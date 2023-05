Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 26. května 2023

Zprávy z ÚO Opava (6), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (4) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Případ krádeže finančních prostředků z bankomatu na opavském vlakovém nádraží objasněn

V těchto dnech policisté z opavského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelý 44letý muž z Vítkova. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak výše uvedený muž měl čtyřicet minut po patnácté hodině odpolední 24. května letošního roku využít chvilkové nepozornosti 57letého muže z Opavska a odcizit mu finanční prostředky na hotovosti ve výši jednoho tisíce korun. Tato trestná činnost majetkového charakteru měla proběhnout ve vestibulu vlakového nádraží ČD Opava-východ na ulici Jánské v Opavě při výběru financí poškozeného muže ze zde instalovaného bankomatu, kdy 44letý podezřelý k němu přistoupil nečekaně zezadu a v době, kdy bankomat vydal dvě papírové bankovky nominálních hodnot 500 korun, tak tyto odcizil z výdejního prostoru bankomatu a utekl pryč. Po chvíli však byl nedaleko místa činu zadržen přivolanou službu konající policejní autohlídkou z Obvodního oddělení v Opavě a celá záležitost je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů.

Vloupání do garáže v obci Guntramovice a do kůlny v obci Staré Oldřůvky

V době mezi devatenáctou hodinou podvečerní 22. května a čtvrtou hodinou ranní 23. května tohoto roku doposud neznámý pachatel nebo pachatelé spáchal/spáchali v obci Budišov nad Budišovkou, v části Guntramovice přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že se po odstranění zámku vrat vloupal(i) do garáže u jednoho z rodinných domů, odkud odcizil(i) různé druhy pracovního zahradního nářadí (dva křovinořezy, dvě motorové pily, elektrickou pilu, dvoje ruční pákové nůžky, řetězy, lišty a struny do těchto nástrojů, vše značek Stihl, Parkside a Husqvarna) a 20ti litrový kanystr benzínu, čímž poškozené fyzické i právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 25 tisíc korun.

Doposud neznámou osobou nebo osobami se obdobná trestná činnost majetkového charakteru stala mezi sedmnáctou hodinou odpolední 22. května a osmou hodinou ranní 23. května 2023 i v nedaleké obci Staré Oldřůvky, kdy po vloupání do kůlny u jednoho z bytových domů byla odcizena strunová sekačka a také benzínová motorová pila značky Stihl, čímž poškozenému místnímu muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 6 a půl tisíce korun.

Výše uvedené případy protiprávního jednání a chování majetkového charakteru nyní prověřují místně příslušní policisté z Obvodního oddělení ve Vítkově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vítkovské policejní číslo 974 737 711.

Případ napadení mezi dvěma muži ve Velkých Hošticích prověřují kravařští policisté

Policisté z Obvodního oddělení v Kravařích v těchto dnech intenzivně prověřují případ slovního a následně i fyzického napadení mezi dvěma muži, ke kterému došlo v odpoledních a v podvečerních hodinách 24. května letošního roku na dvou místech v obci Velké Hoštice.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak okolo šestnácté hodiny odpolední výše uvedeného dne došlo v prostoru venkovního zahradního posezení místní restaurace na ulici Opavské ve Velkých Hošticích k slovnímu a následně k fyzickému napadení mezi dvěma muži ve věku 19 a 31 let, přičemž při vzájemné hádce po sobě plivali, chytali se za oblečení, žduchali do sebe a povalili se na zem, přičemž je od sebe museli oddělit přítomní hosté daného pohostinství. Dále se po předchozím telefonickém rozhovoru spolu setkali přibližně třicet minut po devatenácté hodině podvečerní stejného dne v objektu vlakového nádraží na ulici Nádražní v obci Velké Hoštice, kde opět mezi nimi došlo ke slovnímu i fyzickému střetu a oba muži se sevřenými rukami v pěst i otevřenými dlaněmi několikráte udeřili do různých částí těl. Tento případ přečinu výtržnictví nadále prověřují místně příslušní kravařští policisté v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty, přičemž lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že se u staršího 31letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě pro přečin výtržnictví, kdy jeho trestní stíhání bylo podmíněně zastaveno.

Vloupání do ordinace zdravotního střediska v Hradci nad Moravicí

Mezi dvanáctou a třináctou hodinou polední 25. května tohoto roku doposud neznámá osoba spáchala na ulici Smetanové v Hradci nad Moravicí přečin krádeže tím, že se v nestřežený okamžik vloupala do zubní ordinace v budově zdejšího zdravotnického zařízení, kterou prohledala a z kovové příruční pokladny odcizila finanční prostředky na hotovosti ve výši 38 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hradecké policejní číslo 974 737 731.

