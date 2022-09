Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 29. září 2022

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminalisty a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Případ vloupání do vítkovského supermarketu a úmyslné ničení zařízení zná pachatele

V těchto dnech komisařka Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájila trestní stíhání 35letého muže z Vítkovska jako obviněného ze spáchání přečinu krádeže ve stádiu pokusu a jako obviněného ze spáchání přečinu poškození cizí věci, kterých se dopustil tím, že deset minut po druhé hodině ranní 28. září 2022 se po předchozím rozbití skleněných výplní elektronických posuvných vstupních dveří vloupal do supermarketu na ulici Opavské ve Vítkově. V prodejních prostorách této provozovny následně úmyslně shazoval a rozbíjel vystavené zboží z regálů, různým způsobem ničil a poškozoval další zařízení a vybavení prodejny a poškozené právnické osobě tak způsobil doposud přesně nevyčíslenou hmotnou škodu na majetku ve výši několika desítek až stovek tisíc korun. Pachatel tohoto protiprávního jednání a chování byl bezprostředně poté zadržen na místě činu službu konající policejní autohlídkou z místně příslušného Obvodního oddělení ve Vítkově, a to za aktivní účasti a pomoci členů jisté opavské bezpečnostní služby a ochranné agentury.

Lustracemi v dostupných evidencích a v příslušných systémech bylo prokázáno, že výše uvedený 35letý muž byl již v minulosti pro majetkovou trestnou činnost pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Opavě. Celá záležitost je nadále v intenzivním vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Tragická dopravní nehoda cyklisty s traktorem v Opavě-Kylešovicích

Pár minut před desátou hodinou dopolední 28. září 2022 řídil 19letý muž z Hradce nad Moravicí traktor tovární značky Deutz-Fahr se zapojeným přívěsem po opavské místní komunikaci vedoucí od ulice Hradecké ke křižovatce s ulicí U Pánského mlýna a dále ve směru k ulici Mezi Brahy v Opavě, v městské části Kylešovice, přičemž v dané křižovatce se míjel s protijedoucím 63letým mužem z Opavy, jedoucím na svém jízdním kole. Z dosud blíže neupřesněného a z doposud neustanoveného důvodu došlo k pádu cyklisty na zem ke středu vozovky, přičemž levé kolo přívěsu jej přejelo. Muži tak bylo způsobeno zranění v oblasti hlavy, neslučitelné s životem. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik stovek korun a orientační dechová zkouška vyzněla u traktoristy negativně. U zemřelého 63letého muže byla nařízena soudní pitva ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových, omamných a psychotropních látek či jedů. Celá tato nešťastná a tragická událost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Odcizení malého motocyklu - skútru na ulici Jiráskové v Krnově

V blíže neustanovené době mezi čtvrtou hodinou ranní a šestnáctou hodinou odpolední 28. září tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Jiráskové v Krnově přečin krádeže tím, že odcizil od jednoho z bytových domů zde odstavený a kovovým řetězem řádně uzamčený malý motocykl - skútr tovární značky Yuki Chuan růžové barvy s objemem motoru 50 ccm, registrační značky 2T6777, čímž poškozenému 27letému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 20 a půl tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného jednostopého dopravního prostředku, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

Žena pod vlivem návykových látek a s vysloveným zákazem řízení řídila automobil

Třicet minut po jedné hodině ranní 29. září 2022 službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Bruntále prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu v obci Leskovec nad Moravicí, přičemž stavěla a kontrolovala 26letou ženu z Bruntálska jako řidičku osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia, jedoucí ve směru od obce Rázová. Orientační dechová zkouška u ní vyzněla negativně, pozitivní však byl test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jejím těle, a to na návykové látky amfetamin a metamfetamin. Na výzvu zakročujících policistů se následně podrobila lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) v bruntálském nemocničním zařízení. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že shora uvedená 26letá žena má v současné chvíli platnou blokaci řidičského průkazu, tedy že má vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do poloviny září roku 2023, kdy v minulosti byla za obdobné jednání a chování pravomocně odsouzena a potrestána třemi rozsudky a trestními příkazy okresních soudů v Bruntále a v Olomouci. Na místě jí bylo opět zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a již nyní je důvodně podezřelá z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

NOVOJIČÍNSKO:

Případy krádeží stromů a dřevní hmoty na katastru obce Spálov jsou objasněny

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Odrách objasnili několik případů krádeží dřevní hmoty na Novojičínsku. Přibližně od začátku června do poloviny září letošního roku docházelo v lesních porostech na katastru obce Spálov k úmyslnému a k neschválenému pokácení a k následnému odcizení vzrostlých stromů (například čtyři smrky ztepilé, jedna borovice lesní, jeden modřín opadavý, devět buků lesních apod.), čímž byla poškozené společnosti Lesy České republiky způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši desítek tisíc korun.

Jako pachatel tohoto protiprávního jednání majetkového charakteru byl nyní ustanoven 69letý muž z Novojičínska, který se ke spáchaným skutkům plně doznal a ve zkráceném přípravném řízení mu tak bylo sděleno podezření ze spáchání přečinu krádeže.

Další obdobná trestná činnost případných i jiných pachatelů krádeží dřeva, stromů a dřevní hmoty z lesních porostů je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany oderských policistů, a to v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

Objasnění úmyslného rozbití skleněné výplně prodejny na ulici Žižkové v Novém Jičíně

Chvíli před jednadvacátou hodinou večerní 26. září tohoto roku v té chvíli neznámý pachatel úmyslně rozbil rukou skleněnou výkladní skříň prodejny, a to na ulici Žižkové v Novém Jičíně, čímž poškozené fyzické i právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 30 tisíc korun. Jako pachatel tohoto protiprávního jednání a chování majetkového charakteru byl ustanoven 20letý muž z Novojičínska, který je tak důvodně podezřelý ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, rovněž nedošlo k vloupání do provozovny a nebylo odcizeno žádné zboží. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a ze strany novojičínských kriminalistů.

Opava 29. září 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

