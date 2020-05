Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 26. května 2020

Zprávy z Opavska (4), z Bruntálska (3) a z Novojičínska (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Dopravní nehoda silně podnapilého řidiče osobního automobilu v obci Raduň

Několik minut po třetí hodině ranní 23 května 2020 řídil 19letý muž z Vítkova osobní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz po ulici 9. května v obci Raduň ve směru na Komárov, přičemž při průjezdu zatáčkou dostal smyk, vjel na přilehlou ulici Spojnou a zde narazil do oplocení rodinného domu. Následně byl automobil odhozen vlevo a narazil do fasády dalšího z rodinných domů. Řidič zranění neutrpěl, se zraněním lehčího charakteru byla sanitním vozidlem převezena k lékařskému vyšetření a ošetření do opavské Slezské nemocnice jeho 17letá spolujezdkyně z Opavy. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 230 tisíc korun. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo prokázáno, že shora uvedený mladý řidič vozu je v silně podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,2 promile alkoholu v dechu. Na výzvu se 19letý muž podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve), na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských dopravních policistů a kriminalistů.

Vloupání do prodejny se zahradní technikou na ulici Krnovské v Opavě-Jaktaři

V blíže neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 23. května a pátou hodinou ranní 24. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Krnovské v Opavě přečin krádeže a přečin poškození cizí věci tím, že po přestřižení kovového oplocení vnikl do venkovního skladu zdejšího supermarketu se zahradní technikou, dále se pokusil vypáčit vstupní dvoukřídlové dveře do prodejny, což se mu nepodařilo, do samotných prodejních prostor se však vloupal po vytlačení skleněné výplně výlohy. Následně odcizil elektrické okolo značky MTF Hill a elektrické kolo značky MTF Mount s nabíjecími bateriemi a také dvě motorové pily značky Oleo-Mac, čímž vznikla poškozené společnosti celková hmotná škoda na majetku ve výši okolo 443 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále intenzivně prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených elektrokol a pracovního nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Vloupání do osobního automobilu na ulici Ruské v Opavě-Kylešovicích

Doposud neznámá osoba spáchala mezi šestnáctou hodinou odpolední 24. května a šestou hodinou ranní 25. května tohoto roku na sídlištním parkovišti ulice Ruské v Opavě-Kylešovicích přečin krádeže tím, že se po vypáčení zámku vloupala do zavazadlového prostoru zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Pick-up, ze kterého odcizila jednokotoučový čistič na koberce a podlahy značky Bohman modro-černé barvy, hadici a titanovou tyč s koncovkou značky Puzzi k tomuto čistícímu zařízení a sportovní tašku černé barvy. V ní se nacházela pánská koženková peněženka tmavé barvy, finanční hotovost 4 a půl tisíce korun, razítka, faktury a příjmové doklady poškozené místní právnické osoby, čímž vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši okolo 31 tisíc korun. Toto protiprávní jednání majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, dokladů a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Objasnění případu krádeže jízdního kola v Opavě

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 34letého místního muže jako obviněného ze spáchání zločinu krádeže, kterého se měl dopustit tím, že několik minut po jednadvacáté hodině večerní dne 4. května letošního roku (v době nouzového stavu v ČR) odcizil ze zaměstnanecké kolárny opavské společnosti na ulici Těšínské v Opavě volně stojící neuzamčené pánské krosové jízdní kolo v hodnotě 9 tisíc korun, ke škodě 61letého muže z Opavy. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní objasnili policisté z Obvodního oddělení v Opavě v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a případné další obdobné protiprávní jednání shora uvedeného obviněného muže je nadále ve stádiu prověřování a vyšetřování.

BRUNTÁLSKO:

Vloupání do prodejny ve Vrbně pod Pradědem

Mezi šestnáctou hodinou odpolední 22. května a devátou hodinou ranní 24. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Nové doby ve Vrbně pod Pradědem přečin krádeže tím, že se vloupal do jedné ze zdejších prodejen textilu, ze které odcizil finanční prostředky v mincích a v bankovkách. Poškozené místní právnické osobě tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 5 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vrbenské policejní číslo 974 731 761.

Kontrola silně podnapilého řidiče osobního automobilu v obci Andělská Hora

Chvíli po sedmnácté hodině odpolední 24. května 2020 byla službu konající policejní hlídka z Obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem vyslána do obce Andělská Hora, kde před jedním z bytových domů sedí v nabouraném osobním motorovém vozidle tovární značky Škoda Felicia jeho řidič a tento je s největší pravděpodobností v silně podnapilém stavu. Po příjezdu policistů na místo bylo zjištěno, že za volantem automobilu sedí 24letý muž z Krnova, jenž podle svědků zde před chvíli přijel, chová se arogantně, vulgárně nadává přítomným svědkům i přivolaným policistům a postupně se začíná chovat i agresivně. Zakročující policisté tak rozhodli o jeho zadržení a vzhledem k jeho silné podnapilosti o dodání na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Odborným měřením dechovými zkouškami u něj byly prokázány pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,9 promile alkoholu v dechu. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany vrbenských policistů, policistů ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále a bruntálských kriminalistů nejen pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ale také se bude upřesňovat místo případné dopravní nehody automobilu a další skutečnosti k předmětnému případu.

Albrechtičtí policisté prověřují případ ztraceného batohu

Mezi třináctou a devatenáctou hodinou 23. května letošního roku 44letá žena z Bruntálska s největší pravděpodobností na parkovišti u jednoho z rodinných domů v obci Hynčice nebo na parkovišti před restaurací v obci Hošťálkovy zapomněla svůj batoh, který zde nechala volně odložený, přičemž se v něm nacházel mobilní telefon značky Coolpet, dámský deštník, dámská peněženka s finančními prostředky ve výši 4 tisíce korun, různé osobní doklady, platební karta a stravenky, vše v hodnotě okolo 5 a půl tisíce korun. Touto záležitostí se nyní po oznámení zabývají místně příslušní policisté z Obvodního oddělení ve Městě Albrechticích a jakékoli informace, které by vedly k nálezu ztracených věcí, financí a dokladů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na albrechtické policejní číslo 974 731 771.

NOVOJIČÍNSKO:

Vloupání do rodinného domu v obci Trojanovice

Mezi devátou hodinou ranní a šestnáctou hodinou odpolední 23. května letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Trojanovice přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže tím, že se vloupal do jednoho z rodinných domů, který prohledal, rozházel zde věci a odcizil motorovou pilu v hodnotě 4 a půl tisíce korun. Toto pracovní nářadí bylo následně nalezeno přivolanými policisty a poškozeným 51letým místním mužem několik metrů od domu pod stromem v tašce s nápisem IKEA a zakryté koženou bundou a montérkami. Přivolaný policejní psovod se služebním psem následně vypracoval pachovou stopu, která vedla v délce přibližně 400 metrů směrem k místní restauraci s názvem Žabárna. Celou záležitostí se nadále zabývají policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na frenštátské policejní číslo 974 735 711 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Vloupání do rekreačního rodinného domu v obci Jeseník nad Odrou

Doposud neznámý pachatel se v blíže neustanovené době mezi 9. dubnem a 24. květnem tohoto roku vloupal do jednoho ze zdejších rodinných domů, odkud odcizil šesti strunnou kytaru značky Rieger - Kloss, barvy přírodního smrku a dětskou kytaru světlé barvy v textilním obalu s logem štíra, čímž poškozeným majitelům vznikla odcizením hudebních nástrojů a poškozením zařízení domu celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 28 tisíc korun. Tento přečin poškození cizí věci, přečin porušování domovní svobody a přečin krádeže nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Kopřivničtí policisté sdělili dvěma mužům podezření z krádeží zboží v prodejnách

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Kopřivnici ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže dvěma mužům, kteří v kopřivnických prodejnách zcizovali zboží, ač se u nich jedná o recidivu, poněvadž byli v posledních třech letech pravomocně odsouzeni a potrestáni rozsudky příslušných soudů pro obdobnou trestnou činnost majetkového charakteru.

Pár minut po čtrnácté hodině odpolední 25. května letošního roku místní 36letý muž odcizil v supermarketu na ulici Záhumenní v Kopřivnici dvanáct kusů čokolád různých značek v celkové hodnotě téměř 400 korun, které si uschoval pod oděv a bez zaplacení prošel prostorem pokladen. Zde byl zadržen všímavým pracovníkem bezpečnostní ochranné služby prodejny a následně byl předán přivolaným policistům. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že v nedávné době byl trestním příkazem Okresního soudu v Novém Jičíně odsouzen k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 200 hodin, které doposud neodpracoval a také trestním příkazem Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce dvanácti měsíců, se zkušební dobou šestatřiceti měsíců, a to až do února roku 2023.

Okolo patnácté hodiny odpolední 25. května tohoto roku 21letý muž z Novojičínska odcizil v jedné z prodejen na ulici Obránců míru v Kopřivnici balení kapslí na praní v hodnotě bezmála 400 korun, které si vložil do svého batohu a bez úhrady tohoto zboží prošel pokladní zónou. Při odchodu byl zadržen pracovníky prodejny a poté předán přivolané policejní hlídce. Jak bylo provedenými procesními úkony zjištěno, tak shora uvedený muž byl v poslední době pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Přerově k trestu obecně prospěšných prací o výměře 100 hodin s dohledem probačního úředníka, které doposud nevykonal.

Oba shora uvedené případy jsou nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

Opava 26. května 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem