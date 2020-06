Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 24. června 2020

Zprávy z ÚO Opava (4), z ÚO Bruntál (1) a z ÚO Nový Jičín (4) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Ostravský brigádník zcizoval zboží v opavském supermarketu

Od konce měsíce května letošního roku policisté z Obvodního oddělení v Opavě v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty prověřovali oznámení o krádežích zboží v jednom ze supermarketů na ulici Olomoucké v Opavě. Mezi 26. a 29. květnem 2020 tehdy neznámá osoba postupně odcizila z prodejních prostor tohoto marketu různé druhy zboží v hodnotě přes 4 a půl tisíce korun. Jak bylo dalším intenzivním prověřováním ze strany opavských policistů zjištěno, tak láhve alkoholických nápojů, osvěžovače vzduchu, pomazánky, mléka, různé druhy piva, energetických nápojů, konzerv, sýrů a paštik odcizil 26letý muž z Ostravy. Toto své protiprávní jednání majetkového charakteru prováděl jako brigádní pracovník během svých nočních směn. Následnou lustrací v dostupných evidencích bylo také prokázáno, že se u výše uvedeného muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, ze kterého byl podmínečně propuštěn a byla mu stanovena zkušební doba až do června roku 2022. V daném případě se tak jednalo o důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu krádeže a ve zkráceném přípravném řízení bylo toto ů2podezření 26letému muži sděleno. Jeho další případná a obdobná trestná činnost je prověřována ze strany opavských policistů a kriminalistů v úzké spolupráci s jejich ostravskými kolegy.

Vloupání do osobního automobilu na ulici Osada Míru v Dolním Benešově

Mezi sedmnáctou hodinou odpolední 21. června a osmou hodinou ranní 22. června tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Osada Míru v Dolním Benešově přečin krádeže tím, že se vloupal do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Volkswagen Passat Variant, ze kterého odcizil rybářský prut značky Shimano černé barvy, dva rybářské pruty značky Mivardi černé barvy, rybářský bivak, vaničku na odkládání ryb, další různé rybářské potřeby a náčiní, lehátko a dva spací pytle, čímž poškozenému místnímu 35letému muži vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 20 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Ostravský mladík se vloupal do prodejního stánku na opavském vlakovém nádraží

Policisté z opavského Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci případu vloupání do prodejního stánku s rychlým občerstvením, ke kterému došlo okolo jednadvacáté hodiny večerní 22. června 2020 v prostoru nástupiště v areálu železniční stanice ČD Opava-východ na ulici Jánské v Opavě. Po vytlačení prodejního okna tak došlo k odcizení cukrovinek a potravin v celkové hodnotě 2 tisíce korun. Vzhledem k tomu, že opavskými policisty byl jako pachatel ustanoven 15letý mladík z Ostravy, tak ve zkráceném přípravném řízení mu bude sděleno podezření ze spáchání provinění z přečinu krádeže. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů a případné další obdobné protiprávní jednání majetkového charakteru výše uvedeného nezletilce je nadále ve stádiu dokazování.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě u obce Vlaštovičky z 23. června 2020

Dne 23. června 2020 v patnáct hodin odpoledne došlo na silnici číslo I/11 mezi Opavou, městskou částí Jaktař a obcí Opava, část Vlaštovičky k dopravní nehodě mezi osobním motorovým vozidlem tovární značky Seat Leon a osobním motorovým vozidlem tovární značky Fiat Scudo Combinato. Ve výše uvedené době řídila 28letá žena z Opavy osobní automobil Seat ve směru jízdy od Opavy na Vlaštovičky, přičemž při průjezdu pravotočivou zatáčkou nepřizpůsobila rychlost jízdy, uvedla svůj vůz do smyku, přejela do levého jízdního pruhu a zde přední části automobilu narazila do levé přední části a levé strany protijedoucího vozidla Fiat, které řídil 35letý muž z Opavy. Vlivem nárazu byla obě vozidla odražena do pravého silničního příkopu ve směru jízdy na Opavu. Při střetu utrpěli oba řidiči zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření, kdy shora uvedený muž byl letecky transportován helikoptérou do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě a výše jmenovaná žena byla sanitním vozidlem převezena do Slezské nemocnice v Opavě. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků dopravní nehody negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 420 tisíc korun.

Vzhledem k řádnému zadokumentování celé výše popsané kolizní situace v dopravě policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Radim Uvíra žádá o spolupráci při ustanovení dalších případných přímých svědků a žádá o svědectví k situaci před dopravní nehodou. Tyto informace lze kdykoli telefonicky sdělit na opavská policejní čísla 974 737 574 nebo 974 737 581.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehody na Bruntálsku

Pár minut po osmé hodině ranní 20. června 2020 řídil 79letý muž z Bruntálska své osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Karoq v úseku mezi obcemi Město Albrechtice a Linhartovy, přičemž se při průjezdu mírně levotočivou zatáčkou dostatečně nevěnoval řízení (podle jeho slov z prostoru vozu přes otevřené okno vyháněl hmyz), vyjel vpravo mimo zpevněnou část komunikace, narazil do směrového sloupku, sjel do silničního příkopu a přední části automobilu narazil do vzrostlého stromu. Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění lehčího charakteru s nutností preventivního lékařského vyšetření a ošetření v krnovské nemocnici, ke zranění žádné jiné osoby nedošlo, orientační dechová zkouška vyzněla u 79letého muže negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 205 tisíc korun.

Chvíli před sedmnáctou hodinou odpolední 21. června 2020 řídila 68letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Citroën C4 Picasso po ulici Potočné v obci Stará Ves, přičemž při vyjíždění z místa ležícího mimo pozemní komunikaci nedala přednost v jízdě 21letému muži z Rýmařova, který jel na svém jízdním kole po hlavní silnici ve směru na obec Žďárský potok. I přes intenzivní brzdění došlo ke střetu jízdního kola s automobilem a k pádu cyklisty na zem. Při tomto utrpěl 21letý muž zranění pravé ruky, o lékařskou pomoc na místě však nepožádal a podle jeho slov dodatečně sám navštíví zdravotnické zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u účastníků kolizní situace v dopravě negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 16 tisíc korun.

Třicet minut po třinácté hodině odpolední 23. června 2020 řídila 27letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia v obci Malá Morávka, a to ve směru jízdy od Dolní Moravice na Karlovou Studánku, přičemž u zdejší restaurace odbočovala vlevo na parkoviště. Při tomto nedala přednost v jízdě protijedoucímu 51letému muži, který řídil své osobní motorové vozidlo tovární značky Seat Leon. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu obou automobilů, ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 230 tisíc korun.

Všechny výše uvedené dopravní nehody a kolizní situace v dopravě jsou nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění krádeže kovového materiálu na katastru Příbora

V těchto dnech policisté z příborského Obvodního oddělení zahájili úkony trestního řízení směřujících k prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že byl spáchán přečin krádeže, který na ulici Jičínské v katastru města Příbor spáchali formou spolupachatelství čtyři muži ve věku 29, 33, 37 a 39 let z Ostravy. Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak mezi devatenáctou a dvacátou hodinou večerní 20. června letošního roku všichni čtyři muži společně neoprávněně vstoupili na zdejší pozemek sloužící jako skládka stavebního materiálu a suti, přičemž bez předchozího svolení majitele naložili do nákladového prostoru dodávkového motorového vozidla tovární značky Citroën Jumper zde volně odložený kovový šrot (litinové skruže, litinové hydrantové skříně, litinové poklopy, litinové trubky a další kovový materiál) o přibližné váze 2 tisíc kilogramů, který následně chtěli odvézt a zpeněžit v ostravské sběrně druhotných surovin. Při odvozu zmiňovaného železného šrotu byli na ulici Frenštátské v Příboře, při běžné silniční kontrole, zastaveni službu konající místní policejní hlídkou a důslednou kontrolou nákladového prostoru jejich automobilu a dalším dokazováním byla objasněna tato trestná činnost majetkového charakteru se škodou zcela zřejmě přesahující finanční částku ve výši 5 tisíc korun. Odcizený kovový materiál byl následně podezřelými muži vydán, byl tedy zajištěn a uložen u příborských policistů k dalším nutným procesním úkonům. Celá záležitost je nadále intenzivně prověřována ze strany novojičínských kriminalistů v úzké spolupráci s jejich ostravskými kolegy.

