Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 22. září 2023

Zprávy z ÚO Opava (1), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (1) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Žádost o svědecké informace k dopravní nehodě a poškození vozu v Opavě-Kylešovicích

V přesně neustanovené době mezi osmou hodinou ranní 31. srpna a sedmnáctou hodinou odpolední 2. září letošního roku došlo na ulici Hlavní v Opavě-Kylešovicích k dopravní nehodě mezi osobním motorovým vozidlem tovární značky Ford Mondeo a blíže neustanoveným motorovým vozidlem. Jak bylo dosavadním prošetřováním zjištěno, tak posledního srpnového dne tohoto roku 32letý muž z Bruntálu odstavil svůj výše uvedený osobní automobil k okraji silnice u zdejšího autoservisu a když se druhého zářiového dne k němu vrátil, tak zjistil, že jsou nárazem poškozené levé zadní dveře a levý bok vozu s celkovou hmotnou škodou na majetku ve výši 30 tisíc korun. Ke zranění žádné z osob s největší pravděpodobností nedošlo a k řádnému zadokumentování spisového materiálu je velmi nutné jakékoli svědectví k osobě neznámého řidiče, k blíže neustanovenému motorovému vozidlu a k předmětnému nehodovému ději. Tyto skutečnosti lze telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefonní číslo opavských dopravních policistů 735 788 950, za což vrchní inspektor Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Ondřej Novotný děkuje.

BRUNTÁLSKO:

Úmyslné poškození světelných semaforů v křižovatce bruntálských ulic zná pachatele

V těchto dnech komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Bruntále zahájil trestní stíhání místního 21letého muže jako obviněného ze spáchání zločinu poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení. Na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností totiž výše uvedený muž několik minut po dvaadvacáté hodině večerní 10. června letošního roku v prostoru křižovatky ulic Zeyerova a Dr. E. Beneše v Bruntále poškodil dva stožáry se světelnou signalizací pro řízení křižovatky. U těchto sloupů úmyslně odstranil plastová dvířka a následně vytrhl z elektrických svorkovnic elektrickou kabeláž, čímž došlo k vypnutí světelného zařízení v celé křižovatce, a to až do opravy v odpoledních hodinách dne 12. června 2023 a svým protiprávním jednáním a chováním způsobil celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši přes 18 tisíc korun. Celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování ze strany bruntálských kriminalistů.

Dopravní nehody osobních automobilů na Bruntálsku

Dvacet minut po desáté hodině dopolední 21. září 2023 řídila 26letá žena z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Audi A3 po silnici ve směru jízdy od obce Třemešná k obci Jindřichov, přičemž předjížděla před ní jedoucí osobní motorové vozidlo tovární značky Seat Ibiza, které řídil 58letý muž z Bruntálska. V té chvíli za silničním horizontem v protisměru přijíždělo osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia s přívěsným vozíkem, jenž řídil 56letý muž z Bruntálska. Řidiči na vzniklou situaci již nestačili adekvátně a účinně zareagovat a došlo ke střetu mezi levou přední a boční části automobilu Audi s levou zadní části protijedoucího vozu Škoda a dále došlo ke střetu mezi pravou boční části vozidla Audi a levou boční části předjížděného vozidla Seat. Při této kolizní situaci v dopravě došlo ke zraněním lehčích charakterů u dvou spolucestujících ve voze tovární značky Audi, a to nezletilých chlapců ve věku 3 a 6 let z Bruntálska, kteří byli transportováni k lékařskému vyšetření a k ošetření do krnovského a ostravského nemocničního zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u všech účastníků dopravní nehody negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 120 tisíc korun.

Deset minut před jedenáctou hodinou dopolední 21. září 2023 řídila 72letá žena z Ostravy osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Citigo v obci Heřmanovice, přičemž při nájezdu do zdejší čtyřramenné křižovatky z vedlejší silnice nedala přednost v jízdě osobnímu motorovému vozidlu tovární Nissan Juke, které řídil rovněž 72letý muž z Bruntálska a jenž jel ve směru od obce Vrbno pod Pradědem k obci Zlaté Hory. V prostoru křižovatky tak došlo ke střetu přední části vozu Škoda s pravým bokem projíždějícího automobilu Nissan. Při této dopravní nehodě oba řidiči zranění neutrpěli, zraněna byla pouze spolujedoucí 68letá žena z Bruntálska ve vozidle Nissan, která byla převezena s lehkým zraněním k lékařskému vyšetření a k ošetření do krnovského nemocničního zařízení. Orientační dechová zkouška vyzněla u výše uvedených řidičů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 230 tisíc korun.

Obě shora uvedené kolizní situace v dopravě jsou nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Objasnění případu krádeže koloběžky z novojičínského bytového domu na ulici Zborovské

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 21letému místnímu muži, neboť na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností měl pár minut po sedmnácté hodině odpolední dne 25. srpna letošního roku na ulici Zborovské v Novém Jičíně neoprávněně vstoupit do společných prostor jednoho z bytových domů, které prohledal a z místnosti vedle výtahu ve třetím nadzemním podlaží odcizil volně odstavenou dětskou koloběžku v hodnotě 1 tisíce korun.

Když z místa svého protiprávního jednání a chování majetkového charakteru odcházel, byl přistižen 33letou místní majitelkou koloběžky a byl jí upozorněn, že koloběžka je jejím majetkem a ať jí zanechá na místě. Po chvíli přetahování tehdy neznámý pachatel koloběžku upustil a dal se na útěk neznámo kam. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo a po oznámení se případem ihned začali zabývat místně příslušní policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně. Ti v těchto dnech podle místní a osobní znalosti a podle sdělených indicií a provedených procesních úkonech ustanovili osobu pachatele, kterou je tedy 21letý muž, který se ke své trestné činnosti plně doznal. Celá záležitost je nadále ve stádiu prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

Opava 22. září 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