Policejní výslednost k proběhlé hudební technoparty v objektu Hadinka na Vítkovsku

V tomto týdnu policisté Územního odboru Policie České republiky v Opavě vyhodnotili bezpečnostní opatření, které proběhlo na teritoriu Obvodního oddělení ve Vítkově, a to od čtvrtku 18. května do pondělí 22. května 2023 v souvislosti s konáním povolené technoparty s názvem „Step Evolution 7“ v areálu rekreačního střediska Hadinka ve Vítkově, v části Klokočov.

Po celou dobu akce službu konající policisté a kriminalisté zaměřili svůj dohled na veřejný pořádek, občanské soužití, bezpečnost a zdraví osob, bezpečnost majetku a bezpečnost a plynulost silničního provozu. V průběhu opatření bylo nasazeno celkem přes 80 policistů, a to z místně příslušného Obvodního oddělení ve Vítkově, z opavského Dopravního inspektorátu, ze Služby kriminální policie a vyšetřování pro okres Opava, ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje, z Odboru cizinecké policie a rovněž i psovodi se služebními psy z policejní kynologie. Dále byli přítomni i strážníci městských policií z Vítkova a z Budišova nad Budišovkou a příslušníci sborů dobrovolných hasičů z okolních obcí. Technoparty se zúčastnilo přes 11 tisíc účastníků nejen z České republiky ale také i ze zahraničí, v okolí Vítkova bylo v této záležitosti zkontrolováno nejméně 593 osob a 541 motorových vozidel, přičemž u 2 řidičů automobilů byla zjištěna trestná činnost ve formě přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky (odborná měření dechovými zkouškami prokázaly u nich hodnoty více jak jedné promile alkoholu v dechu), dále u 1 řidiče bylo zjištěno protiprávní chování a jednání na úrovni přestupku (hodnota dechové zkoušky byla pod jednu promile alkoholu v dechu), 10 řidičů řídilo motorové vozidlo po předchozím užití omamné, návykové nebo psychotropní látky či jedu a 5 osob se odmítlo podrobit orientační dechové zkoušce či testu na návykové látky a rovněž bezdůvodně odmítlo lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči). Bylo také prokázáno, že další 2 řidiči řídili automobil s vysloveným zákazem řízení a dopustili se tak přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. V příkazním řízení bylo na místě řešeno 37 „drobných“ přestupků v dopravě i pro porušení veřejného pořádku či občanského soužití a v pronajatém areálu kulturně společenské akce bylo pátráno po 2 pohřešovaných osobách, vždy s kladnými výsledky jejich nálezu.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě osobního automobilu v Hradci nad Moravicí

Deset minut po třinácté hodině odpolední 23. května 2023 řídil 67letý muž z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po ulici Opavské ve směru jízdy od Opavy na obec Kajlovec, přičemž z dosud přesně nezjištěných příčin (s největší pravděpodobností vlivem zdravotní indispozice) vyjel vpravo mimo vozovku, přejel přilehlý chodník, vjel na travnatou plochu a při velmi nízké rychlosti narazil pravou přední části svého automobilu do podezdívky zdejší budovy prodejny Stihl. Vzhledem k tomu, že se tato kolizní situace v dopravě odehrála bezprostředně naproti služebny policistů z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí, okamžitě službu konající strážci zákona vyběhli na výše uvedené místo, prováděli základní první pomoc, přivolali osádku sanitního vozidla Rychlé záchranné služby s lékařem i příslušníky Hasičského záchranného sboru. Zdravotní stav řidiče se v ten okamžik několikráte měnil z běžného na zhoršený, muž si postupně stěžoval na nevolnost a bolení břicha, následně upadl do bezvědomí a byla tak u něj prováděna laická a následně i speciální resuscitace. Přibližně po hodině však přítomný lékař konstatoval u 67letého muže úmrtí, příčinu smrti přesně nestanovil a byla u něj nařízena zdravotní pitva. Prvotními procesními úkony nebylo shledáno cizí zavinění na smrti shora uvedeného muže a pro řádné zadokumentování spisového materiálu by byly velmi vhodné svědecké informace i případné video záznamy z palubních kamer projíždějících automobilů, a to v souvislosti se zjištěním přesného nehodového děje. Existenci těchto skutečností a poznatků lze telefonicky sdělit vrchnímu inspektoru Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Filipu Špačkovi, a to na číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefonní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950.

