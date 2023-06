Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Informace z Opavska, Bruntálska a Novojičínska - 21. června 2023

Zprávy z ÚO Opava (4), ÚO Bruntál (2) a ÚO Nový Jičín (2) - přehled kriminality a dopravní nehodovosti

OPAVSKO:

Vloupání do prodejny s masem, s uzeninami a s pečivem v centru statutárního města Opavy

Pár minut po dvaadvacáté hodině večerní 20. června 2023 doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Rybí trh v centru statutárního města Opavy přečin krádeže tím, že se po vypáčení vstupních dveří vloupal do zdejší prodejny řeznictví a pekařství, kterou prohledal a odcizil finanční prostředky na hotovosti v papírových bankovkách i v drobných mincích a dále notebook černé barvy, čímž dvěma právnickým osobám a organizacím vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši nejméně 23 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizené elektroniky a financí, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Dopravní nehoda osobního automobilu s nákladní soupravou na Opavsku

Třicet minut po osmnácté hodině podvečerní 20. června 2023 řídil 35letý muž z Bruntálska osobní motorové vozidlo tovární značky Škoda Kodiaq po silnici čísla I/11 v katastru obce Štemplovec, a to ve směru jízdy z Opavy na obec Velké Heraltice, přičemž při průjezdu mírně levotočivou zatáčkou z dosud přesně nezjištěných příčin vjel do levé části vozovky a zde se levou přední části automobilu střetl s levou přední části protijedoucího nákladního motorového vozidla tovární značky Man s návěsem značky Umikov (naložená dřevní kulatina), které řídil 57letý muž z Bruntálska. Po střetu začal osobní vůz rotovat, několikráte se převrátil přes střechu a následně zůstal stát na levém boku v prostoru zálivu přilehlé autobusové zastávky. U tahače nákladní soupravy došlo k proražení levé přední pneumatiky, k následnému smyku a sjetí do silničního příkopu, kdy byly poškozeny svodidla, vzrostlé stromy i dopravní značení. Dřevní kulatina se uvolnila z návěsu a vysypala se jak na silnici, tak i do příkopy a přilehlého Heraltického potoka. Při této dopravní nehodě utrpěl prvně jmenovaný řidič zranění těžšího charakteru s nutností leteckého transportu helikoptérou do Fakultní nemocnice s Poliklinikou v Ostravě-Porubě k lékařskému vyšetření a k ošetření. S ohledem na jeho zranění u něj nebyla provedena dechová zkouška a v rámci lékařského ošetření u něj byl proveden odběr biologického materiálu (krve) ke zjištění, zda v době jízdy nebyl pod vlivem alkoholických nápojů či jiných návykových, omamných a psychotropních látek nebo jedů. Výše uvedený řidič nákladní soupravy při kolizní situaci v dopravě utrpěl zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření ve Slezské nemocnici Opava a orientační dechová zkouška u něj vyzněla negativně. Ke zranění žádné jiné osoby nedošlo a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši téměř 1 milion a 200 tisíc korun. Celá záležitost je nadále v intenzivním prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Opavě.

Krádež domovního zvonkového systému z bytového domu na ulici Dolní náměstí v Opavě

V neupřesněné době mezi dvacátou hodinou večerní 18. června a osmou hodinou ranní 19. června letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na Dolním náměstí v Opavě přečin krádeže tím, že z instalovaného panelu u vstupních dveří jednoho ze zdejších bytových domů odcizil domovní elektrický zvonkový komunikační systém, čímž poškozené právnické osobě z Prahy vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 40 tisíc korun. Toto protiprávní jednání a chování majetkového charakteru nadále prověřují policisté z Obvodního oddělení v Opavě a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného elektrického panelu zvonků, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na opavské policejní číslo 974 737 651.

Vloupání do kolárny v bytovém domě na ulici Opavské v Dolním Benešově

V blíže neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 16. června a jedenáctou hodinou dopolední 17. června tohoto roku doposud neznámá osoba spáchala v jednom z bytových domů na ulici Opavské v Dolním Benešově přečin poškození cizí věci a přečin krádeže tím, že se vloupala do společné kolárny, odkud odcizila lankovým zámkem uzamčené elektrické kolo značky Mountfield Mout černé barvy se šedými prvky v hodnotě 45 tisíc korun, ke škodě místního 30letého muže. Poškozením vstupních dveří do domu v oblasti zámku vznikla právnické společnosti celková hmotná škoda na majetku ve výši 20 tisíc korun. Tuto trestnou činnost majetkového charakteru nyní prověřují policisté z Obvodního oddělení v Hlučíně a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele či k nálezu odcizeného elektrokola, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na hlučínské policejní číslo 974 737 701.

