Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 22. září 2022

Zprávy z ÚO Opava (2), ÚO Bruntál (3) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Případ podvodného jednání prostřednictvím internetového portálu

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně prověřují případ přečinu podvodu, přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému a přečinu neoprávněného zásahu do počítačového systému nebo nosiče informací.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak v průběhu 19. září 2022 doposud neznámý pachatel z blíže neupřesněného místa zareagoval prostřednictvím celosvětové internetové sítě na inzerát, v němž 32letá žena z Hlučínska nabízela k prodeji dětské rifle za finanční částku ve výši 100 korun. Po projevení zájmu ze strany neznámé osoby byl výše uvedené ženě odeslán přes aplikaci Vinted.cz internetový odkaz na profil „Aneta Veselá“, přičemž podle instrukcí poškozená vyplnila číslo své platební karty, platnost této platební karty a CVV kód. Poté byla přesměrována zpět do svého internetového bankovnictví, kde zadala údaje ke svému bankovnímu účtu a použila i mobilní aplikaci George Klíč, kdy po chvíli zjistila, že z jejího účtu se někdo snaží neoprávněně převést finanční prostředky na cizí bankovní účet v celkové výši 198 tisíc korun. Vlivem okamžitého zásahu byly přesto poškozené ženě podvodným jednáním odcizeny finanční prostředky ve výši 49 a půl tisíce korun. Celá záležitost je nadále v gesci hlučínských policistů a opavských kriminalistů.

Sprejerství, úmyslné poškození fasády budovy tělocvičny v obci Oldřišov

V blíže neustanovené době od konce měsíce června do začátku měsíce září 2022 doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Sokolovské v obci Oldřišov přečin poškození cizí věci tím, že úmyslně posprejoval fasádu tělocvičny zdejší Základní školy. Spreji černé, modré a zlaté barvy vytvořil různé nápisy a obrazce a také poškodil pět skleněných výplní oken tělocvičny, čímž poškozené právnické osobě vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši zcela zřejmě převyšující finanční částku ve výši 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Kravařích a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k důvodům jejího protiprávního jednání a chování, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na kravařské policejní číslo 974 737 721.

BRUNTÁLSKO:

Vloupání do prodejny potravin na ulici Čsl. Armády v Krnově

V přesně neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 19. září a šestou hodinou ranní 20. září letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Čsl. Armády v Krnově přečin krádeže tím, že se po předchozím rozbití skleněné výplně dveří vloupal do zdejší prodejny smíšeného zboží, kterou prohledal a odcizil několik láhví alkoholických nápojů (Tullamore Dew, Heffron panamský rum, Stará žitná myslivecká a Hanácký Tuzemský rum, čímž způsobil poškozené právnické organizaci celkovou hmotnou škodu na majetku ve výši téměř 10 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Krnově a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného zboží, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na krnovské policejní číslo 974 731 731.

Dopravní nehoda silně podnapilého řidiče osobního automobilu na Bruntálsku

Pětadvacet minut po devatenácté hodině podvečerní 20. září 2022 řídil po ulici Potočné v obci Stará Ves 33letý muž z Ostravy osobní motorové vozidlo tovární značky Citroën Berlingo, přičemž při průjezdu mírně pravotočivou zatáčkou vyjel za levý okraj komunikace a přední části automobilu narazil do vzrostlého stromu. Při tomto utrpěl řidič zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 40 tisíc korun. Při prošetřování a prověřování dané kolizní situace v dopravě ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále bylo odborným měřením dechovými zkouškami zjištěno, že shora uvedený 33letý muž řídil vůz po předchozím požití alkoholických nápojů, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2 promile alkoholu v dechu. Lustracemi v dostupných evidencích bylo dále prokázáno, že není držitelem řidičského průkazu s příslušným řidičským oprávněním a celá záležitost je nadále v gesci bruntálských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

Bruntálští policisté zajistili během pár dní několik vypěstovaných rostlin konopí

V průběhu měsíce září letošního roku policisté z Územního odboru Policie České republiky v Bruntále na základě vlastního šetření zjistili dva případy neoprávněného pěstování rostlin konopí setého, které obsahují účinné a zákonem nepovolené psychotropní a psychoaktivní látky. Tyto rostliny v počtu 20 kusů byly následně oběma mužům zajištěny a zaslány k speciální chemické expertíze a k rozboru pro určení přesného množství účinné omamné a psychotropní látky.