BRUNTÁLSKO:

Vloupání do kanceláří krnovské soukromé společnosti

Mezi jednou a čtvrtou hodinou ranní 23. května 2023 doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Vrchlického v Krnově přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do oploceného areálu zdejší soukromé společnosti a poté i do přilehlé administrativní budovy, kdy se po vypáčení dveří vloupal do kanceláře sekretářky ředitele, kterou prohledal a odcizil kovovou příruční pokladnu s finančními prostředky ve výši několika tisíc korun. Dále po předchozím rozbití zařízení prohledal i vedlejší dvě kanceláře a poškozené místní právnické osobě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 31 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

Dopravní nehoda řidičky osobního automobilu s cyklistkou v Krnově

Třicet minut po třinácté hodině odpolední 23. května 2023 řídila 50letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia po ulici Maxima Gorkého v Krnově, přičemž vyjížděla vlevo ze zdejšího přilehlého parkoviště a oproti dopravní značce „Dej přednost v jízdě“ nedala přednost zleva po hlavní silnici jedoucí 60leté místní ženě, jedoucí na svém jízdním kole. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu přední části automobilu s bokem jízdního kola a k pádu cyklistky přes kapotu vozu na zem, při kterém utrpěla zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou žen negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 10 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Úmyslné poškození zaparkovaného osobního automobilu v Novém Jičíně

V blíže neupřesněné době od půlnoci do sedmé hodiny ranní 24. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Na Lani v Novém Jičíně přečin poškození cizí věci tím, že na parkovišti za jedním ze zdejších bytových domů úmyslně poškodil zde zaparkované osobní motorové vozidlo tovární značky Audi A6. Úmyslnými rýhy a vrypy do laku karosérie automobilu, poškrábáním světlometů, odtržením části předního nárazníku i různými trhlinami do plechových částí vozu a vyrytím vulgárního výrazu do přední kapoty vznikla poškozené právnické společnosti celková hmotná škoda na majetku ve výši okolo 100 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Případ rozbití skleněných výplní oken a výloh ve Frenštátě pod Radhoštěm objasněn

V těchto dnech policisté z frenštátského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci a přečinu výtržnictví 39letému muži z Novojičínska, neboť tento podle všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností měl okolo šesté hodiny ranní 23. května letošního roku na ulici Rožnovské ve Frenštátě pod Radhoštěm nalezenými kameny úmyslně rozbít celkem 4 skleněné výplně oken, dveří a výkladních skříní – výloh na budově zdejšího Podnikatelského centra, polikliniky, prodejny optiky a lékárny, čímž poškozeným místním fyzickým i právnickým osobám a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 10 tisíc korun. Tímto protiprávním jednáním majetkového charakteru se nadále intenzivně zabývají frenštátští policisté v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a důvody takového to chování 39letého muže jsou v prověřování.

Objasnění vloupání do rekreační chaty ve Frenštátě pod Radhoštěm

Policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže 42letému muži z Novojičínska, neboť tento se měl od odpoledních hodin 20. května do dopoledních hodin 21. května tohoto roku vloupat do rekreační chaty a přilehlé kůlny na ulici Papratná ve Frenštátě pod Radhoštěm. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním ze strany frenštátských policistů a novojičínských kriminalistů zjištěno a prokázáno, tak shora uvedený muž po vypáčení dveří chaty a kůlny tyto objekty prohledal, zkonzumoval zde alkoholické nápoje (slivovici a rum), k odcizení si připravil různé oděvní svršky, plastové židle, nafukovací bazén a zahradní křeslo, čímž svým protiprávním jednáním a chováním majetkového charakteru způsobil poškozenému místnímu 53letému muži celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši nejméně 6 tisíc korun.

Dva případy vloupání do vlkovické prodejny potravin znají svého pachatele

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Fulneku zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu poškození cizí věci a ve věci přečinu krádeže, ze kterých je důvodně podezřelý 44letý muž z Opavska tím, že se v odpoledních hodinách 30. dubna letošního roku po rozbití skleněné výplně dveří vloupal do prodejny smíšeného zboží ve Fulneku, v části Vlkovice a odtud odcizil různé druhy a množství alkoholických nápojů, piva, krabiček cigaret a tabákových výrobků, čímž poškozené organizaci vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 21 tisíc korun.

Dalším prošetřováním a prověřováním bylo ze strany fulneckých policistů a novojičínských kriminalistů zjištěno a prokázáno, že se shora uvedený 44letý muž pokusil vloupat do stejné provozovny v obci Vlkovice i okolo dvacáté hodiny večerní 6. května 2023, kdy rozbil skleněné výplně vstupních dveří, dovnitř však nevnikl, při svém protiprávním jednání a chování majetkového charakteru byl totiž vyrušen náhodnými svědky a z místa činu utekl neznámo kam. Přesto i v tomto případě způsobil poškozené právnické osobě celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši bezmála 10 tisíc korun.

Vše je nadále ve stádiu prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

