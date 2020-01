Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 3. ledna 2020

Zprávy z Opavska (3x), z Bruntálska (2x) a z Novojičínska (4x) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu v Kravařích

Třicet minut po dvaadvacáté hodině večerní posledního dne roku 2019 řídil 36letý muž z Ostravy osobní motorové vozidlo tovární značky Opel Zafira po ulici Opavské v Kravařích, a to ve směru z Dolního Benešova na Opavu, přičemž při vjíždění na kruhový objezd nezvládl řízení a najel na vnitřní hranu ostrůvku. Došlo tak k přetočení automobilu, převrácení vozu na levý bok a také k poškození svislého dopravního značení s celkovou hmotnou škodou na majetku ve výši 56 tisíc korun. Při této kolizní situace v dopravě utrpěl řidič zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Odborné měření dechovými zkouškami u něj prokázalo pozitivní výsledky s hodnotami okolo 3,1 promile alkoholu v dechu. Policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě zadrželi řidiči na místě řidičský průkaz, zakázali mu řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je shora jmenovaný 36letý muž důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vloupání do bytu na ulici Palackého v Opavě

V době mezi třináctou a devatenáctou hodinou prvního dne letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v jednom z domů na ulici Palackého v Opavě přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že se po vypáčení vstupních dveří vloupal do přízemního bytu 29letého muže a následně odcizil finanční prostředky, dvě pánská trička černé barvy a sportovní kalhoty černé barvy značky Adidas, pánskou zimní bundu modrobílé barvy a různé druhy dámské a pánské kosmetiky, vše v celkové hodnotě bezmála 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně ne bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Další trestná činnost majetkového charakteru opavské recidivistky

Pár minut po třinácté hodině odpolední 2. ledna 2020 pracovníci jedné z prodejen v Obchodním centru na ulici U Fortny v Opavě zadrželi 27letou ženu z Opavy při krádeži volně vystaveného oblečení a ihned přivolali službu konající policejní hlídku z opavského Obvodního oddělení. Jak bylo následným prošetřováním a prověřováním zjištěno, tak výše jmenovaná žena ve zkušební kabince provozovny odstranila z trička a z kalhot v celkové hodnotě bezmála 700 korun visačky a bezpečnostní prvky, vše si uschovala do své kabelky a snažila se bez úhrady zboží projít přes pokladní zónu. Následnými lustracemi v dostupných evidencích policisté dále prokázali, že se u 27leté ženy jedná o recidivu, poněvadž tato byla v posledních třech letech pravomocně odsouzena a potrestána pro obdobnou majetkovou trestnou činnost. Kromě přečinu krádeže se však podezřelá žena dopustila i přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, protože má rozsudkem Okresního soudu v Opavě v této chvíli vysloven zákaz pobytu a pohybu na území Statutárního města Opavy. V dané záležitosti je vedeno zkrácené přípravné řízení a případné další protiprávní jednání této recidivistky je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda podnapilého řidiče automobilu s chodcem ve Vrbně pod Pradědem

Čtyřicet minut po Silvestrovské půlnoci prvního dne letošního roku řídil 40letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Renault Laguna po ulici Žižkové ve Vrbně pod Pradědem, přičemž svou jízdou v silně podnapilém stavu (odborné měření dechovými zkouškami u něj prokázalo hodnoty okolo 2,9 promile alkoholu v dechu) bezprostředně ohrožoval zde jdoucí chodce. Svým kličkováním nejprve při jízdě ohrozil 20letého místního chodce a následně narazil do těla 32letého místního muže. Tento muž byl s lehkým zraněním pravé dolní končetiny převezen sanitním vozidlem k lékařskému vyšetření a ošetření do nemocnice v Krnově. I prvně jmenovaný chodec byl převezen k lékařskému vyšetření do krnovské nemocnice, poněvadž si stěžoval na bolest kotníku po uskočení před jedoucím automobilem. U obou chodců byly rovněž provedeny orientační dechové zkoušky na alkohol s pozitivními výsledky a s naměřenými hodnotami 1,7 a 2,4 promile v dechu. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 5 tisíc korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno, že 40letý řidič vozu není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním a že automobil má propadlou technickou prohlídku již od května roku 2018. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále a také ze strany bruntálských kriminalistů pro důvodné podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Při manipulaci s pyrotechnikou poškodil 62letý muž okna bytu ve Vrbně pod Pradědem

V těchto dnech policisté z vrbenského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu poškození cizí věci, kterého se mohl dopustit 62letý místní muž, a to přibližně třicet minut po půlnoci 1. ledna 2020. Jak bylo dosavadním šetřením zjištěno, tak shora uvedený podezřelý muž měl ze svého bytového balkónu v jednom z panelových domů na ulici Nad Stadiónem ve Vrbně pod Pradědem střílet zábavní pyrotechniku, přičemž jedna z rachejtlí poškodila skleněnou výplň plastového okna bytu poškozené 46leté ženy. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 10 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany vrbenských policistů a bruntálských kriminalistů.

NOVOJIČÍNSKO:

Dopravní nehoda podnapilého řidiče automobilu v obci Rybí

Deset minut po půlnoci prvního lednového dne nového roku řídil 23letý muž z Novojičínska v obci Rybí své osobní motorové vozidlo tovární značky BMW 330 ve směru jízdy od Kopřivnice na Nový Jičín, kdy vlivem své podnapilosti a vysoké rychlosti nezvládl řízení, přejel do protisměru a sjel z mírného svahu na travnatou plochu, kde narazil do dopravního značení. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěl řidič zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v novojičínské nemocnici, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 70 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně prokázali u shora uvedeného muže předchozí požití alkoholických nápojů s naměřenými hodnotami okolo 1,7 promile alkoholu v dechu. Vzhledem k tomu, že muž s naměřenými hodnotami nesouhlasil, tak byl vyzván k odběru biologického materiálu (krve) při jeho lékařském ošetření. Na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Silniční kontrola prokázala podnapilého řidiče automobilu se zákazem řízení

Chvíli před čtrnáctou hodinou odpolední 1. ledna 2020 službu konající policejní hlídka z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm stavěla a kontrolovala v obci Lichnov na Novojičínsku řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Citroën C2, a to 25letého muže z Valašského Meziříčí. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento muž řídí automobil pod vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny hodnoty okolo 1,4 promile alkoholu v dechu. Dále bylo lustracemi v dostupných evidencích prokázáno, že má v současné době vysloven status neřidiče a že tak nevlastní řidičský průkaz, poněvadž mu byl na základě rozhodnutí Okresního soudu ve Vsetíně vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do listopadu roku 2020. Celá záležitost je nadále prověřována pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.

Případ úmyslného poškození osobního automobilu ve Velkých Albrechticích objasněn

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Bílovci ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu výtržnictví 29letému muži z Novojičínska, neboť tento okolo čtrnácté hodiny odpolední 1. ledna letošního roku úmyslně vyskočil na kapotu osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Felicia, které bylo zaparkováno na parkovišti před budovou Obecního úřadu v obci Velké Albrechtice, a několika opakovanými kopy poškodil čelní sklo. Způsobenými prasklinami na předním okně automobilu vznikla poškozené 28leté ženě z Bílovce celková hmotná škoda na majetku ve výši 2 a půl tisíce korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž prokázáno, že se u 29letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl již v minulosti pro obdobný skutek výtržnictví a pro přečin poškození cizí věci pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bíloveckých policistů a novojičínských kriminalistů.

Objasnění krádeže pracovního nářadí z novostavby domu v Kopřivnici

Od poloviny listopadu loňského roku policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Kopřivnici intenzivně prověřovali případ neoprávněného vstupu do rozestavěné novostavby rodinného domu v Kopřivnici, v části Vlčovice. Tehdy neznámý pachatel odcizil volně odložený průmyslový vysavač a rýč, čímž poškozenému 29letému muži z Novojičínska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 5 tisíc korun. V těchto dnech byl jako pachatel shora uvedeného protiprávního jednání majetkového charakteru ustanoven 38letý muž z Hodonínska, který se ke svému činu plně doznal. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u něj jedná i o recidivu, poněvadž byl v posledních třech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně, a to k trestu obecně prospěšných prací o výměře 240 hodin, které doposud nevykonal. Vše je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

Opava 3. ledna 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

