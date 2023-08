Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 22. srpna 2023

Zprávy z ÚO Opava (1), ÚO Bruntál (1) a ÚO Nový Jičín (3) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Objasnění odcizených financí z karavanu v obci Třebom

V uplynulých dnech se policisté z místně příslušného Obvodního oddělení v Kravařích intenzivně zabývali případem majetkové trestné činnosti, který se stal v průběhu dne 8. srpna letošního roku v obci Třebom na Opavsku. V té době tehdy neznámá osoba neoprávněně vstoupila na částečně oplocený pozemek jednoho z rodinných domů a po vypáčení dveří se škodou ve výši 1 tisíce korun se vloupala do zde odstaveného karavanu, který prohledala a odcizila finanční prostředky na hotovosti ve výši 6 a půl tisíce korun, vše ke škodě 59letému místnímu muži.

Provedenými procesními úkony byl v těchto dnech ustanoven pachatel tohoto protiprávního jednání a chování, a to 37letý muž z Opavska, který se k činu plně doznal a uvedl, že odcizené finanční prostředky použil pro svou vlastní potřebu. Ve zkráceném přípravném řízení mu tak kravařští policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody a ze spáchání přečinu krádeže. Celá záležitost je nadále v gesci kravařských policistů a opavských kriminalistů.

BRUNTÁLSKO:

Podnapilí řidiči motorových vozidel na Bruntálsku

Chvíli před dvaadvacátou hodinou večerní 19. srpna 2023 řídil 42letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Octavia po silnici ve směru od obce Milotice nad Opavou k Hornímu Benešovu, přičemž vlivem své silné podnapilosti (odborným měřením dechovými zkouškami mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami okolo 2,8 promile alkoholu v dechu) při průjezdu mírné levotočivé zatáčky nezvládl řízení, sjel za pravý okraj vozovky do silničního příkopu, zde srazil sloupek dopravního značení, narazil přední části automobilu do zeminy a vůz převrátil na střechu. Ke zranění řidiče ani jiných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 81 tisíc korun. Lustracemi v dostupných evidencích bylo zjištěno a prokázáno, že shora uvedený 42letý muž nevlastní řidičské oprávnění, řidičský průkaz mu byl zadržen již v roce 2004 a tento si následně zpět nevyzvedl, neobnovil si svá různá řidičská oprávnění a v posledních letech mu byl několikráte vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel. Rovněž bylo zjištěno, že automobil Škoda Octavia není jeho majetkem a že si klíče od vozu vzal bez svolení majitele, který je rodinným příbuzným. Celá záležitost je tak nyní nadále v intenzivním prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty pro důvodné podezření z naplnění skutkové podstaty přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, ale případně i z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání a také z přečinů krádeže či neoprávněného užívání cizí věci.

Z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky je důvodně podezřelý i 33letý muž, který pár minut před třiadvacátou hodinou večerní 19. srpna 2023 v silně podnapilém stavu řídil v obci Úvalno osobní motorové vozidlo tovární značky Audi A4 a jel ve směru z Krnova na Opavu. Při silniční kontrole ze strany službu konající policejní autohlídky z krnovského Obvodního oddělení mu byly odborným měřením dechovými zkouškami zjištěny pozitivní výsledky s hodnotou přes 2,1 promile alkoholu v dechu. Rovněž tento řidič s naměřenými hodnotami souhlasil, předchozí požití alkoholických nápojů před jízdou plně doznal, o lékařské vyšetření spojené s odběrem biologického materiálu (krve nebo moči) nepožádal, na místě mu bylo zakázáno řízení všech motorových vozidel do dalšího rozhodnutí a opatření a celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů a kriminalistů Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

Policisté ze Skupiny dopravních nehod dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále dále prověřují případ kolizní situace v dopravě, ke které došlo patnáct minut po jedné hodině ranní 20. srpna 2023 na silnici mezi obcemi Hošťálkovy a Krasov. V té době 61letý muž z Krnova řídil osobní motorové vozidlo tovární značky Suzuki Jimny do mírného stupání k obci Krasov, přičemž při průjezdu mírné pravotočivou zatáčkou z blíže neupřesněných příčin zajel za levý okraj vozovky a zde přední části automobilu narazil do vzrostlého stromu. Při dopravní nehodě utrpěl řidič zranění (tržná poranění na ruce) a první pomoc se mu snažil poskytnout náhodný svědek. Výše jmenovaný 61letý muž se však k přítomnému účastníku silničního provozu choval velmi arogantně a agresivně a takto jednal i s policisty a s osádkou přivolaného sanitního vozidla. Odborným měřením dechovými zkouškami bylo na místě zjištěno, že shora uvedený řidič před svou jízdou požil alkoholické nápoje, kdy mu byly naměřeny pozitivní výsledky s hodnotami nejméně 2 promile alkoholu v dechu. Pro svá zranění lehčího charakteru byl následně převezen k lékařskému vyšetření a ošetření do krnovského nemocničního zařízení, ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši 100 tisíc korun. I toto protiprávní jednání a chování je nyní prověřováno ze strany bruntálských policistů a kriminalistů pro důvodné podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.

NOVOJIČÍNSKO:

Odcizení volně odložené peněženky z automobilu na příborském sídlištním parkovišti

Mezi osmou a devátou hodinou dopolední 21. srpna letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na sídlištním parkovišti ulice Pionýrů v Příboře přečin krádeže a přečin neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku tím, že využil chvilkové nepozornosti 48letého muže z Havířova a z řádně nezajištěného osobního motorového vozidla tovární značky Škoda Fabia combi mu odcizil odloženou hnědou koženou peněženku. V ní se nacházela finanční částka na hotovosti ve výši 28 tisíc korun, různé osobní doklady a platební karty. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Příboře a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizených financí, dokladů a platebních karet lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na příborské policejní číslo 974 735 751.

Objasnění krádeže zeleniny z pozemku rodinného domu v obci Veřovice

V těchto dnech policisté z Obvodního oddělení ve Frenštátě pod Radhoštěm ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu porušování domovní svobody 23leté ženě z Litoměřicka, neboť na podkladě všech doposud zjištěných a prokázaných skutečností měla chvíli před jednadvacátou hodinou večerní 21. srpna tohoto roku neoprávněně bez souhlasu majitelů vstoupit na oplocený pozemek jednoho z rodinných domů v obci Veřovice. Následně prošla až do zadní části zahrady a zde ze záhonů utrhla jedenáct rajčat a z přilehlého fóliovníku devět paprik. Při tomto protiprávním jednání a chování však byla vyrušena a zadržena majiteli rodinného domu, a to až do příjezdu přivolané službu konající policejní hlídky. Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany frenštátských policistů v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty.

Dopravní nehoda dvou osobních automobilů na ulici Frenštátské v Příboře

Pětatřicet minut po osmnácté hodině podvečerní 18. srpna 2023 řídila 46letá žena z Novojičínska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Fabia po vedlejší silnici ulice Čs. Armády v Příboře, přičemž v křižovatce s hlavní ulicí Frenštátskou nedala oproti dopravní značce „Stůj, dej přednost v jízdě“ zleva přijíždějícímu osobnímu motorovému vozidlu tovární značky VW Caddy, které řídil 34letý muž z Opavy. V prostoru dané křižovatky tak došlo ke střetu přední části osobního vozu Škoda s levým bokem automobilu VW, který se po střetu převrátil na střechu. V tomto vozidle se nacházeli další spolucestující (dvě děti ve věku 1 a téměř 4 let a 34letá žena). Při této kolizní situaci v dopravě obě děti zranění neutrpěly, se zraněními lehkých charakterů byly do nemocničního zařízení v Novém Jičíně k lékařskému vyšetření a k ošetření převezeni oba řidiči i výše uvedená spolujezdkyně. Orientační dechové zkoušky vyzněly u 46leté ženy i u 34letého muže negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši několika desítek tisíc korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Novém Jičíně.

Opava 22. srpna 2023

por. Bc. René Černohorský

komisař

Mobil: +420 773 999 049 nebo +420 602 161 744

