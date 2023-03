Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 24. března 2023

Zprávy z ÚO Opava (6), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (5) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Hradečtí policisté prověřují případ internetového podvodu

Policisté z Obvodního oddělení v Hradci nad Moravicí v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty v těchto dnech zahájili úkony trestního řízení ve věci přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací a přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, kterých se v průběhu dne 17. března 2023 z neznámého místa dopustila doposud neznámá fyzická či právnická osoba.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak v odpoledních hodinách 17. března tohoto roku přišla 37leté ženě z Opavska na číslo jejího mobilního telefonu SMS zpráva ve znění „MVPS – Platba už na Vás čeká“ s přiloženým odkazem na jisté webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí. Výše uvedená žena zareagovala na nevyžádanou zprávu nejen jejím otevřením (i když už zkratka MVPS není zkratkou daného ministerstva, poněvadž oficiální zkratka je MPSV), ale také následným přihlášením se do přiloženého internetového odkazu. Poté byla přesměrována na webovou stránku Portál občana, do které chtěla vstoupit prostřednictvím své bankovní identity, kdy vypsala své přihlašovací údaje a heslo ke svému internetovému bankovnictví a potvrdila i tak zvaný Smart klíč. Na předmětnou internetovou stránku se však nedokázala v té chvíli přihlásit a všechny aplikace přes svůj mobilní telefon uzavřela. V podvečerních hodinách následujícího dne však zjistila, že z jejího bankovního účtu jí byly prostřednictvím tří neoprávněných platebních transakcí převedeny její finanční prostředky v celkové výši 50.800 korun na jiné, jí neznámé bankovní účty. Celá záležitost je nadále v gesci hradeckých policistů a opavských kriminalistů a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či osob pachatelů nebo k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hradecké policejní číslo 974 737 731 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Úmyslné poškození mysliveckého posedu na katastru obce Darkovice

V blíže neupřesněné době mezi třiadvacátou hodinou večerní 21. března a sedmou hodinou ranní 22. března letošního roku doposud neznámý pachatel či pachatelé spáchal nebo spáchali přečin poškození cizí věci v katastru obce Darkovice. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak došlo k úmyslnému naříznutí dřevěných nosných trámů mysliveckého posedu, který byl instalován poblíž účelové komunikace spojující obce Darkovice a Vřesina a k následnému stržení na zem. Poškozenému místnímu Mysliveckému sdružení tak vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 16 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v gesci policistů z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

Vloupání do objektu herny na ulici Ratibořské v Opavě-Kateřinkách

Mezi třetí a půl pátou ranní 22. března tohoto roku se doposud neznámá osoba po vypáčení zámku vstupních dveří vloupala do prostor herny na ulici Ratibořské v Opavě-Kateřinkách, tuto provozovnu prohledala a z prostor baru odcizila finanční prostředky v bankovkách i v drobných mincích, které byly v tak zvaném číšnickém fleku či v příruční pokladně. Poškozené pražské akciové společnosti byla tímto protiprávním jednáním a chováním majetkového charakteru způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši 91 tisíc korun. Tímto přečinem krádeže se nadále intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení v Opavě v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Odcizení pohonných hmot z nákladního automobilu v obci Rohov

V přesně nezjištěné době od čtrnácté hodiny odpolední 21. března do čtrnácté hodiny odpolední dne 22. března letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Hlavní v obci Rohov přečin krádeže tím, že po odstranění uzamčeného víčka palivové nádrže na zde zaparkovaném nákladním motorovém vozidle tovární značky Man odčerpal a takto odcizil přibližně 120 litrů motorové nafty, čímž poškozené místní právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 5 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Kravařích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených pohonných hmot, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721.

Při silniční kontrole v Hlučíně řidič osobního automobilu značky Audi policistům ujížděl

Pět minut před jedenáctou hodinou dopolední 23. března 2023 službu konající policejní autohlídka z hlučínského Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu poblíž benzínové čerpací stanice na ulici Markvartovické v Hlučíně, přičemž ve směru od Ostravy uviděla přijíždějící osobní motorové vozidlo tovární značky Audi A4, které se rozhodla zastavit. Na zákonem dávaná znamení však řidič automobilu nereagoval a pokračoval ve své jízdě, kdy byl po celou dobu pronásledován policisty ve služebním policejním automobilu se zapnutým světelným a zvukovým výstražným zařízením majáku a s nápisem Stop. Na chvíli řidič vozu Audi najel k pravému okraji vozovky ulice Ostravské, avšak ani zde nezastavil a rychlou jízdou z ulice Ostravské odbočil na ulici K pile, tuto projel značnou rychlostí až na její konec a zde vjel otevřenou bránou do místního dřevařského závodu. Po ujetí dalších několika metrů v tomto objektu však dojel až na úplný konec, kde již nebyla možnost pokračovat dál v jízdě. Policisté při příjezdu k zastavujícímu vozu pouze uviděli, jak jistý muž z místa řidiče po zastavení přeskočil na zadní sedadlo a z místa spolujezdce na předním sedadle si jiný muž zasedl za volant. Při následné silniční kontrole za volantem seděl 23letý muž z Karvinska a na zadním sedadle automobilu 28letý muž z Karvinska. Tento 28letý muž měl v době pronásledování automobil tovární značky Audi A4 řídit a důkladnými lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno a prokázáno, že má v současné chvíli vysloven status neřidiče, kdy mu byl rozsudkem Okresního soudu v Ostravě uložen mimo jiné i trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do května roku 2024. Při policejním pronásledování byly ujety přibližně dva kilometry a vše trvalo nejvýše dvě minuty. V té době nevzniklo nikomu žádné zranění ani hmotná škoda na majetku. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany hlučínských policistů a opavských kriminalistů, mimo jiné i pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Výše jmenovanému 28letému muži již policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání této trestné činnosti.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě na ulici Nákladní v Opavě

Policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Bc. Peter Bučko v těchto dnech intenzivně prošetřuje případ dopravní nehody, která se stala okolo třiadvacáté hodiny večerní 10. března 2023 na parkovišti u provozovny bowlingu, místní restaurace a zdejších prodejen na ulici Nákladní v Opavě.

V té době 19letá žena z Opavy na předmětném parkovišti řídila osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, přičemž při couvání měla pravou zadní části automobilu narazit do levé přední části osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia v provedení taxislužby, jehož 24letý řidič z Opavy přivezl k restauraci dosud přesně nezjištěné pasažéry. Ke kolizní situaci v dopravě mělo dojít v okamžiku, kdy vůz taxi již stál a jeho řidič byl ve vozidle sám. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 15 tisíc korun.

V dané záležitosti by byli velmi vhodné svědecké informace osob, které byly přivezeny na dané parkoviště Taxislužbou Carbol, a to ve výše uvedené době z ulice Olomoucké. Tyto osoby by mohly podat kladné poznatky k celému nehodovému ději. Jakékoli informace, které by vedly k řádnému zadokumentování spisového materiálu lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950.

BRUNTÁLSKO:

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu v Bruntále

Třicet minut po druhé hodině ranní 23. března 2023 službu konající policejní autohlídka z bruntálského Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Nádražní v Bruntále, kdy stavěla a kontrolovala řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Opel Astra, a to 20letého muže z Bruntálska. Provedeným odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že výše uvedený řidič řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, přičemž mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami nejméně 1,7 promile alkoholu v dechu. Výše uvedenému 20letému muži řidičský průkaz na místě zadržen nebyl, poněvadž jej nepředložil, bylo mu však zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a již nyní je důvodně podezřelý z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů v prostoru bruntálské křižovatky