Objasnění úmyslného poškození sedaček v areálu fulneckého fotbalového hřiště

V těchto dnech policisté z fulneckého Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření z přečinu poškození cizí věci a z přečinu výtržnictví 19letému muži z Novojičínska, neboť tento je důvodně podezřelý z toho, že v brzkých ranních hodinách 14. června letošního roku v areálu fotbalového stadiónu na ulici Hranické ve Fulneku, během konání kulturní akce, úmyslně na zdejší tribuně rozbil sedm plastových sedaček. Kopy do zadních částí opěradel způsobil místní poškozené právnické organizaci celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 7 tisíc korun. Celá záležitost jakož i důvody výše popsaného protiprávního jednání a chování podezřelého mladého muže jsou nadále v prověřování ze strany fulneckých policistů a novojičínských kriminalistů.

Majetková trestná činnost 30letého muže z Nového Jičína

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu krádeže a přečinu poškození cizí věci, kterých se dopustil 30letý místní muž tím, že okolo třetí hodiny ranní 22. června 2020 se na ulici Karla Kryla v Novém Jičíně, po vykopnutí skleněné výplně dveří, vloupal do prodejny v objektu zdejší benzínové čerpací stanice, odkud následně odcizil různé druhy a množství čokolád a cukrovinek, čímž poškozeným právnickým osobám způsobil odcizením zboží a poškozením zařízení celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši 22 tisíc korun.

Jak bylo dalším prověřováním a následným dokazováním doposud zjištěno, tak se shora uvedený 30letý muž již v podvečerních hodinách 13. června letošního roku dopustil protiprávního jednání a chování majetkového charakteru (přečinu krádeže a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku) v objektu Staré pošty na ulici Masarykovo náměstí v Novém Jičíně. V té době využil chvilkové nepřítomnosti a nepozornosti hudebníků, kteří se připravovali na svůj koncert a ve volně přístupném vestibulu tak 31letému muži z Novojičínska odcizil zde volně odloženou příruční tašku s peněženkou, s různými osobními doklady, s platebními kartami, s finančními prostředky na hotovosti, s mobilním telefonem a s komponenty a s pomůckami ke hře na kytaru, vše v celkové hodnotě bezmála 7 a půl tisíce korun.

Dále v dopoledních hodinách 19. června tohoto roku v jedné z prodejen na ulici Resslové v Novém Jičíně využil chvilkové nepozornosti obsluhy provozovny a z prodejního pultu odcizil volně odložený mobilní telefon v hodnotě přes 2 tisíce korun.

Provedenými lustracemi v dostupných evidencích bylo také prokázáno, že se u shora uvedeného 30letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody se zkušební dobou až do února roku 2021. Celá záležitost a možná další obdobná trestná činnost podezřelého muže je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

17letý mladík v silně podnapilém stavu řídil ve Studénce osobní automobil

Policisté ze studéneckého Obvodního oddělení v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení k prověření a k objasnění skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že mohlo být 17letým mladým mužem z Novojičínska spácháno provinění z přečinu neoprávněného užívání cizí věci a provinění z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Jak bylo dosavadním prověřováním zjištěno, tak se výše uvedená mladistvá osoba měla v pozdních večerních hodinách 22. června 2020 v místě společného trvalého bydliště neoprávněně zmocnit klíčů k osobnímu motorovému vozidlu tovární značky Opel jeho rodičů, uvedený automobil tak odcizit a následně s ním jezdit po několika ulicích ve Studénce. Toto jednání bylo zjištěno při běžné silniční kontrole ze strany službu konající místní policejní hlídky, a to chvíli po třiadvacáté hodině 22. června tohoto roku na ulici Mírové ve Studénce. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo dále prokázáno, že 17letý mladík je v silně podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 1,3 promile alkoholu v dechu.

Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany studéneckých policistů a novojičínských kriminalistů, kdy již nyní je zcela zřejmé, že nezletilá osoba se k řízení automobilu dostala po předchozí krádeži klíčů a po odcizení vozu, že nevlastní řidičský průkaz s příslušným řidičským oprávněním pro tuto podskupinu motorových vozidel a že byla v podnapilém stavu. Kdo tedy mladistvému muži alkoholické nápoje prodal, podal či poskytl je rovněž předmětem prošetřování, prověřování a dokazování.

Opava 24. června 2020

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