BRUNTÁLSKO:

Objasnění případu krádeže jízdního kola od budovy vrbenské Základní školy

V těchto dnech policisté z vrbenského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání provinění k přečinu krádeže, ze kterého je důvodně podezřelý 16letý mladík z Bruntálska. Jak bylo dosavadním prošetřováním a následným prověřováním zjištěno a prokázáno, tak výše uvedená mladistvá osoba měla chvíli po deváté hodině dopolední 16. června letošního roku odcizit od budovy Základní školy na ulici Školní ve Vrbně pod Pradědem volně odstavené jízdní kolo v hodnotě 7 a půl tisíce korun. Případ objasnili místně příslušní policisté z Obvodního oddělení ve Vrbně pod Pradědem a celá záležitost je nadále v jejich prověřování, a to v úzké spolupráci s bruntálskými kriminalisty.

Dopravní nehoda osobního automobilu s cyklistou v Krnově

Pětadvacet minut po šesté hodině ranní 19. června 2023 řídil 53letý muž osobní motorové vozidlo tovární značky Ford C-Max po silnici čísla I/57 ve směru od obce Červený Dvůr na Krnov, přičemž se na přímém úseku silnice s největší pravděpodobností plně nevěnoval řízení, nedodržel bezpečnostní vzdálenost a pravou přední části automobilu narazil do zadní části před ním jedoucího jízdního kola. Po střetu 56letý místní cyklista upadl do pravého silničního příkopu a vzniklo mu zranění lehčího charakteru s nutností lékařského vyšetření a ošetření v krnovském nemocničním zařízení. Ke zranění žádné jiné ze zúčastněných osob nedošlo, orientační dechové zkoušky vyzněly u obou mužů negativně a celková hmotná škoda na majetku byla vyčíslena na finanční částku ve výši několika stovek korun. Celá záležitost je nadále v prošetřování a v prověřování ze strany policistů Skupiny dopravních nehod Dopravního inspektorátu Územního odboru Policie České republiky v Bruntále.

NOVOJIČÍNSKO:

Krádeže součástek ze čtyř nákladních automobilů v obci Šenov u Nového Jičína

V přesně neustanovené době mezi sedmnáctou hodinou odpolední 18. června a šestou hodinou ranní 19. června letošního roku doposud neznámý pachatel spáchal na ulici Malostranské v obci Šenov u Nového Jičína zločin krádeže tím, že z několika nákladních motorových vozidel, která byla zaparkována na odstavné ploše pod sjezdem u silnice čísla I/48, odcizil různé součástky a autodíly. Tak například z nákladního automobilu tovární značky Man TGS odcizil rozdělovací převodovou skříň a čtyři kardanové hřídele spojující motor s touto převodovkou a také i převodovky k jednotlivým nápravám. Z dalších tří vedle odstavených vozidel továrních značek Man 440, Man 413 a Man TGS odcizil rovněž kardanové hřídele spojující různé nápravy, čímž několika poškozeným fyzickým i právnickým osobám, organizacím a společnostem vznikla celková hmotná škoda na majetku ve výši 1 milion 300 tisíc korun. Celou výše uvedenou záležitostí mající znaky majetkové trestné činnosti se intenzivně zabývají policisté z Obvodního oddělení v Novém Jičíně v úzké spolupráci s novojičínskými kriminalisty a jakékoli informace, které by vedly ke zjištění osoby pachatele nebo osob pachatelů či k nálezu odcizených součástí automobilů, lze kdykoli telefonicky sdělit, byť i anonymně, na novojičínské policejní číslo 974 735 651 případně na bezplatnou linku tísňového volání Policie České republiky čísla 158.

Objasnění krádeže zboží v novojičínském supermarketu

V těchto dnech policisté z novojičínského Obvodního oddělení ve zkráceném přípravném řízení sdělili podezření ze spáchání přečinu krádeže 43leté místní ženě, neboť na podkladě všech doposud zjištěných skutečností je zcela zřejmé, že pár minut po sedmnácté hodině odpolední 18. června 2023 odcizila v jednom ze supermarketů na ulici Sokolovské v Novém Jičíně zboží v hodnotě 150 korun. V samoobslužné prodejně si vzala vystavenou dlouhou dámskou sukni tmavě modré barvy, kterou si na prodejní ploše mezi regály na sebe oblékla a bez zaplacení prošla přes pokladní zónu ven z provozovny. Toto protiprávní jednání a chování majetkového charakteru objasnili místně příslušní policisté a lustracemi v dostupných evidencích bylo následně i prokázáno, že se u ní jedná o recidivu. V posledních třech letech byla totiž 43letá žena pravomocně odsouzena rozsudkem Okresního soudu v Novém Jičíně pro obdobnou trestnou činnost k trestu obecně prospěšných prací o výměře 300 hodin. Celá záležitost je nadále v gesci novojičínských policistů a kriminalistů.

