Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 24. listopadu 2022

Zprávy z ÚO Opava (5), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Případ fyzického napadení u stěbořického rybníku prověřují opavští policisté a kriminalisté

V uplynulých dnech vrchní inspektor Obvodního oddělení Policie České republiky v Opavě zahájil úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu ublížení na zdraví, ze kterého je důvodně podezřelý 43letý muž z Krnova tím, že třicet minut po jedenácté hodině dopolední 26. října letošního roku v areálu stavby mostku u hráze rybníku v obci Stěbořice bezdůvodně nejprve slovně a poté i fyzicky napadl 50letého muže z Vítkovska. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, ve chvíli, kdy 50letý muž stál na břehu rybníku a skláněl se k vodní hladině, tak jej 43letý muž kopl do obličeje, až tento vlivem zásahu ztratil rovnováhu a spadl do vody. Následně agresivní muž začal po poškozeném házet nalezené kusy betonu a dřevěné desky, které dopadaly na jeho tělo případně na hladinu vodní plochy a hodil po něm i jeho mobilní telefon, peněženku s finančními prostředky ve výši 150 korun a kompletní oblečení (bundu, boty, rifle). Výše uvedený 50letý muž tak utrpěl zranění s nutností lékařského vyšetření, ošetření a následné hospitalizace ve Slezské nemocnici Opava a byla mu způsobena hmotná škoda na majetku v celkové výši přes jeden tisíc korun.

Shora jmenovaný 43letý muž své protiprávní jednání a chování učinil v silně podnapilém stavu, kdy mu odborným měřením dechovými zkouškami byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,45 promile alkoholu v dechu. V silně podnapilém stavu byla v době této uvedené trestné činnosti i poškozená napadená osoba, která měla téměř 1,4 promile alkoholu v dechu. Celá záležitost je nadále v gesci opavských policistů a kriminalistů.

Objasnění případu drogové problematiky na Opavsku

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 33letého muže z Opavy jako obviněného ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak shora uvedený muž nejméně od ledna do poloviny listopadu 2022 v prostorách jednoho z rodinných domů na Vítkovsku za pomocí potřebných komponentů (sodíkových výbojek, stínidel, ventilátorů, květináčů…) a celkové indoorové technologie opakovaně v pravidelných cyklech pěstoval rostliny konopí, které mu zčásti uhnily případně je zčásti usušil a tímto získal marihuanu obsahující látku THC, tedy delta-9-tetrahydrokanabinol. Tuto trestnou činnost odhalili na základě intenzivního získávání podnětů, poznatků a důkazů policisté a kriminalisté z tak zvaného opavského TOXI TÝMU.

V rámci předem stanovené a nařízené domovní prohlídky zakročující policisté a kriminalisté v předmětném domě v jedné z obcí na Vítkovsku nalezli a zajistili 5 kilogramů sušené zelené rostlinné hmoty, zcela funkční a plně vybavenou indoor pěstírnu a 64 kusů rostlin konopí setého o průměrné výšce 50 centimetrů a 70 kusů těchto rostlin o průměrné výšce 20 centimetrů.

Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany opavských policistů a kriminalistů a trestní stíhání výše jmenovaného obviněného 33letého muže je vedeno na jeho svobodě.

Vloupání do dodávkového automobilu na ulici Cihelní v Hlučíně

V blíže neustanovené době mezi půl desátou a půl jedenáctou dopolední 23. listopadu letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na parkovišti u jednoho ze supermarketů na ulici Cihelní v Hlučíně přečin krádeže, přečin poškození cizí věci a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že po rozbití okna dveří se vloupal do kabiny zde odstaveného nákladního motorového vozidla tovární značky Renault Master. Následně z tohoto dodávkového automobilu odcizil látkový batoh černé barvy s různými druhy ošacení (modré rifle, hnědá mikina a modrý rolák), dále pánskou koženou kabelku hnědé barvy s peněženkou, s finančními prostředky na hotovosti ve výši 6 tisíc korun, s různými osobními doklady, s platební kartou a se dvěma svazky klíčů, čímž třem poškozeným mužům z Uherskohradišťska vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 18 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, financí a dokladů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Žádost o svědecké informace k fyzickému napadení na ulici Olomoucké v Opavě

Policejní inspektorka prap. Bc. Anna Poštulková z opavského Obvodního oddělení v těchto dnech nadále intenzivně prověřuje případ přečinu výtržnictví a přečinu ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, ke kterému došlo okolo druhé hodiny ranní 3. října 2022 před vchodem do diskoklubu Safari bar na ulici Olomoucké v Opavě. V té době podezřelý 26letý muž z Opavy bez údajné jakékoli příčiny fyzicky napadl zde stojícího 26letého místního muže, kdy jej udeřil sklenicí do čela takovou silou, až se sklenice rozbila. Tímto protiprávním jednáním a chováním na místě veřejnosti přístupném a před několika osobami vzniklo poškozenému muži krvácivé zranění v obličeji s nutností následného lékařského vyšetření a ošetření. Jakékoli kladné svědectví a případné pozitivní informace k průběhu fyzického napadení, k jeho ději a příčině, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651. Tato svědectví jsou velmi důležitá pro řádné zadokumentování spisového materiálu a policisté za poskytnuté informace předem děkují.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě na ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách

Deset minut před desátou hodinou dopolední 23. listopadu 2022 řídila 39letá žena z Opavska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po ulici Hlučínské v Opavě-Kateřinkách, a to ve směru od obce Malé Hoštice do centra statutárního města, přičemž se s největší pravděpodobností plně nevěnovala řízení a situaci v silničním provozu a na řádně vyznačeném přechodu pro chodce narazila do zde jdoucí 76leté místní ženy, která vedle sebe vedla jízdní kolo. Po střetu žena přepadla i se svým jízdním kolem přes kapotu automobilu na zem s vzniklo jí zranění blíže neustanoveného charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechová zkoušky vyzněly u obou žen negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši několika stovek korun. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývá policejní inspektor ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Daniel Včelka, který velmi rád přijme svědecké informace na opavském policejním telefonním čísle 974 737 581. Kladné a pozitivní poznatky k průběhu nehodového děje lze rovně kdykoli, byť i anonymně, telefonicky sdělit na mobilní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950. Pro řádné zadokumentování spisového materiálu jsou velmi vhodné i případné kamerové záznamy, které by mohly být pořízeny z palubních kamer zde projíždějících automobilů. Za pomoc policisté děkují.

BRUNTÁLSKO:

Případ krádeže volně odloženého notebooku v areálu bruntálského vlakového nádraží

Pár minut před osmnáctou hodinou podvečerní 22. listopadu tohoto roku doposud neznámý pachatel využil chvilkové nepozornosti 19letého muže z Opavy a v době, kdy si na parapet okna budovy vlakového nádraží ČD na ulici Nádražní v Bruntále odložil notebook značky Asus černé barvy, tak tuto elektroniku odcizil a způsobil tím celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 15 tisíc korun. Jak bylo dále zjištěno, tak poškozený muž si svůj přenosný počítač odložil na parapet okna z důvodu toho, že si odskočil vykonat tělesnou potřebu a od svého notebooku se vzdálil na několik desítek metrů. Poté už jen viděl, jak mu neznámý muž s jeho počítačem odbíhá pryč neznámo kam. K popisu osoby pachatele uvedl, že se jednalo o mladíka vysokého přibližně 180 centimetrů, oblečeného do kompletního tmavého oblečení a na hlavě měl zimní čepici. Tento přečin krádeže nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Bruntále a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené věci, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění krádeže televizoru z pokoje novojičínského penzionu

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 29letému muži z Novojičínska, neboť tento na podkladě všech doposud zjištěných a objasněných skutečností měl z 18. na 19. listopadu tohoto roku odcizit v jednom z pokojů zdejšího penzionu na ulici Štefánikové v Novém Jičíně televizní přijímač značky Sencor v hodnotě 3 a půl tisíce korun. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Případ vloupání do stavební buňky v obci Bravantice

V blíže neustanovené době mezi čtrnáctou hodinou odpolední 17. listopadu a šestou hodinou ranní 18. listopadu letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Bravantice přečin krádeže tím, že neoprávněně vstoupil do oploceného areálu stavby skladů zdejšího supermarketu a následně se po rozbití skleněné výplně okna vloupal do unimobuněk. Z nich odcizil různé druhy a množství ručního elektrického pracovního nářadí (aku uhlové brusky, aku šroubováky, aku vrtací kladiva, kotoučové pily, vrtačky, sbíjecí kladiva, elektrické kabely…), tři notebooky a stolní počítač včetně monitoru značek Dell, čímž poškozené právnické osobě z Ostravy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši přes 250 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Bílovci a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bílovecké policejní číslo 974 735 701 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě u kopřivnického supermarketu

Okolo jedenácté hodiny dopolední 21. listopadu 2022 došlo na parkovišti supermarketu LIDL v Kopřivnici k dopravní nehodě. V té době 57letá místní žena řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Hyundai i10 ve směru jízdy od ulice Štefánikové k budově marketu, přičemž z dosud zcela přesně nezjištěných příčin došlo ke střetu se zde jdoucí 76letou ženou z Kopřivnice. Chodkyně následně upadla na zem a způsobila si zranění, se kterým byla dodatečně lékařsky vyšetřena, ošetřena a hospitalizována v novojičínském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik stovek korun. Tuto kolizní situaci v dopravě nadále prošetřuje a prověřuje policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně nprap. Petr Smékal, který po široké veřejnosti žádá svědecké informace k průběhu nehodového děje. Velmi podstatné a podnětné poznatky k celé záležitosti by zajisté mohl sdělit doposud neznámý muž, který v době střetu přijížděl na parkoviště osobním automobilem z protisměru, zastavil, vystoupil z vozu a pomáhal poškozené starší ženě vstát. Rovněž i informace dosud neznámé ženy, která také pomáhala seniorce vstát ze země, by byly velmi důležité pro řádné zadokumentování spisového materiálu. Tyto osoby případně i jiní přímí svědci se mohou, prosím, kdykoli telefonicky ozvat na novojičínské policejní číslo 974 735 251 nebo 974 735 651.

Opava 24. listopadu 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

