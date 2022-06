Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 28. června 2022

Zprávy z ÚO Opava (3), ÚO Bruntál (3) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu v Děhylově

Službu konající policejní autohlídka z Obvodního oddělení v Hlučíně prováděla okolo dvaadvacáté hodiny večerní 26. června 2022 dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Celní v obci Děhylov, kdy stavěla a kontrolovala řidiče zde projíždějícího osobního motorového vozidla tovární značky VW Polo, a ro 50letého muže z Karvinska. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento muž řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 3 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený muž s naměřenými výsledky souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal a nepožádal o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že 50letý muž má v současné chvíli vysloven status „neřidiče“, poněvadž mu byl rozhodnutím Okresního soudu v Karviné uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do dubna roku 2025. Vzhledem k jeho silné podnapilosti zakročující policisté rozhodli o dodání výše jmenovaného na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění a již nyní je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Vše je nadále v gesci opavských kriminalistů.

Bezpečnostní opatření v souvislosti s kulturní akcí v areálu Hadinka na Vítkovsku

V době mezi dvanáctou hodinou polední 23. června a dvacátou hodinou večerní 26. června 2022 proběhlo na teritoriu Obvodního oddělení Policie České republiky ve Vítkově bezpečnostní opatření v souvislosti s probíhajícím hudebně uměleckým festivalem elektronické hudby, který probíhal v rekreačním areálu Hadinka ve Vítkově, v části Klokočov. Policisté z jednotlivých složek Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje Ostrava (vítkovští policisté, policisté z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě, policejní psovodi se služebními psy, opavští kriminalisté i policisté z krajské Speciální pořádkové jednotky) se společně se strážníky městských policií Vítkov a Budišov nad Budišovkou zaměřili na dohled nad veřejným pořádkem, na bezpečnost osob a majetku a také na bezpečnost a plynulost silničního provozu. V rámci celého opatření bylo zkontrolováno bezmála 200 osob, dále 150 motorových vozidel, bylo zjištěno 22 různých přestupkových jednání a chování a 2 osoby řídily automobil po předchozím požití alkoholických nápojů s naměřenou hodnotou do 1 promile alkoholu v dechu.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 24. června 2022 v Opavě

Deset minut před osmou hodinou ranní 24. června 2022 řídil 53letý muž z Opavy trolejbus Městské hromadné dopravy osob linky čísla 201, a to po ulici Olomoucké v Opavě ve směru od areálu Slezské nemocnice do centra statutárního města, přičemž v prostoru křižovatky s ulicí Husovou pravděpodobně náhle a znenadání zastavil před ním jedoucí neznámý řidič blíže neustanoveného motorového vozidla, aby dal na zdejším přechodu pro chodce přednost přecházejícím chodcům. Řidič trolejbusu na vzniklou situaci zareagoval prudším zabrzděním, po kterém na podlahu vozu upadla 45letá žena z Opavska, která stála u svého dětského kočárku. Tato cestující utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností jednorázového lékařského vyšetření a ošetření v opavské Slezské nemocnici. Při zabrzdění trolejbusu mělo dojít k pádu i další, blíže neustanovené ženy, které však zranění způsobeno nebylo a před příjezdem policistů z místa kolizní situace v dopravě odešla neznámo kam. Vzhledem k tomu, že odešli i další spolucestující a odejel i neznámý řidič blíže neustanoveného automobilu, policejní inspektor prap. Peter Bučko ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě žádá o svědecké informace k celé záležitosti. Zároveň žádá o ustanovení dalších přímých účastníků dopravní nehody s tím, že vše potřebuje řádně zadokumentovat do spisového materiálu. Jakékoli kladné a pozitivní okolnosti k případu lze telefonicky sdělit na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950.

BRUNTÁLSKO:

Objasnění majetkové trestné činnosti 32letého muže z Bruntálu

Komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále v těchto dnech zahájil trestní stíhání místního 32letého muže jako obviněného ze spáchání zločinu loupeže a ze spáchání přečinu krádeže.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž měl okolo čtrnácté hodiny odpolední 15. února 2022 na ulici Rýmařovské v Bruntále odcizit z kapsy bundy poškozeného muže jeho mobilní telefon, osobní doklady a finanční prostředky na hotovosti, čímž způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši téměř 3 tisíce korun.

V podvečerních hodinách 28. března letošního roku na ulici Dlouhé v Bruntále úmyslně silou strčil do zde procházejícího dalšího poškozeného muže, který upadl na zem a pak mu odcizil mobilní telefon v hodnotě téměř 3 a půl tisíce korun.

Pár minut před patnáctou hodinou odpolední 6. dubna tohoto roku se na ulici Jesenické v Bruntále přetahoval o kabelku zdejší poškozené ženy, kterou se jí snažil strhnout z ramene, což se mu po chvíli podařilo a s odcizenou kabelkou, ve které byly různé osobní doklady, klíče, dioptrické brýle a finanční částka na hotovosti ve výši přes 13 tisíc korun, utekl neznámo kam.

Toto protiprávní jednání majetkového charakteru bylo nyní prokázáno intenzivní činností a hlavně osobní a místní znalostí policistů z Obvodního oddělení v Bruntále.

Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehody na Bruntálsku

V těchto dnech policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále mimo jiné prošetřují a prověřují tyto dvě níže uvedené dopravní nehody, ke kterým došlo v průběhu dne 26. června 2022 na Bruntálsku.

Třicet minut po desáté hodině dopolední 22letý muž z Bruntálska řídil motocykl tovární značky Yamaha po silnici mezi obcemi Malá Štáhle a Václavov u Bruntálu, přičemž při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjel za pravý okraj vozovky, narazil do kovového svodidla, byl odmrštěn do protisměru a sjel do levého silničního příkopu. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěl motocyklista zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Sdruženém zdravotnickém zařízení Krnov. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u 22letého muže negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 52 tisíc korun.

Půl hodiny po čtrnácté odpoledne jel 50letý muž polské národnosti osobním motorovým vozidlem tovární značky Audi po silnici v obci Rázová, přičemž mu podle všech doposud zjištěných skutečností bezprostředně vběhl do jeho jízdní dráhy, a to zpoza u pravé krajnice zaparkovaného automobilu, 5letý chlapec. Poblíž události se pohybovala i matka chlapce a další dospělé osoby, které však nedokázaly jeho impulzivnímu vběhnutí do jízdní dráhy automobilu včas zabránit. Ač se rovněž řidič snažil intenzivně brzdit a strhl řízení svého vozu, přesto se střetu nevyhnul. Po nárazu upadl nezletilec na zem a vzniklo mu zranění těžšího charakteru s nutností leteckého transportu do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě k lékařskému vyšetření a ošetření. Orientační dechová zkouška vyloučila u řidiče předchozí možné požití alkoholických nápojů, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 50 tisíc korun.

Dopravní nehoda mladistvého cyklisty v Krnově

Dvacet minut po čtrnácté hodině odpolední 27. června 2022 jel po ulici SPC v Krnově místní 15letý chlapec na zapůjčeném sdíleném jízdním kole, přičemž po prudkém zmáčknutí přední brzdy přepadl přes řídítka na asfaltový povrch vozovky. Při pádu si tak způsobil zranění palce ruky a byl přivolaným sanitním vozidlem převezen k lékařskému vyšetření a ošetření do krnovského nemocničního zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 5 tisíc korun a vše je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Řidič dodávky ujížděl oderským policistům a poté havaroval do silniční příkopy

V půlnoční době z 26. na 27. června 2022 policejní autohlídka z oderského Obvodního oddělení vykovávala dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Vítkovské v Odrách, přičemž uviděla, jak ze směru od ulice Třída Osvobození jede menší nákladní motorové vozidlo, na kterém blikají výstražná směrová světla a místo pravých bočních posuvných dveří je tento otvor do nákladového prostoru vozu částečně zakrytý dřevěnou deskou.

