Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 29. června 2023

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do kanceláře v administrativní budově větřkovického zemědělského družstva

Mezi jednou a šestou hodinou ranní 28. června letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Větřkovice přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že neoprávněně vstoupil do oploceného areálu zdejšího zemědělského družstva, poté vnikl do přilehlé administrativní budovy a po vloupání a prohledání kanceláře obchodního oddělení odcizil dvě příruční pokladny s finančními prostředky na hotovosti v papírových bankovkách i v drobných mincích, stravenky a poukázky pro zaměstnance a platební kartu, čímž poškozeným místním právnickým osobám a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši několika desítek tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí a dalších cenností, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Kontrola silně podnapilého cyklisty v Opavě

Pár minut po dvacáté hodině večerní 28. června 2023 policejní autohlídka z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Bílovecké v Opavě, přičemž po silnici ve směru od areálu železniční stanice ČD Opava-východ na ulici Jánské do Opavy, městské části Kylešovice jel na svém jízdním kole 41letý místní muž. Vzhledem k jeho nebezpečné jízdě ve formě kličkování jej policisté zastavili a provedli u něj odborné měření dechovou zkouškou. Tato vyzněla kladně a byly mu naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,7 promile alkoholu v dechu. Zakročující policisté na místě zakázali silně podnapilému cyklistovi další jízdu až do vystřízlivění a celá záležitost byla zadokumentována. Spisový materiál tak bude následně postoupen podle věcné příslušnosti do správní komise pro projednávání přestupků na Odbor dopravy Magistrátu města Opavy k dalšímu rozhodnutí a opatření.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda mladého řidiče osobního automobilu na Bruntálsku

Okolo třiadvacáté hodiny večerní 28. června 2023 jel 18letý muž z Olomoucka osobním motorovým vozidlem tovární značky Seat Leon po silnici ve směru od obce Stránské k obci Jiříkov, přičemž při průjezdu pravotočivou zatáčkou nezvládl řízení, přejel do protisměrného jízdního pruhu, následně vyjel za levý okraj vozovky a zde přední části automobilu narazil do vzrostlého stromu. Při této dopravní nehodě utrpěl výše uvedený 18letý řidič blíže nespecifikované zranění a byl z místa kolizní situace v dopravě letecky transportován helikoptérou k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 150 tisíc korun. Orientační dechová zkouška u něj provedena nebyla s ohledem na jeho zranění a byl u něj nařízen odběr biologického materiálu (krve) při lékařském ošetření, a to ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových, omamných a psychotropních látek či jedů. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Úmyslné poškození zaparkovaných osobních automobilů v Krnově

V blíže neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 27. června a pátou hodinou ranní 28. června tohoto roku doposud neznámá osoba spáchala na parkovišti ulice Sídliště pod Cvilínem v Krnově přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodila dvě zde zaparkovaná motorová vozidla. Na osobním automobilu tovární značky Renault propíchla všechny čtyři pneumatiky a do laku pravých předních a zadních dveří způsobila rýhy. U vedle odstaveného osobního automobilu tovární značky Peugeot udělala rovněž rýhy do laku karosérie předních a zadních levých dveří a poškodila obě zadní pneumatiky vozu. Dvěma poškozeným místním majitelům tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 24 tisíc korun. Výše uvedeným případem majetkové trestné činnosti se nyní intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jeho protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

NOVOJIČÍNSKO:

Řidič osobního automobilu pod vlivem alkoholických nápojů v Novém Jičíně

Třicet minut po patnácté hodině odpolední 28. června 2023 službu konající policejní autohlídka z novojičínského Obvodního oddělení prováděla dohled na bezpečnost a plynulost silničního provozu na ulici Máchové v Novém Jičíně, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče zde projíždějícího osobního motorového vozidla tovární značky Fiat Punto, a to 49letého místního muže. Při této silniční kontrole se řidič podrobil odbornému měření dechovými zkouškami, které vyzněly pozitivně a byly mu naměřeny hodnoty přes 2,2 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal a o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal.

Lustracemi v dostupných evidencích a na základě místní a osobní znalosti ze strany zakročujících policistů bylo prokázáno, že shora jmenovaný muž byl jako podnapilý řidič osobního motorového vozidla tovární značky VW Golf Variant kontrolován již dvacet minut po čtrnácté hodině odpolední 24. června letošního roku na ulici Nádražní v Novém Jičíně, kdy mu tehdy byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami nejméně 1,2 promile alkoholu v dechu.

Z tohoto důvodu byl 49letý muž zadržen, omezen na osobní svobodě a po lékařské kontrole a po uschopnění lékařem byl umístěn do novojičínské policejní cely, o čemž byl vyrozuměn státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Novém Jičíně. Ten zároveň udělil souhlas s odnětím osobního automobilu tovární značky Fiat Punto k dalším procesním úkonům. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Objasnění krádeže finanční hotovosti na nezletilé osobě v Novém Jičíně

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení se intenzivně zabývali případem, který se stal přibližně třicet minut po třinácté hodině odpolední 23. června letošního roku na ulici K Nemocnici v Novém Jičíně. V té době zde po chodníku šla 13letá místní dívka, kterou oslovila jí neznámá žena s tím, zda nemá nějaké peníze. Když nezletilá dívka neznámé osobě odpověděla, že nemá, tak tato žena se začala chovat arogantně a agresivně, z rukou dívky vytrhla peněženku, z ní si vzala minci nominální hodnoty 50 korun, peněženku dívce vrátila a následně odešla neznámo kam. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a po oznámení tohoto skutku protiprávního jednání a chování majetkového charakteru tento přečin krádeže prověřovali místně příslušní policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně. Na základě místní a osobní znalosti prostředí a obyvatel byla nyní ustanovena osoba pachatelky, a tou je 67letá žena z Nového Jičína, která se ke svému činu plně doznala a ve zkráceném přípravném řízení jí tak bylo sděleno podezření z výše uvedené trestné činnosti. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů.

Opava 29. června 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem