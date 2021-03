Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 23. března 2021

Zprávy z ÚO Opava (2), z ÚO Bruntál (1) a z ÚO Nový Jičín (4) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Nálezy nevybuchlé munice z období 2. světové války na Opavsku

V těchto dnech policejní pyrotechnici z Expozitury ve Frýdku-Místku byli v několika případech přizváni do okresu Opava k bezpečnému zneškodnění a k likvidaci nalezených nebezpečných výbušných předmětů, které ještě pocházejí z období 2. světové války.

Chvíli před patnáctou hodinou odpolední 19. března 2021 totiž při výkopových pracích na pozemku jednoho z rodinných domů v obci Darkovice nalezl 26letý místní muž dva kusy ručních granátů ráže 42 mm a dvacet kilogramů zkorodované pěchotní munice, vše pocházející z válečného období.

Třicet minut po čtrnácté hodině odpolední 20. března letošního roku nalezla 48letá žena v lesním porostu mezi obcemi Hradec nad Moravicí, část Kajlovec a Skřipov nevybuchlou dělostřeleckou minu ráže 82 mm, německé výroby. Vzhledem k tomu, že tato zbraň z období 2. světové války byla ve špatném technickém stavu, tak přítomný pyrotechnik rozhodl o plánovém řízeném odstřelu miny v místě nálezu, a to za dodržení všech bezpečnostních podmínek a opatření.

V deset hodin dopoledne 21. března tohoto roku nalezl 31letý muž z Hlučínska v lesním porostu na katastru města Hlučína fragment dělostřeleckého granátu ráže 152 mm bez aktivní náplně. I tento předmět si přivolaný specialista převzal a odvezl k odbornému znehodnocení a následné likvidaci.



Pár minut po čtrnácté hodině odpolední 22. března 2021 na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 oznámila 72letá žena z Opavska, že před chvíli při procházce lesním porostem poblíž města Opavy, v městské části Komárovské Chaloupky, nalezla společně se svým manželem nějaký kovový předmět, který připomíná munici. Přivolaný pyrotechnik následně zjistil, že se jedná o silně zkorodovanou malorážovou pěchotní munici o hmotnosti 0,1 kilogramů, kdy tuto munici na místě zajistil a odvezl ji k bezpečné likvidaci.

Preventivní rady v případě nálezu munice a výbušných předmětů:

Současná mimořádná situace ve společnosti, přijatá vládní nařízení a opatření v celé České republice v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19 dovoluje široké veřejnosti, a to za přijetí určitých zásad, chodit do přírody, navštěvovat lesy, louky, pole a umožňuje práci na zahradách, zahrádkách, pozemcích a provádět stavební práce a terénní úpravy.

I několik let po období 1. ale hlavně 2. světové války se nacházejí předměty, které mají co do činění s vybuchlou nebo i s nevybuchlou municí. Toto se děje ve všech okresech České republiky, nálezy jsou však velmi časté hlavně na území Opavska, kam bývá policejní pyrotechnik přivolán i 4x, 5x během týdne.

Převážně v jarních či v podzimních měsících, a to při různých pracích na polích, na zahradách ale také při stavebních a výkopových pracích, při terénních úpravách, při úklidu sklepů, kůlen a půdních prostorů starých rodinných domů nacházejí lidé kovové předměty, které pocházejí z válečné doby. Nezřídka se však i v létě při procházce lesem, při sběru hřibů a lesních plodů nacházejí granáty, letecké miny, bomby a pěchotní munice.

Specifickou skupinou obyvatel, která tyto věci nachází, jsou osoby, jenž za použití různých detektorů kovů vyloženě hledají válečné předměty, přičemž nalézají nejen kosterní ostatky z období 2. světové války, ale i drobné kovové mince, knoflíky, identifikační známky vojáků apod.

Policisté Policie České republiky upozorňují širokou veřejnost, aby v případě nálezu jakéhokoliv podezřelého předmětu, který vypadá jako munice, s tímto nikdo v žádném případě nemanipuloval, nezkoumal jej a nepřenášel. V žádném případě nesmí nikdo s tímto předmětem neodborně nakládat, brát jej do rukou, kopat do něj a přenášet z místa na místo. Odnášet si takový předmět domů nebo jej donést až na policejní služebnu je rovněž velmi nezodpovědné. Při tomto jednání se lidé vystavují nebezpečí zranění případně i úmrtí a také bezprostředního ohrožení svého okolí.

Tento nález by měl být okamžitě nahlášen na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158 s přesným určením místa výskytu této neznámé věci. Velmi vhodné je podivný předmět z dálky, bez jakéhokoliv dalšího doteku, třeba i nafotit mobilním telefonem a po předchozí telefonické domluvě jej formou sociální sítě, mmskou či mailem poslat dotyčnému policistovi.

V co nejkratší době se poté do prostoru nálezu dostaví místně příslušná policejní hlídka, která provede další nezbytná opatření.

Na místo je následně přivolán specialista, v rámci Moravskoslezského kraje je to policejní pyrotechnik z Expozitury ve Frýdku-Místku, který daný předmět prozkoumá, zjistí, o co se jedná, zda jde o nevybuchlou případně ještě o aktivní a činnou munici a rozhodne, zda tento předmět bude zneškodněn na místě například řízeným odstřelem nebo bude odvezen k dalšímu odbornému znehodnocení. V případě, že se rozhodne o tom, že bude munice zničena na místě, tak se nezřídka stane, že v bezprostředním perimetru ohrožení dochází k cílené evakuaci obyvatelstva.

V případě nálezu kosterních ostatků je přizván nejen policejní kriminalistický technik, ale také znalec z Archeologického ústavu a starosta dané obce, na jehož území se nález vyskytl.

Policisté občany rovněž upozorňují na tu skutečnost, že v případě nálezu munice nesmí být tato zajišťována či uschovávána ze strany nálezců, poněvadž se mohou tyto osoby následně vystavit trestnímu stíhání na úseku nedovoleného ozbrojování.

Silniční kontroly v okrese Opava prokázaly řidiče pod vlivem návykových látek

Chvíli před dvaadvacátou hodinou večerní 19. března 2021 službu konající policejní hlídka z Obvodního oddělení v Kravařích stavěla a kontrolovala v prostoru cyklostezky v obci Kobeřice řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Peugeot 406, a to 24letého muže z Opavska. Orientační dechová zkouška u něj vyzněla pozitivně, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 0,2 promile alkoholu v dechu. Pozitivní byl i test na možnou přítomnost omamných a psychotropních látek a jedů, přičemž testerem Drugwipe byla prokázána přítomnost marihuany v jeho těle. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále zjištěno, že 24letý muž má v současné chvíli vysloven status „neřidiče“, poněvadž má rozhodnutím Magistrátu města Opavy vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel pro všechny skupiny až do října letošního roku. Celá záležitost je prověřována kravařskými policisty a rovněž i opavskými kriminalisty pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a také pro protiprávní jednání na úseku bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a jako přestupek proti alkoholismu a jiným toxikomániím.

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je důvodně podezřelý 35letý muž cizí státní příslušnosti, který v silně podnapilém stavu řídil po ulici K Celnici v Opavě, v městské části Vávrovice osobní motorové vozidlo tovární značky Volvo. Tato skutečnost byla zjištěna při dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu ze strany policejní autohlídky Oddělení hlídkové služby Územního odboru Policie České republiky v Opavě, a to pár minut před dvanáctou hodinou polední 20. března tohoto roku. Odborným měřením dechovými zkouškami byly tomuto muži naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 2,7 promile alkoholu v dechu.



Přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání se dopustil i 38letý muž z Opavska, poněvadž v podnapilém stavu řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia po ulici Olomoucké v Opavě. Tento případ byl zjištěn při silniční kontrole ze strany opavských policistů dvacet minut po půlnoci 21. března letošního roku, kdy mu odborným měřením dechovými zkouškami byly prokázány pozitivní výsledky s hodnotami přes 1,6 promile alkoholu v dechu. Provedenými lustracemi v dostupných evidencích bylo také zjištěno, že shora uvedený muž má od února letošního roku rozhodnutím Okresního soudu v Opavě uložen trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu dvou let.

Pár minut před desátou hodinou dopolední 21. března 2021 službu konající policejní autohlídka z opavského Oddělení hlídkové služby stavěla a kontrolovala na ulici Olomoucké v Opavě 53letého místního muže jako řidiče osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Felicia. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo zjištěno, že tento muž řídí automobil po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 0,8 promile alkoholu v dechu. Tento skutek má znaky přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a znaky přestupku na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi.

Ve všech výše uvedených případech opavští policisté a kriminalisté provádějí další procesní úkony v podobě prošetřování či prověřování protiprávního jednání ve formě přestupků nebo trestné činnosti (přečinů). Všem shora uvedeným řidičům bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření příslušných správních orgánů.

