směru z Bruntálu k obci Valšov, přičemž nedodržel bezpečnou vzdálenost za před ním jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Ford Focus, které řídil 29letý muž z Bruntálska a zezadu do něj narazil. Automobil Ford po střetu sjel za pravý okraj komunikace, převrátil se přes střechu a narazil do kovové ohrady zdejší pastviny. Nákladní vůz Nissan se stal neovladatelný, přejel do levého jízdního pruhu a následně sjel do levé silniční příkopy. Vzhledem k tomu, že si druhý z řidičů stěžoval na bolest hlavy a ruky byl převezen přivolaným sanitním vozidlem k lékařskému vyšetření a ošetření do krnovského nemocničního zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 360 tisíc korun. U 29letého muže vyzněla orientační dechová zkouška negativně, pozitivní však bylo odborné měření dechovými zkouškami u výše uvedeného 67letého muže s prokázanými výsledky okolo 1,5 promile alkoholu v dechu. Policisté tomuto muži na místě zadrželi řidičský průkaz, zakázali mu řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a již nyní je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále a ze strany bruntálských kriminalistů.

Vloupání do provozovny bruntálské pekárny

Chvíli před třetí hodinou ranní 24. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Náměstí Míru v Bruntále přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že se po předchozím rozříznutí ochranné kovové sítě okna se škodou ve výši nejméně 5 tisíc korun vloupal do místní pekárenské provozovny, přičemž z pekařského vozíku odcizil dva bochníky chleba v ceně 64 korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651.

NOVOJIČÍNSKO:

Úmyslné fyzické napadení na ulici Hřbitovní v Novém Jičíně

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu výtržnictví a ze spáchání přečinu poškození cizí věci místnímu 31letému muži, neboť tento podle všech doposud zjištěných a objasněných skutečností měl chvíli před dvacátou hodinou večerní 29. května 2022 v silně podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu přes 1,7 promile alkoholu v dechu) na ulici Hřbitovní v Novém Jičíně slovně a následně i fyzicky napadnout 45letého muže z Nového Jičína. Při tomto poškozený neutrpěl žádné zranění, bylo mu však poškozeno tričko a následně shora uvedený podezřelý muž úmyslně poškodil zdejší plot, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 5 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Silně podnapilý motocyklista ujížděl příborské policejní autohlídce

Službu konající policejní autohlídka z příborského Obvodního oddělení v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla patnáct minut před jednadvacátou hodinou večerní 29. května 2022 poblíž kruhového objezdu na ulici Frenštátské v Příboře 40letého muže z Novojičínska, jedoucího na svém skútru tovární značky Piaggio. Po projetí kruhového objezdu však motocyklista na dávaná světelná a zvuková znamení z policejního automobilu nereagoval a začal ujíždět na Kopřivnici. V místní části Lubina vyjel do prudkého kopce, pak odbočil na účelovou komunikaci tvořenou z vysypaného kamení a trávy, po které pokračoval ve směru jízdy na město Příbor. U chatové kolonie zvané Orinoko však na mokré vozovce nezvládl řízení a i s motocyklem upadl na zem. Při tomto si způsobil zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v novojičínské nemocnici. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, délka policejního pronásledování byla přibližně 1,5 kilometrů a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stovkách korun. Následným odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že 40letý muž řídil motocykl po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,6 promile alkoholu v dechu. Motocyklista s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování ze strany příborských policistů, policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně a také v prověřování ze strany novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Objasnění krádeže jízdního kola z domu v Jakubčovicích nad Odrou

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Odrách ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody 30letému muži z Karvinska, neboť tento se podle všech doposud zjištěných skutečností na začátku měsíce května letošního roku v jednom z bytových domů v obci Jakubčovice nad Odrou vloupal do sklepní místnosti 42letého místního muže a odcizil zde pánské horské jízdní kolo v hodnotě 50 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní objasnili oderští policisté v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a shora uvedený 30letý muž se ke svému protiprávnímu jednání a chování majetkového charakteru plně doznal. Vše je nadále v gesci policistů a kriminalistů z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

Novojičínští policisté prověřují případ úmyslného poškození automobilů a informační tabule

Mezi sedmou a osmou hodinou ranní 28. května tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na katastru Nového Jičína přečin výtržnictví a přečin poškození cizí věci tím, že nejprve na ulici Revoluční sundal z nosné tyče zde umístěný veřejný plechový odpadkový koš, který vhodil do přilehlé skleněné výplně vývěsní tabule Městského úřadu a dále na ulici Nerudové rovněž vzal další plechový veřejný odpadkový koš, kterým úmyslně rozbil skelněnou výplň zavazadlového prostoru zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Opel Zafira. Poté tento koš odhodil i na přední kapotu vedle stojícího osobního automobilu tovární vozidla Škoda Octavia. Tímto protiprávním jednáním a chováním vznikla poškozeným fyzickým i právnickým osobám celková hmotná škoda na majetku ve výši 35 tisíc korun. Celá tato trestná činnost majetkového charakteru je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Opava 31. května 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