Dvacet minut před třináctou hodinou odpolední 21. března 2023 řídila 20letá žena z Bruntálu osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia po ulici Ruské v Bruntále, přičemž v křižovatce s ulicemi Dukelská a Jesenická odbočovala vlevo na ulici Jesenickou a přitom nedala přednost v jízdě osobnímu motorovému vozidlu tovární značky Škoda Fabia, jehož 25letý místní muž jel v protisměru z ulice Dukelské na ulici Ruskou. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu obou osobních automobilů s celkovou hmotnou škodou na majetku ve výši 75 tisíc korun. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a tyto osoby zraněny nebyly. Při kolizní situaci v dopravě však utrpěla zranění lehčího charakteru 24letá žena z Bruntálska, která seděla na předním sedadle spolujezdce v prvně zmiňovaném voze značky Škoda Octavia. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Případ internetového podvodného jednání a krádež finančních prostředků z bankovního účtu

Na základě oznámení 60letého muže z Novojičínska zahájila komisařka Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění všech skutečností ve věci možného spáchání zločinu podvodu, a to ze strany doposud neznámého pachatele.

Mezi jedenáctou a čtrnáctou hodinou 20. března 2023 neznámé osoby z blíže neupřesněného místa v několika případech telefonicky kontaktovaly oznamovatele na jeho mobilní telefonní číslo, kdy se představily jako zaměstnanci České národní banky a pod smyšlenou legendou dohledu nad podezřelými transakcemi finančních prostředků na jeho bankovních účtech jej přesvědčily, aby si do svého mobilního telefonu nainstaloval aplikaci Team Viewer pro vzdálený přístup, což výše uvedený muž učinil. Následně se prostřednictvím mobilního telefonu přihlásil i do svého internetového bankovnictví a po chvíli zjistil, že mu z jeho bankovního účtu bylo provedeno šestnáct neoprávněných odchozích platebních transakcí na jiné mu neznámé bankovní účty a tímto protiprávním jednáním a chováním ze strany neznámé osoby nebo osob mu byly odcizeny finanční prostředky ve výši přes 2 miliony 322 tisíc korun. Celou záležitostí se nadále intenzivně zabývají novojičínští policisté a kriminalisté.

Úmyslné poškození osobního automobilu na ulici Dvořákové v Novém Jičíně

Mezi jedenáctou a třináctou hodinou 21. března letošního roku doposud neznámý pachatel spíchal na parkovišti před jedním z domů na ulici Dvořákové v Novém Jičíně přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně poškodil zde odstavené osobní motorové vozidlo tovární značky Mercedes Benz CLA 180D. Vrypy a rýhami do laku karosérie levého zadního blatníku, levých zadních dveří, levých předních dveří, levého předního blatníku a předního nárazníku vznikla poškozenému 66letému muži z Novojičínska celková hmotná škoda na majetku ve výši 50 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na katastru obce Petřvald

Deset minut po šesté hodině ranní 23. března 2023 řídil 74letý muž z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Seat Cordoba v katastru obce Petřvald, přičemž při vyjíždění z prostor zdejší benzínové čerpací stanice na silnici číslo I/58 vedoucí na Ostravu se snažil na této komunikaci otočit ve směru na obec Mošnov, přičemž nedal přednost v jízdě v přímém směru jedoucímu osobnímu motorovému vozidlu tovární značky Citroën Berlingo, které řídil 42letý muž z Ostravy a jel ve směru od Mošnova na Ostravu. Při této dopravní nehodě utrpěl druhý z uvedených mužů zranění s nutností lékařského vyšetření a ošetření v nemocničním zařízení s dobou léčení tří až čtyř týdnů. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku řádově v několika tisíci korunách. Celá záležitost je nyní prověřována ze strany novojičínských dopravních policistů a kriminalistů pro možné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ublížení na zdraví z nedbalosti.

Objasnění případu krádeže šperků v novojičínské prodejně Zlatnictví

Policisté z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení směřující k prověření a k objasnění všech skutečností důvodně nasvědčujících tomu, že chvíli před šestnáctou hodinou odpolední 23. března 2023 byl na ulici Masarykovo náměstí v Novém Jičíně spáchán přečin krádeže.

Tohoto protiprávního jednání majetkového charakteru se měl dopustit 34letý muž z Frýdku-Místku, který pár minut před šestnáctou hodinou odpolední 23. března letošního roku vstoupil do prodejny zdejšího Zlatnictví a po obsluze požadoval ke koupi řetízek z bílého kovu s přívěškem sovy. V okamžiku, kdy mu prodavačka sdělila, že toto zboží v prodeji nemá, tak v té době jí neznámý muž začal být agresivní, předloktím svých rukou razantně několikráte udeřil do skleněné plochy prodejního pultu, čímž skleněnou výplň rozbil a z této výlohy vzal plato s vystavenými 20 kusy řetízků ze žlutého kovu různých délek a tvarů, přičemž následně z provozovny utekl neznámo kam a poškozené soukromé společnosti z Ostravy tak byla způsobena celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 95 tisíc korun.

Po oznámení této trestné činnosti se na místo činu dostavili novojičínští policisté a kriminalisté, po pachateli bylo na základě sděleného popisu okamžitě pátráno, přičemž pár minut po sedmnácté hodině odpolední téhož dne byl u Nákupního centra na ulici Přemyslovců v Novém Jičíně vypátrán a zadržen shora uvedený 34letý muž, který je tak důvodně podezřelý z výše popsaného skutku. Po jeho zadržení jej zakročující policisté umístili do novojičínské policejní cely a v této chvíli se s ním provádějí různé nutné procesní úkony. Lustracemi v dostupných evidencích bylo prokázáno, že byl již v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudkem Okresního soudu ve Frýdku-Místku pro přečin krádeže k nepodmíněnému trestu odnětí svobody ve výměře dvanácti měsíců, který vykonal ke konci roku 2021. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Případ nabízení úplatku policistovi prověřovali novojičínští kriminalisté

V průběhu Silvestrovského dne roku 2022 policisté z Dálničního oddělení Ostrava na dálnici D1 v katastru okresu Nový Jičín prováděli dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu, přičemž zastavili mimo jiné i osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia. Při této běžné silniční kontrole bylo zjištěno, že za volantem automobilu je 30letý muž, který má v té době vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel a tímto se dopouští trestné činnosti mající znaky spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Tím však rutinní kontrola ze strany dopravní policejní hlídky neskončila.

Vedle řidiče vozu totiž seděl jiný 40letý muž z Opavska, který byl očividně pod vlivem alkoholických nápojů, což bylo nejvíce patrné z jeho vulgárních projevů vůči zakročujícím policistům. Tito jej následně zákonně vyzvali, aby upustil od svého protiprávního jednání a chování a rovněž jej zákonně vyzvali k prokázání totožnosti, což muž rezolutně odmítl, vysedl z automobilu a nebezpečně se pohyboval po silnici a neustále odmítal prokázat svou totožnost. Vzhledem k bezprostřednímu ohrožení jeho života a zdraví a bezprostřednímu ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na rušné pozemní komunikaci byli policisté nuceni přistoupit k zajištění tohoto muže, a to i pro účely jeho ztotožnění. V té chvíli výše jmenovaný muž jednomu z přítomných policistů verbálně nabídl úplatek ve výši 2.000 korun s tím, aby ho pustili. Celý tento incident byl zaznamenán na služební kameru dotyčného strážce zákona. Policista samozřejmě nabídku muže neakceptoval a služební úkon dokončil až do konce, kdy jej po provedeném zajištění chtěl předvést k dalším procesním úkonům na policejní služebnu. Vzhledem však k tomu, že orientační dechová zkouška u něj vyzněla pozitivně a prokázala hodnotu 2,83 promile alkoholu v dechu, policisté rozhodli o jeho dodání na protialkoholní záchytnou stanici k vystřízlivění. Celá věc byla následně policisty řádně zadokumentována a předána k dalším úkonům v trestním řízení novojičínským kriminalistům.

Na základě výše uvedených skutečností v uplynulých dnech komisařka Oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně obvinila 40letého muže ze spáchání zločinu podplácení a zahájila proti němu trestní stíhání. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování a v případě, že obviněný bude soudem uznán vinným, pak mu hrozí trest odnětí svobody v délce trvání až šesti let.

