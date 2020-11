Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 30. listopadu 2020

Zprávy z ÚO Opava (2), z ÚO Bruntál (2) a z ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Dopravní nehoda ujíždějícího řidiče osobního automobilu v Komárově

Pár minut po osmé hodině ranní 27. listopadu 2020 službu konající policejní hlídka z Dopravního inspektorátu Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje podle zákonného ustanovení stavěla z jedoucího policejního automobilu za pomocí světelného a zvukového výstražného zařízení řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Mini Cooper, který jel ve směru od Ostravy na Opavu. Silniční kontrolu chtěli policisté provézt z důvodu přestupkového jednání řidiče daného automobilu, který při průjezdu obcí Nové Sedlice překročil stanovenou rychlost jízdy (50 km/hod.). V té době ještě neznámý řidič Mini Cooperu však na dávaná znamení policejního majáku a světelného nápisu STOP nereagoval, zvýšil rychlost a snažil se ujet. V tom pokračoval i při vjezdu do Opavy, městské části Komárov. Zde v křižovatce ulic Ostravská a Dlouhá odbočoval doleva, přičemž nezvládl řízení a sjel vpravo do silničního příkopu. Pronásledování ujíždějícího automobilu tedy trvalo v délce tří kilometrů a po kolizní situaci v dopravě zakročující policisté ihned zastavili a přiběhli k řidiči vozu. V něm po předložení dokladů a provedenými lustracemi v dostupných evidencích zjistili 25letého muže z Opavska. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, pozitivní však byl následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle. Na výzvu se 25letý řidič podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve a moči), ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 20 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Silniční kontrola řidiče osobního vozidla s vysloveným zákazem řízení

Třicet minut po třinácté hodině odpolední 29. listopadu letošního roku službu konající policejní hlídka z Obvodního oddělení v Hlučíně v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala na ulici Osada Míru v Dolním Benešově řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Audi A3, a to 37letého muže z Ostravy. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že tento muž má v současné chvíli vysloven status neřidiče, kdy má rozhodnutím Magistrátu města Ostravy vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny až do října roku 2021. Celá záležitost je tak nadále hlučínskými policisty a opavskými kriminalisty prověřována pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda řidiče nákladní soupravy s volně pobíhajícím koněm u obce Rázová

Pětadvacet minut po patnácté hodině odpolední 27. listopadu 2020 došlo mezi obcemi Rázová a Mezina k dopravní nehodě mezi volně pobíhajícím koněm a právě zde pojíždějícím nákladním motorovým vozidlem tovární značky Man s návěsem, který řídil 47letý muž z Bruntálska. V té době se výše uvedený kůň pohyboval na přilehlé louce poblíž cesty, kdy z jeho sedla spadla na zem jezdkyně, zvíře se následně splašilo a zpoza zde odstaveného traktoru vběhlo na komunikaci, a to bezprostředně do jízdní dráhy nákladní soupravě, jedoucí od obce Rázová ve směru k obci Mezina. I když se snažil řidič na náhlou situaci reagovat intenzivním bržděním a vybočením do protisměru, nemohl ke střetu s koněm již nijak zabránit. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na motorovém vozidle byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun. Kůň utrpěl zranění zadních části nohou a jeho ošetření provedl za přítomnosti majitelky přivolaný veterinář. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče nákladního automobilu negativně a celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále a dále i ze strany policistů z Obvodního oddělení v Bruntále v souvislosti s pohybem zvířete na louce a s jeho případným bezpečným zajištěním proti svévolného pohybu.

Silniční kontrola prokázala řidiče automobilu bez řidičského oprávnění a pod vlivem OPL

Půl hodiny po poledni 29. listopadu letošního roku službu konající policejní autohlídka z bruntálského Obvodního oddělení stavěla a kontrolovala na ulici Květné v Bruntále 32letého místního muže jako řidiče osobního automobilu tovární značky Audi A3. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že tento muž nevlastní řidičský průkaz a tudíž není držitelem platného řidičského oprávnění pro danou podskupinu motorových vozidel. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně, následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek a jedů v jeho těle však byl pozitivní na návykové látky cannabis a amfetamin/metamfetamin. Na výzvu ze strany zakročujících policistů se 32letý muž podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) a celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění majetkové trestné činnosti novojičínské recidivistky

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění skutečností nasvědčujících spáchání zločinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelá 40letá místní žena tím, že v dopoledních hodinách 27. listopadu letošního roku mohla v objektu vlakového nádraží na ulici K. Schwarze v Novém Jičíně využít chvilkové nepozornosti 65letého muže z Novojičínska a měla mu z kapsy bundy odcizit peněženku s osobními doklady a s finančními prostředky ve výši 5 tisíc korun. Podle všech doposud zjištěných skutečnosti se tohoto protiprávního jednání majetkového charakteru dopustila i přesto, že byla v posledních třech letech pravomocně odsouzena a potrestána pro obdobnou trestnou činnost, a to rozhodnutím Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou do prosince roku 2021 a k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 240 hodin, které dosud nevykonala. Celá záležitost je nadále prověřována novojičínskými policisty a kriminalisty.

Neznámá osoba se pokusila odcizit několik stromků v katastru obce Žilina

Mezi devatenáctou a jednadvacátou hodinou 27. listopadu tohoto roku se doposud neznámý pachatel nebo pachatelé pokusil či pokusili odcizit stromky z oplocené plantáže jehličnatých stromků v katastrálním území obce Žilina u Nového Jičína. Jako bylo dosavadním prošetřováním a prověřováním zjištěno, tak po přelezení uzamčeného oplocení došlo k odřezání deseti kusů jedle normandské o výškách přibližně dva metry a také k vykopání dalších deseti kusů stejných stromků ze zemitého podkladu, kdy vše bylo připraveno k odnesení a tudíž ke spáchání zločinu krádeže. Na místo činu byl přivolán i policejní psovod se služebním psem, který vypracoval tak zvanou pachovou stopu v délce přes sto metrů od horní strany ohrady ve směru k obci Žilina. Celou záležitostí se intenzivně zabývají policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či osob pachatelů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Objasnění krádeže zboží ve fulnecké prodejně s drogistickým zbožím

V těchto dnech policisté z fulneckého Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci zločinu krádeže, kterého se dopustil 48letý muž z Novojičínska tím, že chvíli po deváté hodině dopolední 23. listopadu letošního roku odcizil v prodejně drogérie na náměstí Komenského ve Fulneku volně vystavené zboží (dětskou kosmetiku, zubní kartáčky, parfém, toaletní vodu a USB nabíječku s power bankou) v celkové hodnotě bezmála 6 tisíc korun. Této výše uvedené trestné činnosti majetkového charakteru se dopustil i přesto, že byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně pro obdobné protiprávní jednání k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou do března roku 2023. Celá záležitost je nadále prověřována fulneckými policisty v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

Opava 30. listopadu 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem