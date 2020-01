Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 29. ledna 2020

Zprávy z Opavska (8), z Bruntálska (2) a z Novojičínska (5) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Tragická dopravní nehoda cyklisty s osobním automobilem na Hlučínsku

Pár minut před sedmou hodinou ranní 29. ledna 2020 došlo na Hlučínsku k tragické dopravní nehodě mezi cyklistou a osobním motorovým vozidlem.

V té době jel 41letý muž z Opavska na svém jízdním kole po cyklostezce kolem řeky ve směru od obce Jilešovice k chatové osadě zvané Loděnice na katastru obce Děhylov, přičemž přejížděl dvouproudovou silnici spojující obec Děhylov s Hlučínem. V té chvíli jelo od Děhylova na Hlučín osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, které řídil 27letý muž z Ostravy. Podle všech doposud zjištěných skutečností měl cyklista z levé strany bezprostředně vjet do jízdní dráhy automobilu, na což řidič nedokázal zareagovat a došlo ke střetu. Po nárazu utrpěl 41letý muž zranění neslučitelná s životem a na místě zemřel. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo. Orientační dechová zkouška i následný test na možnou přítomnost návykových látek v těle řidiče vyzněly negativně, u zemřelého cyklisty byl vyžádán odběr biologického materiálu při stanovené soudní pitvě. Dalším zjišťováním všech doposud známých skutečností na místě tragické události bylo prokázáno, že dopravní nehoda se stala při svítání, jízdní kolo bylo bez osvětlení, 41letý muž neměl v době jízdy na hlavě cyklistickou helmu, na svém oblečení neměl žádné reflexní prvky a v uších měl mít sluchátka. Na místě prováděli přítomní dopravní policisté a policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně nejen prošetřování a prověřování celé záležitosti, ale i odklon dopravy, a to v době mezi sedmou hodinou ranní a jedenáctou hodinou dopolední. V této souvislosti policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě žádají případné svědky o další podnětné informace, které mohou kdykoli sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Dopravní nehoda podnapilé řidičky osobního automobilu na Vítkovsku

Přibližně dvacet minut po jednadvacáté hodině večerní 24. ledna 2020 řídila 41letá žena z Vítkova osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Kodiaq ve směru jízdy od obce Klokočov na Vítkov, přičemž při průjezdu pravotočivou zatáčkou vyjela za pravý okraj komunikace, kde narazila do kmene listnatého stromu. Po nárazu byl automobil vymrštěn a přes střechu se převrátil na bok. Při dopravní nehodě došlo k lehkému zranění shora uvedené ženy s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici v Opavě, její 47letý spolujezdec z Vítkovska zraněn nebyl. U obou účastníků kolizní situace v dopravě zakročující policisté provedli odborná měření dechovými zkouškami, která vyzněla pozitivně, kdy řidičce byly naměřeny hodnoty přes 2,1 promile a jejímu spolujedoucímu hodnoty okolo 1,8 promile alkoholu v dechu. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 300 tisíc korun a celá záležitost je nadále v prověřování pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vloupání do areálu soukromých společností na Vítkovsku a odcizení pohonných hmot

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 24. ledna do sedmé hodiny ranní 25. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na katastru Budišova nad Budišovkou přečin krádeže tím, že poblíž křižovatky ulic Nábřeží a Generála Svobody neoprávněně vstoupil do areálu bývalých sběrných surovin a po násilném vypáčení víčka palivové nádrže odcizil ze zde zaparkovaného nákladního motorového vozidla tovární značky Iveco 350 litrů motorové nafty. Po obdobném vypáčení víčka palivové nádrže vedle stojícího traktoru odcizil 50 litrů motorové nafty a z po odstranění víčka nádrže dalšího nákladního vozu tovární značky Iveco odcizil 100 litrů motorové nafty. Odcizením celkem 500 litrů pohonných hmot vznikla poškozené místní soukromé společnosti škoda ve výši bezmála 16 tisíc korun a vypáčením víček palivových nádrží vozidel a poškozením zařízení objektu vznikla další hmotná škoda ve výši téměř 3 tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených pohonných hmot, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711.

