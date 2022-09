Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 23. září 2022

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Objasnění několika případů majetkové trestné činnosti v Hlučíně

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 28letého muže z Hlučína jako obviněného ze spáchání přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž měl nejprve v odpoledních hodinách 22. června letošního roku v areálu Základní školy Rovniny na ulici Cihelní v Hlučíně odcizit volně odložené dámské horské jízdní kolo. Odpoledne 26. června odcizil ze stojanu na jízdní kola před jedním ze supermarketů na ulici Cihelní v Hlučíně uzamčené pánské elektrické kolo. Dále v podvečerních hodinách 5. července odcizil před budovou restaurace na ulici Jaroslava Seiferta v Hlučíně volně odloženou elektro koloběžku. V brzkých ranních hodinách 15. července na ulici Jasénky v Hlučíně neoprávněně vstoupil na celo oplocený pozemek jednoho z rodinných domů, kdy z volně přístupného přístřešku odcizil různé druhy pracovního nářadí (aku vrtačky, aku řezačku, sady nástavců, pásovou brusku, sady vrtáků a řezné kotouče). Brzy ráno 14. srpna tohoto roku neoprávněně vstoupil na pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Na Návsi v Ludgeřovicích, následně vešel do přilehlé garáže a z ní odcizil rybářský lístek a průkaz, rybářské pruty, navijáky, podběráky, rybářskou brašnu a další rybářské příslušenství.

Svým protiprávním jednáním a chováním majetkového charakteru způsobil shora uvedený 28letý muž různým fyzickým i právnickým osobám celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši bezmála 90 tisíc korun a celá záležitost je nadále ve vyšetřování ze strany hlučínských policistů a opavských kriminalistů.

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě ze dne 8. července 2022 na Opavsku

Třicet minut po sedmnácté hodině odpolední 8. července 2022 jela 12letá dívka z Opavska na svém jízdním kole po silnici ve směru od obce Bělá na obec Závada na Hlučínsku, přičemž poblíž zdejší pstruží farmy se měla vyhýbat protijedoucímu neznámému osobnímu motorovému vozidlu tak, že zastavila u pravého okraje pozemní komunikace. Jelikož doposud neznámý řidič nejel u svého pravého okraje vozovky, zavadil levým zpětným zrcátkem automobilu o řídítka jízdního kola a cyklistka upadla na zem. Neznámý řidič neznámého vozu s největší pravděpodobností bílé barvy nezastavil a pokračoval ve své jízdě na obec Bělá. Nezletilá dívka utrpěla zranění lehčího charakteru s následným lékařským vyšetřením a ošetřením ve Slezské nemocnici Opava. Ke zranění jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na několik stovek korun. Pro řádné objasnění a další zadokumentování celého spisového materiálu jsou velmi nutné jakékoli kladné informace případných svědků, a to ať už k doposud neznámému řidiči či řidičce, k dosud neznámému automobilu, k průběhu jízdy tohoto vozu a k průběhu celého nehodového děje. Tyto skutečnosti žádá policejní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě prap. Roman Nikodém DiS., a to na opavské policejní číslo 974 737 576 případně kdykoli na mobilní číslo dopravních policistů 735 788 950.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehoda řidičky osobního automobilu s mužem na elektro koloběžce v Bruntále

Dvacet minut po osmé hodině ranní 21. září 2022 řídila 20letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Felicia po ulici Nádražní v Bruntále, a to ve směru jízdy od ulice Zahradní, přičemž v křižovatce s ulicí Opavskou odbočovala vpravo a přitom bezprostředně ohrozila za ní jedoucího 28letého místního muže, který jel při krajnici na elektrické koloběžce. Tento muž následně narazil přední části koloběžky do pravého zadního boku automobilu, upadl na zem a vzniklo mu zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v bruntálském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 4 tisíce korun. Orientační dechové zkoušky vyzněly u obou účastníků kolizní situace v dopravě negativně a celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu na Bruntálsku

Chvíli před druhou hodinou ranní 23. září letošního roku službu konající policejní autohlídka z vrbenského Obvodního oddělení prováděla dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na ulici Dělnické ve Vrbně pod Pradědem, přičemž stavěla a kontrolovala řidiče zde projíždějícího osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Superb, a to 31letého muže ze Šumperska. Na výzvu ze strany policistů se tento řidič podrobil odbornému měření dechovými zkouškami, které vyzněly pozitivně a byly mu naměřeny hodnoty téměř 2,1 promile alkoholu v dechu. Výše uvedený 31letý muž předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu byl zadržen řidičský průkaz a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany vrbenských policistů a bruntálských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

NOVOJIČÍNSKO:

Dopravní nehoda silně podnapilé řidičky osobního automobilu na Novojičínsku

V těchto dnech policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně zahájili úkony trestního řízení ve věci důvodného podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se měla třicet minut po šestnácté hodině odpolední 20. září 2022 dopustit 39letá žena z Novojičínska. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak výše uvedená podezřelá žena v dané době řídila po silnici v katastru obce Hynčice na Novojičínsku osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia, a to po předchozím požití alkoholických nápojů. Při jízdě v opilosti (odborným měřením dechovými zkouškami jí byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,8 promile alkoholu v dechu) ve směru od obce Vražné k obci Vražné-Emauzy nezvládla řízení, přejela vlevo do protisměrného jízdního pruhu, sjela na přilehlou travnatou plochu a přední části automobilu narazila do kovového sloupku označující vodovodní řád a poté se zastavila až v travnatém příkopu. Při této dopravní nehodě utrpěla 39letá žena zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v novojičínském nemocničním zařízení, ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stovkách korun. Na výzvu se žena podrobila odběru biologického materiálu (krve) k přesnému určení množství alkoholu v jejím těle, řidičský průkaz jí zadržen nebyl, poněvadž jej nepředložila, bylo jí však zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů.

Objasnění případů majetkové trestné činnosti v Novém Jičíně

Policisté z novojičínského Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 28letému místnímu muži, neboť tento podle všech doposud zjištěných skutečností měl v noční době z 12. na 13. září letošního roku, po předchozím vypáčení vstupních dveří, neoprávněně vniknout do jednoho z bytových domů na ulici Vrchlického v Novém Jičíně, společné prostory domu následně prohledat a z chodby odcizit volně odloženou pánskou značkovou obuv v hodnotě jednoho tisíce korun. Dále bylo zjištěno, že se již v nočních dobách v průběhu měsíce září tohoto roku pokusil několikráte vloupat i do jiných bytových domů na ulicích Vrchlického a Dlouhé v Novém Jičíně, kdy se mu toto nepodařilo, na zařízení vstupních dveřích však vždy způsobil hmotnou škodu na majetku ve výši do jednoho tisíce korun. Tato trestná činnost majetkového charakteru je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů, kteří zjišťují i další obdobné protiprávní jednání a chování shora uvedeného 28letého muže.

Krádež dětské motokáry ze stavební unimobuňky na Novojičínsku

V blíže neustanovené době mezi osmnáctou hodinou podvečerní 21. září a čtrnáctou hodinou odpolední 22. září letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v prostoru odstavné plochy letiště Mošnov přečin krádeže tím, že se vloupal do unimobuňky stojící poblíž brány vedoucí na silnici spojující obce Albrechtičky a Petřvaldík, ze které odcizil dětskou motokáru bíločervenožluté barvy s čtyřtaktním motorem Honda, dále 20 kusů ochranných přileb různých velikostí a barev a finanční prostředky na hotovosti ve výši 500 korun v drobných mincích, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši bezmála 40 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Studénce a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na studénecké policejní číslo 974 735 761 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Opava 23. září 2022

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

