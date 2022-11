Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 29. listopadu 2022

Zprávy z ÚO Opava (1), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Muž seniorského věku vypadl z okna svého rodinného domu v Kravařích

Pětadvacet minut po šestnácté hodině odpolední 25. listopadu 2022 na bezplatnou linku tísňového volání RZS čísla 155 oznámil 48letý muž z Kravař, že před malou chvíli jeho soused vypadl z okna, a to asi z výšky čtyř metrů svého rodinného domu na ulici Bezručové v Kravařích. Na místo bylo ihned vysláno nejen sanitní vozidlo s lékařským personálem a s lékařem, ale také službu konající policejní autohlídka z kravařského Obvodního oddělení. Prováděným prošetřováním na místě činu bylo zjištěno, že 68letý místní muž se díval z okna svého domu, zda kolem někdo neprochází, přičemž se toto okno nechtěně protočilo a on následkem tohoto vypadl a dopadl na zem. Při tomto si způsobil zranění s nutností leteckého transportu helikoptérou k lékařskému vyšetření a ošetření ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, rovněž nebyla způsobena žádná hmotná škoda na majetku a prvotními procesními úkony nebylo zjištěno, že by se na pádu osoby seniorského věku z okna podílela jakákoli jiná osoba. Cizí zavinění tedy nebylo zjištěno ani prokázáno a celá záležitost je nadále v gesci policistů z Obvodního oddělení v Kravařích.

BRUNTÁLSKO:

Případ podvodného jednání v souvislosti s internetovým bankovnictvím

V blíže neustanovené době a na neznámém místě doposud neznámý pachatel vytvořil v celosvětovém internetovém prostředí stránky věrně napodobující společnost FIO Banka a zveřejnil tak podvodný funkční odkaz, sloužící k případnému přihlášení. Okolo jedenácté hodiny dopolední 27. listopadu 2022 v domnění, že jde o originální internetové stránky dané bankovní společnosti, se ze svého počítače z místa bydliště na Bruntálsku přihlásil 51letý muž. Po zadání a vyplnění všech svých přihlašovacích údajů a také po potvrzení obdržených autorizačních kódů se neznámá fyzická či právnická osoba tak dostala do jeho internetového bankovnictví a bez vědomí a souhlasu poškozeného převedla z jeho účtu na jiný účet celkové finanční prostředky ve výši nejméně 68 tisíc korun a dále se pokusila neoprávněně převést i další finance ve výši téměř 17 tisíc korun, což se jí už nepodařilo. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Bruntále v úzké spolupráci s bruntálskými policisty pro přečin podvodu a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

NOVOJIČÍNSKO:

Úspěšné pátrání po pohřešovaném muži seniorského věku z Novojičínska

Třicet minut po sedmnácté hodině odpolední 28. listopadu 2022 se do budovy policistů Obvodního oddělení v Kopřivnici osobně dostavila 74letá žena z Novojičínska a oznámila, že od dopoledních hodin téhož dne pohřešuje svého manžela, který absolvoval vyšetření a ošetření u zubního lékaře v obci Štramberk. Poté se však již nevrátil do místa svého bydliště, nepodal o sobě žádnou zprávu a jeho pohyb a pobyt je jí a ostatním rodinným příbuzným, známým a kamarádům zcela neznámý. Na základě sdělení dalších nutných informací a údajů, jakož i popisu pohřešovaného muže, byly o celé záležitosti informovány služby konající policejní hlídky nejen na teritoriu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně ale také i v přilehlých okresech a byl vyžádán rovněž přílet policejní helikoptéry s termovizí. Na základě prováděného šetření a pátrání byl i díky výše uvedené termovize 77letý muž z Novojičínska nalezen zcela vyčerpaný a podchlazený na poli přibližně dvě stě metrů od obce Závišice. Přivolaná osádka sanitního vozidla s lékařem následně muže převezla k lékařskému vyšetření a k ošetření do novojičínského nemocničního zařízení. Do celé pátrací akce byla nasazena přibližně dvacítka policistů z obvodních oddělení v Kopřivnici a v Příboře, policejní psovodi se služebními psy, policisté ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje se sídlem ve Frýdku-Místku, osádka policejního vrtulníku a asi dvacítka spoluobčanů z obcí Závišice a Štramberk. V dané záležitosti nebylo zjištěno protiprávní jednání a chování či úmyslné zavinění ze strany jiné osoby.

