Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 22. února 2023

Zprávy z ÚO Opava (5), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Krádež drobných mincí po vloupání do automatu na kávu v areálu opavské nemocnice

V blíže neustanovené době, a to mezi čtrnáctou hodinou odpolední 17. února a šestou hodinou ranní 20. února tohoto roku, doposud neznámý pachatel spáchal v areálu Slezské nemocnice na ulici Olomoucké v Opavě přečin krádeže tím, že se v prostoru čekárny dětské chirurgické ambulance vloupal do zde instalovaného automatu na kávu, ze kterého odcizil mincovník s finančními prostředky na hotovosti v drobných mincích, čímž poškozené právnické osobě z Prahy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 8 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného mincovníku a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Případ vloupání do zahradní chatky v Hlučíně objasněn

V těchto dnech policisté z hlučínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže 44letému muži z Olomoucka, neboť na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností je zcela zřejmé, že tento v odpoledních hodinách 17. února letošního roku neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů na ulici Cihelní v Hlučíně a následně se násilím vloupal do přilehlé zahradní chatky, ze které odcizil benzínovou řetězovou pilu, pánské horské jízdní kolo, elektrické ruční nářadí (vibrační elektrická bruska a elektrická vrtačka), sekeru, LED světlo a sportovní tašku, čímž poškozenému majiteli vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 14 tisíc korun. Při svém protiprávním jednání a chování však byl vyrušen majitelem, část odcizených věcí zanechal poblíž místa činu a následně utekl neznámo kam. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní objasnili policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty a celí záležitost je nadále v prověřování.

Objasnění majetkové trestné činnosti na Hlučínsku – vloupání do několika objektů

Komisař Služby kriminální policie a vyšetřování Územního odboru Policie České republiky v Opavě zahájil trestní stíhání 41letého muže z Ostravy jako obviněného z pokračujícího přečinu porušování domovní svobody a přečinu krádeže, kterých se dopustil mezi 12. a 16. únorem letošního roku na různých místech v Hlučíně.

Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno, tak shora uvedený muž převážně v noční době v pěti případech neoprávněně vstupoval na oplocené pozemky a zahrady rodinných domů na ulicích Vinohradská, Jaroslava Seiferta a Marie Majerové v Hlučíně, kdy ze zde zaparkovaných motorových vozidel, ze sklepů, z předsíní, z obytných prostor rodinných domů a z garáží odcizil jízdní kola, finanční prostředky na hotovosti v bankovkách i v drobných mincích, cukrovinky, láhve alkoholu, klíče, dálkové ovládače, reproduktory, osvětlení a navigační satelitní systém, čímž poškozeným fyzickým i právnickým majitelům, osobám a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši téměř 118 tisíc korun. Odcizené věci pak na různých místech prodával náhodným osobám a takto získané finance použil pro svou vlastní potřebu.

I když obviněný muž neoprávněně vstupoval na oplocené plochy rodinných domů, poškozené osoby mu docela usnadnily jeho protiprávní jednání a chování majetkového charakteru tím, že například motorová vozidla, i když byla odstavena na jejich pozemcích, nebyla dále již uzamčena a zajištěna a byly v nich klíče od zadních vchodů do bytových prostor rodinných domů či do garáží a sklepů.

Lustracemi v dostupných evidencích bylo rovněž prokázáno, že se u shora jmenovaného 41letého muže jedná o recidivu, poněvadž byl v posledních třech letech pravomocně odsouzen a potrestán rozsudky Okresního soudu v Ostravě k nepodmíněnému trestu odnětí svobody, který vykonal v říjnu roku 2022. Výše uvedené případy byly objasněny policisty z Obvodního oddělení v Hlučíně v úzké spolupráci s opavskými kriminalisty, obviněný muž se v současné chvíli nachází ve Vazební věznici v Ostravě a celá záležitost je nadále ve stádiu vyšetřování.

Žádosti o svědecké informace k dopravním nehodám na Opavsku

Pět minut před třináctou hodinou odpolední 14. ledna 2023 došlo na silnici mezi obcemi Bohučovice a Jakubčovice k dopravní nehodě osobního motorového vozidla tovární značky Dacia Duster, které řídil 65letý muž z Ostravy. Ten při jízdě od obce Bohučovice na obec Jakubčovice měl na přímém úseku komunikace předjíždět před ním jedoucího cyklistu, při tomto jej podle jeho slov oslnilo slunce, přejel do protisměru, najel až za levý okraj vozovky a sjel do silničního příkopu. Zde narazil do kmene vzrostlého listnatého stromu a kromě hmotné škody na majetku byl zraněn on i jeho tři spolucestující (63letá žena, 3letý chlapec a 7letá dívka) s nutností jejich lékařského vyšetření a ošetření v nemocničních zařízeních v Opavě a v Ostravě. Orientační dechová zkouška vyzněla u shora uvedeného muže negativně. V rámci prošetřování a prověřování této kolizní situace v dopravě byl „vytěžen“ i kamerový záznam z automobilu jedoucího za havarovaným vozem, přičemž bylo prokázáno, že ve směru na obec Jakubčovice jel opravdu doposud neznámý cyklista. Pro řádné zadokumentování celého spisového materiálu je velmi žádoucí výslech této neznámé osoby jedoucí na jízdním kole, která by tak mohla přispět k upřesnění nehodového děje.

V této souvislosti žádá policejní inspektor nprap. Bc. Peter Bučko, aby se mu tato osoba přihlásila na policejní číslo Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě 974 737 581 případně kdykoli na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950.

Policejní inspektor Skupin dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě nprap. Ondřej Novotný v těchto dnech prošetřuje a prověřuje dvě dopravní nehody, ke kterým došlo v průběhu dne 17. února 2023 na území statutárního města Opavy a k nehodovým dějům těchto kolizních situací v dopravě žádá širokou veřejnost o sdělení svědeckých informací. Toto lze telefonicky učinit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 581 případně na mobilní telefon opavských dopravních policistů 735 788 950.

Mezi šestou hodinou ranní a půl osmou ranní 17. února letošního roku doposud neznámý řidič blíže nezjištěného automobilu na ulici Pekařské v Opavě-Kateřinkách narazil do zde zaparkovaného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Octavia a poté odejel neznámo kam, aniž by zastavil, případně tuto dopravní nehodu policistům oznámil. Poškozením levého zpětného zrcátka vznikla majitelům vozu celková hmotná škoda na majetku ve výši 5 tisíc korun.

Okolo desáté hodiny dopolední téhož dne došlo na stezce pro chodce a cyklisty poblíž budovy Střední zdravotnické školy v Dvořákových sadech v Opavě ke střetu doposud blíže neustanoveného cyklisty s invalidním vozíkem. Neznámý muž jel na jízdním kole ve směru jízdy k ulici Čapkové a z přesně nezjištěných příčin narazil do invalidního vozíku, ve kterém seděl 11letý chlapec a který před sebou tlačila 50letá žena z Opavy. Po střetu cyklista odejel neznámo kam.

Pro řádné zadokumentování obou spisových materiálů jsou zapotřebí rovněž i výpovědi cyklisty a řidiče, případně přímých svědků daných událostí.

Případ podvodného jednání ve formě vishingu přes bankovní účet

V odpoledních hodinách 20. února 2023 doposud neznámá osoba z blíže neustanoveného místa telefonicky kontaktovala 58letou ženu z Opavy s tím, že je bankéř České národní banky a sdělil jí, že byly napadeny její bankovní účty a v rámci jejich údajného rychlého zabezpečení jí přiměl, aby si do svého telefonu nainstalovala antivirus AnyDesk, což výše uvedená žena učinila. Po nahrání aplikace AnyDesk do jejího mobilního přístroje tak neznámý pachatel získal dálkový přístup k jejímu internetovému bankovnictví a když se poškozená žena přihlásila ke svým bankovním účtům, tak jí v několika případech byly formou neoprávněných svévolných transakcí odcizeny finanční prostředky v celkové výši 169 tisíc korun, které byly odeslány na jí neznámé účty v zahraničí. Celá záležitost je nyní v intenzivním prověřování ze strany opavských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu neoprávněného přístupu k počítačovému systému nebo nosiči informací, přečinu neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a přečinu podvodu.

BRUNTÁLSKO:

Krádež osobního automobilu v obci Dlouhá Stráň na Bruntálsku

Mezi osmnáctou hodinou podvečerní 18. února a čtrnáctou hodinou odpolední 19. února letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal v obci Dlouhá Stráň na Bruntálsku přečin krádeže (resp. neoprávněného užívání cizí věci) tím, že od jednoho z rodinných domů odcizil uzamčené osobní motorové vozidlo tovární značky Peugeot 3008 bílé barvy, roku výroby 2018, registrační značky 1TJ 9947, stav tachometru přibližně 97 tisíc kilometrů, v nádrži cca 45 litrů pohonných hmot v celkové hodnotě 550 tisíc korun. V automobilu se nacházely i doklady k vozu (malý technický průkaz a tzv. zelená karta pojištění), dále dámská zimní obuv (hnědé kozačky na zip) a různé druhy oblečení v celkové hodnotě 4 tisíce korun, vše ke škodě 51leté ženě z Bruntálska i právnickým společnostem z Prahy a z Opavy. Touto trestnou činností majetkového charakteru se nyní intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení v Bruntále v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného automobilu nebo výše uvedených věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na bruntálské policejní číslo 974 731 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Vloupání do skladu supermarketu na ulici Jesenické ve Vrbně pod Pradědem

V blíže nezjištěné době mezi dvacátou hodinou večerní 19. února a pátou hodinou ranní 20. února tohoto roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Jesenické ve Vrbně pod Pradědem přečin krádeže tím, že se vloupal do příručního skladu na nákladové rampě v zadní části zdejšího supermarketu, odkud následně odcizil pětadvacet kusů přepravek na pivo značky Pilsner Urquell s pěti sty prázdnými láhvemi různých značek pivovarů, čímž vznikla poškozené právnické organizaci celková hmotná škoda na majetku ve výši 4 tisíce korun. Toto protiprávní jednání a chování majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených uskladněných věcí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na vrbenské policejní číslo 974 731 761.

NOVOJIČÍNSKO:

Policejní kontroly restauračních zařízení a provozoven diskoték na Novojičínsku

O uplynulém víkendu (mezi dvacátou hodinou večerní 17. února a druhou hodinou ranní 18. února letošního roku) policisté z Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně provedli preventivní opatření ve snaze předcházet páchání protiprávního jednání a chování a trestné činnosti na úseku alkoholové i nealkoholové toxikomanie u dospívajících osob.

Této akce se zúčastnilo osm policistů z obvodních oddělení v Novém Jičíně a v Kopřivnici, šest novojičínských kriminalistů a jeden psovod se služebním psem, kteří zkontrolovali pětaosmdesát osob, a to v sedmi restauračních zařízeních a v provozovnách diskoték. Při prováděné kontrole v barech, v restauracích a v tanečních klubech na ulicích K Nemocnici a Vančurova v Novém Jičíně a na ulici Záhumenní v Kopřivnici bylo zjištěno, že osmi osobám mladších osmnácti let (čtyři chlapci a čtyři dívky z Novojičínska ve věku 16 a 17 let) byly poskytnuty, prodány či podány alkoholické nápoje. Orientační dechovou zkouškou byla nejvyšší hodnota naměřena u 17leté dívky (1,38 promile alkoholu v dechu), nejnižší hodnota (0,28 promile alkoholu v dechu) u 17letého mladíka a u nejmladšího 16letého mladistvého chlapce byla naměřena hodnota 1,08 promile alkoholu v dechu. Všechny tyto, do současné chvíle, neplnoleté osoby byly následně zakročujícími policisty předány svým zákonným zástupcům – rodičům a celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany novojičínských policistů a kriminalistů, v úzké spolupráci s pracovníky odborů sociálních věcí příslušných městských úřadů. Dále se bude hlavně zjišťovat a prověřovat, kdo mladistvým osobám prodal či podal alkoholické nápoje, kdo jim tedy umožnil alkohol požít. Obdobné preventivní i represivní bezpečnostní akce a opatření budou prováděny i v následujících týdnech a měsících, a to nejen na teritoriu okresu Nový Jičín, ale také na Opavsku, na Bruntálsku a v rámci celého Moravskoslezského kraje.

Silniční kontroly prokázaly podnapilé řidiče osobních automobilů na Novojičínsku

Policisté z kopřivnického Obvodního oddělení v těchto dnech ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky 39leté místní ženě, neboť tato v podnapilém stavu řídila po ulici ČS. Armády v Kopřivnici osobní motorové vozidlo tovární značky Opel Zafira. Tato skutečnost byla zjištěna při dohledu na bezpečnost a plynulosti silničního provozu ze strany službu konající kopřivnické autohlídky, a to pár desítek minut po půl šesté ranní 21. února 2023, přičemž odborným měřením dechovými zkouškami byly výše uvedené řidičce naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami bezmála 1,3 promile alkoholu v dechu. Shora jmenovaná žena se na výzvu podrobila lékařskému vyšetření v novojičínském zdravotnickém zařízení spojenému s odběrem biologického materiálu (krve), na místě jí policisté zadrželi řidičský průkaz, zakázali jí řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany kopřivnických policistů a novojičínských kriminalistů.

Stejného protiprávního jednání a chování se v brzkých ranních hodinách 18. února 2023 dopustil i 45letý muž z Novojičínska, který po ulici Staré v Odrách řídil v silně podnapilém stavu osobní automobil tovární značky Škoda Octavia. Tato skutečnost byla zjištěna a prokázána při silniční kontrole ze strany policejní autohlídky z Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky Nový Jičín, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami téměř 2,5 promile alkoholu v dechu. Důsledným prošetřováním a prověřováním bylo dále zjištěno a prokázáno, že výše uvedený muž při jízdě způsobil dopravní nehodu, kdy v prostoru ulic Růžová a Stará v Odrách narazil přední části vozu do hromady cihel u oplocení jednoho z rodinných domů a lustracemi v dostupných evidencích bylo také prokázáno, že má v současné chvíli vysloven status neřidiče. Vzhledem k tomu, že má rozhodnutím Okresního soudu v Novém Jičíně vysloven zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel až do června roku 2024, tak je důvodně podezřelý i z naplnění skutkové podstaty přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Ke zranění žádné ze zúčastněných osob nedošlo, hmotná škoda na majetku byla vyčíslena řádově v několika stovkách korun a celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů.

Dopravní nehoda řidičky osobního automobilu na Novojičínsku

Patnáct minut před sedmnáctou hodinou odpolední 21. února 2023 řídila 56letá žena z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po silnici ve směru jízdy od obce Jeseník nad Odrou k místní části Polouvsí, přičemž při průjezdu levotočivou zatáčkou vyjela z dosud přesně nezjištěných příčin mimo vozovku a vjela do pravého silničního příkopu, kde přední části automobilu narazila do vzrostlého listnatého stromu. Od kmene stromu byl vůz následně odmrštěn zpět na komunikaci a vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši několika desítek tisíc korun. Při této kolizní situaci v dopravě utrpěla řidička zranění s nutností leteckého transportu helikoptérou k lékařskému vyšetření a ošetření do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě, kde jí byl odebrán i vzorek biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyla pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových, omamných nebo psychotropních látek a jedů. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

Opava 22. února 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

vytisknout e-mailem