Odcizení stavebního materiálu v obci Zlatníky

V přesně neuvedené době mezi 19. a 26. lednem tohoto roku se doposud neznámý pachatel dopustil na ulici Na Louky v obci Zlatníky přečinu krádeže tím, že z neoplocené a volně přístupné stavební parcely odcizil stavební materiál (100 kusů tvárnic značky Porfix a 50 pytlů zdícího lepidla značky Porfix), čímž poškozenému 27letému muži z Opavy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 12 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Neznámá osoba se vloupala do areálu bohuslavické společnosti a chtěla odcizit automobil

Ve večerních hodinách 25. ledna letošního roku se doposud neznámá osoba vloupala do areálu soukromé společnosti na ulici Opavské v obci Bohuslavice, kdy následně vnikla do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Mercedes v hodnotě 70 tisíc korun, které nastartovala a po proražení drátěného oplocení vyjela na přilehlé pole. Následně automobilem narazila i do přilehlého oplocení rodinného domu a poté zapadla kolami vozu v poli. Než dosud neznámá osoba místo činu opustila, tak interiér vozidla potřísnila nalezenou nemrznoucí směsí do ostřikovače a utekla neznámo kam. Celková hmotná škoda byla poškozenými fyzickými i právnickými osobami vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 45 tisíc korun. Celá tato událost je nadále prověřována ze strany policistů z Obvodního oddělení v Hlučíně pro důvodné podezření ze spáchání přečinů krádeže, neoprávněného užívání cizí věci ve stádiu pokusu a poškození cizí věci. Jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele nebo k důvodu jejího jednání, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Řidič pronásledovaného automobilu havaroval u obce Chuchelná

Přibližně třicet minut po dvacáté hodině večerní 26. ledna 2020 policejní hlídka z Obvodního oddělení v Hlučíně stavěla na silnici mezi Dolním Benešovem a Bolaticemi řidiče osobního motorového vozidla tovární značky BMW 118D, které však na dávané světelné i zvukové znamení z jedoucího policejního automobilu nezastavilo, jeho řidič nerespektoval spuštěné majáky ani nápisy stop, prudce přidal a rychlou jízdou ujížděl ve směru přes obec Bolatice na obec Chuchelná. Po vyjetí z lesního úseku však před Chuchelnou nezvládl průjezd pravotočivé zatáčky, dostal smyk, vyjel vlevo do silničního příkopu a narazil do stromu. Doba pronásledování trvala čtyři minuty a bylo ujeto 7 kilometrů. Po nárazu utrpěl 28letý ujíždějící řidič z Opavska zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši přes 200 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u shora uvedeného 28letého muže negativně, pozitivní však byl následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek či jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin/metamfetamin. Zakročující policisté na místě zadrželi řidiči jeho řidičský průkaz, zakázali mu řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a při prohlídce automobilu byla nalezena krystalická látka, která byla zajištěna a zaslána k odbornému chemickému rozboru. Celá záležitost je tak nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehoda silně podnapilé řidičky automobilu s cyklistkou v Hlučíně

Přibližně dvacet minut před devátou hodinou ranní 27. ledna 2020 řídila po ulici Písečné v Hlučíně místní 48letá žena osobní motorové vozidlo tovární značky Citroën C1, kdy chtěla odbočit vlevo ve směru na obec Bobrovníky, přičemž však nedala přednost v jízdě po hlavní silnici na svém jízdním kole jedoucí 44leté ženě z Hlučína a v prostoru křižovatky tak došlo ke střetu. Po nárazu cyklistka upadla na vozovku a bylo jí způsobeno zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření, ošetření a hospitalizace ve Fakultní nemocnici s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné zúčastněné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 7 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u mladší ženy negativně, pozitivní však bylo odborné měření dechovými zkouškami u řidičky automobilu. U ní policisté naměřili hodnoty okolo 1,5 promile alkoholu v dechu. Výše uvedená 48letá žena s naměřenými hodnotami souhlasila, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou doznala, lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožadovala, na místě jí byl zadržen řidičský průkaz, bylo jí zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelá z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vloupání do budovy Mateřské školy v Háji ve Slezsku, část Chabičov

Mezi sedmnáctou hodinou odpolední 27. ledna a čtvrtou hodinou ranní 28. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Školní v obci Háj ve Slezsku, část Chabičov přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že se po vypáčení oken vloupal do budovy zdejší Mateřské školy a následně po vypáčení dveří vnikl do kanceláře, ze které odcizil různé finanční prostředky na hotovosti v mincích i v bankovkách v celkové výši bezmála 21 tisíc korun. Škoda na zařízení byla poškozenou organizací vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 15 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.





BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehodovost na Bruntálsku v souvislosti se sněžením

V průběhu dne 28. ledna 2020 policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále vyjeli k několika méně závažným dopravním nehodám a kolizním situacím, které se staly na teritoriu jejich okresu, a to v souvislosti se sněhovými přeháňkami, mokrou silnicí či namrzlou vozovkou.

Chvíli před sedmou hodinou ranní řídil 19letý muž z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky VW Tuareg po vedlejší silnici ulice U Jatek v Krnově, přičemž nedodržel bezpečnostní vzdálenost za před ním jedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Ford C-Max, řízeným 49letým místním mužem, a když tento v křižovatce s ulicí 9. května zastavoval, tak na mokré vozovce automobil neubrzdil a zezadu do něj narazil. Při střetu částečně vyjel vlevo a následně narazil i do protijedoucího osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia, které řídil 53letý muž z Bruntálska. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 180 tisíc korun.

V osm hodin ráno řídila 22letá žena z Frýdeckomístecka osobní motorové vozidlo tovární značky Hyundai i30 ve směru od Horního Benešova na obec Milotice nad Opavou, přičemž při průjezdu prudké levotočivé zatáčky dostala na mokré komunikaci smyk, nezvládla řízení a po odrazu od svodidel vjela do levé silniční příkopy. Při této nehodě nedošlo ke zranění osob a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 165 tisíc korun.

Přibližně čtyřicet minut po patnácté hodině odpolední řídila 42letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia v obci Moravskoslezský Kočov, přičemž na zasněžené vozovce chtěla zastavit za stojícím autobusem, toto se jí však nepodařilo, dostala smyk a aby zabránila střetu, vyjela do levé poloviny vozovky. Zde však v tuto chvíli projížděl další autobus tovární značky Sor, který řídi 34letý muž z Bruntálska a došlo k jejich bočnímu střetu. Řidič autobusu ještě pohotově strhl řízení vpravo a narazil do dvou popelnic, které stály u vozovky. Při této kolizní situaci nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob (autobus byl bez cestujících) a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 122 tisíc korun.

Pár minut před sedmnáctou hodinou odpolední řídil 77letý muž z Přerovska osobní motorové vozidlo tovární značky Renault Scénic ve směru od obce Václavov u Bruntálu na obec Malá Štáhle, kdy při průjezdu levotočivou zatáčkou dostal na komunikaci pokryté souvislou vrstvou rozbředlého sněhu smyk, vyjel za pravý okraj vozovky a automobil převrátil přes střechu na pravý bok. Řidič i jeho 55letá spolujezdkyně z Přerovska utrpěli zranění lehčího charakteru s jednorázovým lékařským vyšetřením a ošetřením na místě kolizní situace. Celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 30 tisíc korun.

U všech výše popsaných dopravních nehod se jednotliví účastníci podrobili orientačním dechovým zkouškám s negativními výsledky a dané případy jsou nadále v prošetřování a v prověřování ze strany bruntálských dopravních policistů.

Vloupání do prodejny potravin v obci Staré Město u Bruntálu

V blíže neustanovené době mezi šestnáctou hodinou odpolední 23. ledna letošního roku do šesté hodiny ranní následujícího dne se doposud neznámý pachatel vloupal do prodejny potravin v obci Staré Město u Bruntálu, odkud odcizil dosud přesně nezjištěný počet cigaret a tabákových výrobků různých značek s předběžnou škodou ve výši 30 tisíc korun. Poškozením vstupních dveří a dalšího zařízení provozovny vznikla soukromým právnickým osobám a organizacím další hmotná škoda na majetku ve výši 10 tisíc korun. Tento přečin krádeže a přečin poškození cizí věci prověřují místně příslušní policisté z Obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného zboží, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651.

NOVOJIČÍNSKO:

Vloupání do přístavku u rodinného domu v Novém Jičíně, v části Žilina

V noční době z 24. na 25. ledna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Štursové v Novém Jičíně, v části Žilina přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů, následně se vloupal do přilehlého přístavku, odkud odcizil laserový měřič značky Bosch, aku vrtačku značky Ryobi, řezačku na obklady, elektrickou vrtačku, dva kotoučové bubny s elektrickými kabely, přímočarou pilu a kufřík černé barvy s dalším pracovním nářadím a s doklady a dokumenty. Poškozenému 42letému místnímu muži tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 14 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Vloupání do automobilu na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm

Od dvacáté hodiny večerní 25. ledna do jedenácté hodiny dopolední 26. ledna letošního roku se doposud neznámá osoba vloupala na ulici Dolní ve Frenštátě pod Radhoštěm do zde zaparkovaného dodávkového motorového vozidla tovární značky Citroën Jumper, kdy z nákladového prostoru odcizila různé ruční nářadí značky Wurth v hodnotě 60 tisíc korun. Vypáčením zámku dveří automobilu vznikla poškozené soukromé společnosti další škoda na majetku ve výši 4 tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na frenštátské policejní číslo 974 735 711.

Dopravní nehoda podnapilého řidiče osobního automobilu ve Starém Jičíně

Chvíli po sedmnácté hodině odpolední 25. ledna 2020 řídil 35letý muž z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Opel Corsa ve směru od obce Blahutovice na obec Heřmanice, přičemž po projetí levotočivé zatáčky vyjel mimo silnici a sjel do silničního příkopu. Při této dopravní nehodě utrpěl řidič i jeho 48letý místní spolujezdec zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v novojičínské nemocnici a v nemocnici v Hranicích. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 60 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že v době řízení byl řidič pod vlivem alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,1 promile alkoholu v dechu. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů, výše uvedený 35letý muž je již nyní důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vloupání do garáže v obci Hostašovice

V přesně neustanovené době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 27. ledna letošního roku a pátou hodinou ranní následujícího dne doposud neznámý pachatel spáchal v obci Hostašovice přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil na pozemek jednoho z rodinných domů a následně se vloupal do přilehlé garáže, ze které odcizil novou nevybalenou sekačku značky Patriot červené barvy. Poškozenému místnímu 73letému muži tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 9 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené zahradní sekačky, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Krádež volně odložené peněženky v kopřivnickém baru

Třicet minut po dvaadvacáté hodině večerní 27. ledna tohoto roku doposud neznámá osoba využila v baru na ulici Záhumenní v Kopřivnici chvilkové nepozornosti místního 41letého muže a z barového pultu mu odcizila jeho volně odloženou pánskou koženkovou peněženku černé barvy. V ní se nacházely různé osobní doklady, slevové karty a finanční prostředky, čímž poškozenému muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 5 a půl tisíce korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici a jakékoli informace, které by vedly k nálezu peněženky, dokladů a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kopřivnické policejní číslo 974 735 731.

Opava 29. ledna 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

