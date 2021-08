Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 25. srpna 2021

Zprávy z ÚO Opava (3), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Úmyslné poškození závory parkoviště u obce Žimrovice

V blíže neustanovené době mezi dvacátou hodinou večerní 22. srpna a desátou hodinou dopolední 23. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v prostoru parkoviště u Žimrovického splavu na katastru města Hradce nad Moravicí, v části Žimrovice přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil zde instalovanou závoru. Vyhnutím kovového nosného tělesa dané závory vnikla poškozené právnické organizaci celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 40 tisíc korun. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nyní zabývají policisté z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hradecké policejní číslo 974 737 731.

Případem výtržnictví 28letého muže z Opavy se zabývají opavští kriminalisté

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 28letého muže z Opavy jako obviněného ze spáchání přečinu výtržnictví. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž měl na místě veřejnosti přístupném a za přítomnosti několika osob, chvíli po šestnácté hodině odpolední 22. srpna 2021 u fontány pod tak zvaným Ptačím vrchem na ulici Sady Svobody v Opavě, slovně napadat 18letého muže z Bruntálska, kterého se snažil udeřit i do obličeje. Toto se mu nepodařilo, úderem do obličeje však bezprostředně napadl zde přítomného 16letého mladíka z Opavy a poté ihned utekl ve směru k ulici Tyršové. Podle svědeckých výpovědí na červený signál stůj přecházel zdejší přechod pro chodce, kdy bezprostředně vešel do jízdní dráhy osobnímu motorovému vozidlu tovární značky VW Caddy, jehož řidička byla nucena rychle zareagovat a svůj automobil zabrzdit. V té chvíli obviněný muž kopl do karosérie vozu a na okno dveří řidičky hodil kus pizzy, kterou držel v ruce. Poté v křižovatce ulic Nádražní okruh a Tyršova úmyslně shodil na zem zde instalované oplocení výkopu a také rozbil skleněnou výplň dveří do jednoho z přilehlých činžovních domů na ulici Tyršové v Opavě. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši nejméně 6 tisíc korun. Na místo výše popsaného protiprávního jednání byla přivolána službu konající policejní autohlídka z opavského Obvodního oddělení, přičemž bylo zjištěno, že 28letý muž je v silně podnapilém stavu (orientační dechová zkouška u něj prokázala hodnotu 2,5 promile alkoholu v dechu) a proto zakročující policisté rozhodli o jeho zajištění a dodání na protialkoholní záchytnou stanici v Opavě k vystřízlivění. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u obviněného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Opavě pro přečin výtržnictví k podmíněnému trestu odnětí svobody o výměře tří let, a to se zkušební dobou až do června roku 2024. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů.

Krádež motorové nafty na čerpací stanici ve Velkých Hošticích má na svědomí recidivista

Policisté z Obvodního oddělení v Kravařích v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 34letému muži z Ostravy, neboť tento chvíli před patnáctou hodinou odpolední 21. srpna tohoto roku přijel osobním motorovým vozidlem tovární značky Renault Megane k benzínové čerpací stanici na ulici Opavské v katastru obce Velké Hoštice, natankoval do vozu přes 16 listrů motorové nafty v hodnotě bezmála 500 korun a úmyslně bez zaplacení odejel pryč. Po oznámení byly o tomto případu radiostanicí - vysílačkou informovány všechny službu konající policejní hlídky v rámci opavského Územního odboru Policie České republiky, kdy chvíli poté policejní autohlídka z Oddělení hlídkové služby zaregistrovala předmětný automobil v Opavě. Po zastavení a při silniční kontrole se 34letý muž ke svému protiprávnímu jednání plně doznal. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u něj jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Ostravě pro přečin krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který vykonal v květnu roku 2019. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany kravařských policistů a opavských kriminalistů pro podezření z možné další obdobné trestné činnosti majetkového charakteru shora uvedeného 34letého muže.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehody na Bruntálsku

V průběhu posledních dní policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále byli v několika případech přizváni k prošetření a k prověření dopravních nehod a kolizních situací v dopravě na teritoriu bruntálského okresu.