Na dávaný pokyn k zastavení světelným i zvukovým zařízením majáku a doplněný nápisem "STOP, POLICIE" z jedoucího policejního vozu však řidič dodávkového automobilu tovární značky Mercedes Benz 316 nereagoval, začal kličkovat a přejíždět ze strany na stranu, bránil tak předjetí a neustále takto pokračoval po silnici ve směru na obec Jakubčovice nad Odrou a dále pak na Potštát. Na neustále výzvy policistů i prostřednictvím megafonu majáku neznámý řidič vozu vůbec nereagoval a stále pokračoval v jízdě na obec Partutovice a dále do obce Olšovec. Zde byl za účinné součinnosti službu konajících policejních autohlídek z Obvodního oddělení Hranice a z Oddělení hlídkové služby Přerov vytvořen zátaras služebními vozidly, na což řidič dodávky zareagoval zpomalením jízdy a sjetím do levého příkopu se snažil tuto zábranu objet. Při tomto však došlo k nárazu podvozku dodávky do hliněného povrchu příkopy, čímž došlo k poškození vozidla a k jeho zastavení. Řidič vozu zůstal sedět na místě řidiče s nastartovaným motorem. Po otevření dveří přítomní policisté vyzvali řidiče k vystoupení a za pomocí donucovacích prostředků a služebních pout jej zadrželi. Prokázáním totožnosti i lustracemi v dostupných evidencích byl v neznámém řidiči zjištěn 30letý muž ze Vsetínska, který má v současné chvíli rozhodnutím Okresního soudu ve Vsetíně vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny až do konce srpna roku 2025. Výše uvedené pronásledování bylo v délce cca 20 kilometrů a trvalo přibližně 7 minut. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, rovněž nevznikla žádná hmotná škoda na majetku a orientační dechová zkouška na alkohol u shora jmenovaného muže vyzněla negativně. Pozitivní však byl následný test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek a jedů v jeho těle, a to na návykové látky amfetamin, metamfetamin a cannabis. Již nyní je 30letý muž důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany oderských policistů a novojičínských kriminalistů.

Silniční kontroly prokázaly několik řidičů motorových vozidel pod vlivem alkoholu

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Příboře zahájili úkony trestního řízení směřující k řádnému prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že 18letý muž ze Zlínska mohl chvíli po druhé hodině ranní 28. června 2022 spáchat přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřování zjištěno, tak shora uvedený muž byl pár minut po druhé hodině ranní 28. června 2022 stavěn a kontrolován službu konající příborskou policejní autohlídkou v obci Sedlnice jako řidič osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Superb. Následně provedeným odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že řidič řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 1,4 promile alkoholu v dechu. Výše jmenovaný 18letý muž s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz, bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a již nyní je důvodně podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Ze spáchání stejné trestné činnosti, tedy přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky jsou důvodně podezřelí i další tři muži ve věku 29, 35 a 40 let.

O půlnoci z 25. na 26. června 2022 řídil 35letý muž z Novojičínska po ulici Malostranské v obci Šenov u Nového Jičína osobní automobil značky Škoda Superb a odborné měření dechovými zkouškami u něj prokázalo hodnoty téměř 1,5 promile alkoholu v dechu. Chvíli před druhou hodinou ranní 26. června letošního roku 29letý muž z Frýdeckomístecka nezvládl v obci Veřovice jako řidič osobního vozu Škoda Octavia průjezd pravotočivou zatáčkou, přejel do protisměru, vyjel na chodník a narazil postupně do dopravního značení a sloupu elektrického vedení s lampou veřejného osvětlení. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika tisících korunách a speciálním analyzátorem dechu mu byla naměřena hodnota přes 2,3 promile alkoholu v dechu. Pozitivní výsledek s naměřenou hodnotou okolo 1,4 promile alkoholu v dechu měl i 40letý muž z Novojičínska, který byl při dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu pár minut před jedenáctou hodinou dopolední 26. června tohoto roku stavěn a kontrolován na ulici Říční ve Fulneku jako řidič osobního motorového vozidla značky Citroën Xsara Picasso.

Vše je nadále v intenzivním prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Novojičínští policisté objasnili případ úmyslného poškození automobilů a informační tabule

Mezi sedmou a osmou hodinou ranní 28. května tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na katastru Nového Jičína přečin výtržnictví a přečin poškození cizí věci tím, že nejprve na ulici Revoluční sundal z nosné tyče zde umístěný veřejný plechový odpadkový koš, který vhodil do přilehlé skleněné výplně vývěsní tabule Městského úřadu a dále na ulici Nerudové rovněž vzal další plechový veřejný odpadkový koš, kterým úmyslně rozbil skelněnou výplň zavazadlového prostoru zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Opel Zafira. Poté tento koš odhodil i na přední kapotu vedle stojícího osobního automobilu tovární vozidla Škoda Octavia. Tímto protiprávním jednáním a chováním vznikla poškozeným fyzickým i právnickým osobám celková hmotná škoda na majetku ve výši 35 tisíc korun.

Tato trestná činnost majetkového charakteru byla v intenzivním prověřování ze strany policistů z Obvodního oddělení v Novém Jičíně, kteří nyní ustanovili osobu pachatele. Tou je důvodně podezřelý 17letý místní mladík, který se ke svému protiprávnímu jednání a chování plně doznal. Celá záležitost je tak nadále v gesci novojičínských kriminalistů.