BRUNTÁLSKO:

Dopravní nehody na Bruntálsku

Patnáct minut před dvanáctou hodinou polední 20. března 2021 řídil 76letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po ulici Opavské v Bruntále, přičemž v křižovatce s ulicí Krnovskou nedal přednost oproti dopravní značce „dej přednost v jízdě“ po hlavní silnici jedoucímu nákladnímu motorovému vozidlu s návěsem tovární značky Volvo, jenž řídil 47letý muž polské národnosti. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu obou automobilů a k celkové hmotné škodě na majetku ve výši okolo 100 tisíc korun. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou řidičů negativně a celou záležitostí se nadále zabývají policisté ze Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Bruntálští dopravní policisté byli pár desítek minut po páté hodině ranní 22. března 2021 vysláni k prošetření kolizní situace v dopravě, která se stala v obci Karlovice. V té době 40letý muž z Bruntálska řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Kia Clarus ve směru od Vrbna pod Pradědem, přičemž při průjezdu pravotočivou zatáčkou dostal na namrzlé vozovce smyk, přejel do levého jízdního pruhu a čelně se střetl s protijedoucím osobním motorovým vozidlem tovární značky Opel Corsa, které řídil 58letý místní muž. Případné požití alkoholických nápojů před jízdou bylo u obou řidičů vyloučeno odborným měřením přístrojem Dräger s negativními výsledy a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 100 tisíc korun. Prvně jmenovaný řidič při dopravní nehodě zraněn nebyl, lékařské vyšetření a ošetření v případě potřeby následně vyhledá druhý z uvedených mužů, který se udeřil hlavou do interiéru svého vozu.

NOVOJIČÍNSKO:

Krádež cukrovinek v kopřivnickém supermarketu má na svědomí novojičínský recidivista

Pár desítek minut před třináctou hodinou odpolední 20. března 2021 byl 35letý muž z Novojičínska přistižen v supermarketu na ulici Záhumenní v Kopřivnici při krádeži zboží v hodnotě 500 korun. Jak bylo doposud zjištěno, tak shora uvedený muž si několik kusů čokolád uschoval pod oblečení a při průchodu přes pokladní zónu bez úhrady byl zadržen všímavými pracovníky prodejny. Následně byl předán přivolaným strážníkům zdejší Městské policie a poté službu konající kopřivnické policejní hlídce, která lustracemi v dostupných evidencích prokázala, že se u 35letého muže jedná o recidivu. V posledních třech letech byl totiž rozhodnutím Okresního soudu v Novém Jičíně pravomocně odsouzen a potrestán pro obdobnou majetkovou trestnou činnost k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, s podmínečným propuštěním a se zkušební dobou do května roku 2023. Celá záležitost je nadále v intenzivním prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu krádeže.

Silniční kontrola prokázala silně podnapilého řidiče osobního automobilu v Kopřivnici

Chvíli po jednadvacáté hodině večerní 19. března 2021 službu konající policejní autohlídka z kopřivnického Obvodního oddělení v rámci dohledu nad bezpečností a plynulostí silničního provozu stavěla a kontrolovala na ulici Paseky v Kopřivnici řidiče osobního motorového vozidla tovární značky BMW 330, a to 35letého muže z Novojičínska. Odborným měřením dechovými zkouškami mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2 promile alkoholu v dechu. Na výzvu policistů se tento řidič podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu (krve) v nemocničním zařízení v Novém Jičíně, na místě mu řidičský průkaz zadržen a odebrán nebyl, poněvadž jej nepředložil, bylo mu však zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. Celá záležitost je nadále prověřována ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Vloupání do skladových prostor šenovského supermarketu

Okolo třetí hodiny ranní 21. března letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Dukelské v obci Šenov u Nového Jičína přečin krádeže tím, že po přelezení oplocení neoprávněně vstoupil do vnějšího skladového prostoru zdejšího supermarketu, odkud odcizil dvanáct zelených plastových přepravních beden od piva značky Radegast, které byly plné vrácených prázdných pivních láhví, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 2 tisíce korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených přepravek, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651.

Objasnění majetkové trestné činnosti 25letého muže z Novojičínska

Půl hodiny po devatenácté hodině podvečerní 21. března letošního roku 25letý muž z Novojičínska neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Bezručové ve Frenštátě pod Radhoštěm. Následně vnikl do zde zaparkovaného neuzamčeného osobního motorového vozidla tovární značky Mitsubishi, ze kterého odcizil kameru včetně napájecího kabelu v hodnotě téměř 2 a půl tisíce korun. Poté přelezl oplocení na sousední parcelu dalšího rodinného domu a zde z nezajištěného osobního automobilu tovární značky Fiat odcizil finanční částku na hotovosti ve výši 41 korun. Následně se z místa činu dal na útěk, avšak na přilehlé ulici Markova byl zadržen strážníky zdejší Městské policie a tito jej předali službu konající policejní hlídce z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm k dalším procesním úkonům. Celá záležitost je nadále intenzivně prověřována ze strany frenštátských policistů a novojičínských kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu krádeže a přečinu porušování domovní svobody.