Tak například ve dvou sklenících na oplocené zahradě jednoho z bruntálských rodinných domů místní 51letý muž vypěstoval v období od května do poloviny září letošního roku celkem 10 rostlin konopí o výšce od 80 do 200 centimetrů, a to v úmyslu použít část těchto rostlin pro výrobu mastí s látkou delta 9 tetrahydrokanabinol (THC). Jak bylo dále prokázáno, tak již od května do října loňského roku obdobně vypěstoval 5 rostlin konopí, které poté usušil v přilehlé boudě svého rodinného domu a z těchto za pomocí vepřového sádla vyrobil mast.

Od poloviny července do poloviny září letošního roku 42letý muž z Bruntálska na oplocené zahradě svého rodinného domu v jedné z obcí na Bruntálsku neoprávněně vypěstoval 10 rostlin konopí o výšce od 180 do 300 centimetrů obsahující delta - 9 - THC, a to rovněž v úmyslu rostliny později použít pro výrobu mastí.

Výše uvedené případy jsou nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany bruntálských policistů a kriminalistů, přičemž se zjišťuje, zda byla naplněna skutková podstata konkrétního trestného činu či jiného protiprávního jednání a chování, například přestupkového charakteru.

NOVOJIČÍNSKO:

Řidič osobního automobilu pod vlivem návykových látek na dálnici D48 na Novojičínsku

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení v Příboře zahájili úkony trestního řízení ve věci spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ze kterého je důvodně podezřelý 44letý muž cizí státní příslušnosti. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž chvíli po půlnoci 21. září 2022 řídil v protisměru po dálnici D48, a to na katastru města Příbor ve směru z Frýdku-Místku na Nový Jičín, osobní motorové vozidlo tovární značky Peugeot 206. Přibližně po půl kilometru svůj automobil zastavil u svodidel a po chvíli byl zadržen okolo jedoucí policejní autohlídkou ze Speciální pořádkové jednotky Krajského ředitelství Policie Moravskoslezského kraje. Při jízdě v protisměrném jízdním pruhu nedošlo k dopravní nehodě, ke zranění žádného účastníka silničního provozu ani ke škodě na majetku. Odbornými dechovými zkouškami bylo zjištěno, že shora uvedený 44letý muž je v silně podnapilém stavu, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami přes 2,3 promile alkoholu v dechu. Řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal a bylo mu zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření. V daném automobilu se nacházela i další podnapilá osoba, a to 39letý spolujezdec, rovněž moldavské národnosti. Oba muži byli následně omezeni na osobní svobodě a byli umístěni do policejních cel k vystřízlivění a k následnému provedení dalších nutných procesních úkonů. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů.

Vloupání do bytu v bytovém domě na ulici Revoluční v Novém Jičíně objasněno

Mezi čtrnáctou a šestnáctou hodinou odpolední 19. září letošního roku došlo na ulici Revoluční v Novém Jičíně k přečinu porušování domovní svobody a k přečinu krádeže tím, že se tehdy neznámá osoba, po vypáčení dveří, vloupala do bytu poškozené 42leté ženy z Novojičínska, a to v jednom ze zdejších bytových domů, který prohledala a odcizila dámské nízké značkové sportovní boty, dámské vysoké plátěné boty, notebook, fén a řetízek ze žlutého kovu s přívěskem slona, vše v celkové hodnotě téměř 19 tisíc korun.

Touto trestnou činností majetkového charakteru se okamžitě zabývali policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně, kteří po dvou dnech intenzivního prošetřování a prověřování ustanovili osobu pachatele, kterou je 31letý muž z Nového Jičína. Ten se ke svému protiprávnímu jednání a chování plně doznal a vydal část odcizených věcí, jiné už stačil prodat náhodným osobám a takto získané finanční prostředky použil pro svou vlastní potřebu. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů.