Dvacet minut po sedmé hodině ranní 22. srpna 2021 řídil 67letý muž z Opavy své motorové vozidlo tovární značky Fiat Ducato v obci Město Albrechtice - část Hynčice, a to ve směru od obce Holčovice, přičemž s největší pravděpodobností vlivem mikro spánku přejel za pravý okraj vozovky, prorazil kovové zábradlí a s automobilem spadl do koryta řeky Zlatá Opavice. Vůz zůstal ležet na pravém boku a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 155 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče negativně, on i jeho 60letá spolujezdkyně byli jednorázově lékařsky vyšetřeni a ošetřeni v krnovské nemocnici. Vyproštění vozu z koryta řeky provedli přivolaní hasiči z Města Albrechtice a pracovnice z Odboru životního prostředí Vodovodního úřadu v Krnově uvedla, že k narušení vodního toku a biotopu nedošlo.

Dvacet minut před šestou hodinou ranní 23. srpna 2021 řídil po ulici Ruské v Bruntále místní 59letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Fiat Dobló, přičemž po zdejším přechodu pro chodce přecházel silnici 26letý muž z Bruntálska. Daná světelná křižovatka byla mimo provoz, na semaforu pro automobily svítilo přerušované oranžové světlo a řidič s největší pravděpodobností přehlédl zde jdoucího chodce. Ten po nárazu upadl na vozovku a vzniklo mu zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovské nemocnici. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 15 tisíc korun. Orientační dechová zkouška vyzněla u řidiče vozu negativně, pozitivní však bylo odborné měření dechovými zkouškami u chodce. Tomuto 26letému muži byla naměřena hodnota 0,6 promile alkoholu v dechu. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany bruntálských dopravních policistů, kdy se zjišťuje způsob jízdy řidiče a způsob přecházení a chování chodce na silnici a v jejím bezprostředním okolí.

Chvíli před šestnáctou hodinou odpolední 23. srpna 2021 řídil 81letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po silnicích v městě Bruntál, přičemž odbočoval vlevo na parkoviště u zdejšího supermarketu Lidl. Při tomto přehlédl protijedoucího 68letého místního muže, který řídil elektrickou koloběžku. V dané křižovatce tak došlo ke střetu a k pádu „cyklisty“ na zem. Při tomto utrpěl 68letý muž zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v bruntálské nemocnici. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 35 tisíc korun a orientační dechové zkoušky u obou účastníků kolizní situace v dopravě vyzněly negativně.

Všechny výše uvedené dopravní nehody jsou nadále v intenzivním prošetřování a prověřování ze strany bruntálských dopravních policistů

NOVOJIČÍNSKO:

Vloupání do osobního automobilu na ulici Máchové v Novém Jičíně

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 22. srpna a desátou hodinou dopolední 23. srpna tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Máchové v Novém Jičíně přečin krádeže tím, že se na parkovišti před jedním ze zdejších domů vloupal do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Ford Focus, přičemž ze zavazadlového prostoru automobilu odcizil vrtačku značky Milwaukee včetně dvou brusných kartáčů. Poškozenému 41letému místnímu muži tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného pracovního nářadí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Objasnění vloupání do osobního automobilu na ulici Trlicové v Novém Jičíně

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění všech skutečností, které nasvědčují tomu, že okolo čtvrté hodiny ranní 23. srpna 2021 došlo na ulici Trlicové v Novém Jičíně ke spáchání přečinu krádeže a dále i ke spáchání přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku. Z této výše uvedené trestné činnosti jsou důvodně podezřelé dvě osoby z Nového Jičína, a to 36letý muž a 30letá žena. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak ve výše uvedené době se 36letý muž měl na parkovišti před jedním z bytových domů na ulici Trlicové v Novém Jičíně vloupat do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia a z něj odcizit peněženku s různými osobními doklady, s doklady k vozidlu, s finančními prostředky na hotovosti ve výši 3 tisíce korun a s platebními kartami, vše ke škodě 21leté místní ženě. Za použití odcizené platební karty pak podezřelá 30letá žena provedla v dopoledních hodinách téhož dne, tedy 23. srpna 2021, ve třech případech platební transakce za nákup zboží v novojičínských provozovnách v celkové hodnotě bezmála jednoho tisíce korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že se u výše uvedeného 36letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k nepodmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání šesti měsíců. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů, kdy se zjišťuje případné další obdobné protiprávní jednání a chování 36letého muže a 30leté ženy.

